„Ha nem ülsz a tárgyalóasztalnál, akkor az étlapon vagy” – akkora sallert kapott Brüsszel a Trump-Putyin csúcs előtt, hogy még most is kapkodják a levegőt

Orbán Viktor szerdán délután, a Trump-Putyin csúcstalálkozót megelőzően azt írta Facebook-oldalán, hogy ezt a háborút Oroszország megnyerte, Ukrajna pedig elveszítette. A kormányfő úgy vélekedik, hogy a kérdés csak az, hogy a nyugatiak, akik az ukránok mögött vannak, mikor és milyen körülmények között ismerik be, hogy ez megtörtént, és mi következik mindebből.

„Jelenleg az európai vezetők fejében az a képzet él, hogy ha elhúzzák a háborút, és Ukrajna kitart, annak az lesz a vége, hogy Moszkvában a rezsim, a kormány, Putyin megbukik. Ez vágyvezérelt gondolkodás.

Így manővereztük bele magunkat mi, európaiak abba a helyzetbe, hogy nem vagyunk tárgyalóképes állapotban az oroszokkal, de az oroszok meg az amerikaiak egymás számára tárgyalóképesek”

– folytatta a miniszterelnök, aki szerint ébresztőt kell fújnia Európának és el kell fogadni, hogy Ukrajna azért nem kapitulál, mert ma fegyverrel és pénzzel az európaiak ellátják. Mint írta, ha ez nem lenne, akkor ennek a háborúnak már réges-rég vége lett volna.