Gyurcsány hivalkodó erkölcstelenségében volt valami nagyvonalú, sőt, talán sátáni is – Magyar Péter stílusa viszont szimplán csak primitív

Ismerjük a baloldal krédóját, mely szerint az ördöggel is összefognak Orbán ellen. Most végre talán sikerült is megtalálniuk őkelmét, aki megfélemlíti, lehallgatja, meghazudtolja és feljelenti a szerelmeit;

idegenkedik a rajongóitól, undorodik a néptől, megveti a munkatársait, szívesen vesz fel kamu munkákért nagy pénzeket,

és saját magát imádja egyedül.

Sok a közös Magyarban és követőiben. Űzik-hajtják a tökéletes társat, közben mindenkit elmarnak maguk mellől, és nem veszik észre, hogy velük van a baj. Hiába cserélik le a szeretőjüket-reménységüket egy másikra, az új kapcsolat sem működik, mert nem egy külső megváltóra van szükségük, hanem magukat kellene megváltaniuk.

Eljön-e a pillanat, amikor az ördög már nem vállalható?

***