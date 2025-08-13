Ft
08. 13.
szerda
Ukrajna Orbán Viktor

„Ha nem ülsz a tárgyalóasztalnál, akkor az étlapon vagy” – akkora sallert kapott Brüsszel a Trump-Putyin csúcs előtt, hogy még most is kapkodják a levegőt

2025. augusztus 13. 17:30

Azt is megüzenték: akkor tudta volna Európa a saját kezében tartani a jövőjét, „ha mi, európaiak tárgyalunk az oroszokkal Európa jövőjéről”.

2025. augusztus 13. 17:30
null

Orbán Viktor szerdán délután, a Trump-Putyin csúcstalálkozót megelőzően azt írta Facebook-oldalán, hogy ezt a háborút Oroszország megnyerte, Ukrajna pedig elveszítette. A kormányfő úgy vélekedik, hogy a kérdés csak az, hogy a nyugatiak, akik az ukránok mögött vannak, mikor és milyen körülmények között ismerik be, hogy ez megtörtént, és mi következik mindebből.

„Jelenleg az európai vezetők fejében az a képzet él, hogy ha elhúzzák a háborút, és Ukrajna kitart, annak az lesz a vége, hogy Moszkvában a rezsim, a kormány, Putyin megbukik. Ez vágyvezérelt gondolkodás. 

Így manővereztük bele magunkat mi, európaiak abba a helyzetbe, hogy nem vagyunk tárgyalóképes állapotban az oroszokkal, de az oroszok meg az amerikaiak egymás számára tárgyalóképesek”

– folytatta a miniszterelnök, aki szerint ébresztőt kell fújnia Európának és el kell fogadni, hogy Ukrajna azért nem kapitulál, mert ma fegyverrel és pénzzel az európaiak ellátják. Mint írta, ha ez nem lenne, akkor ennek a háborúnak már réges-rég vége lett volna.

Mi mindig is azt mondtuk, hogy nem is kell őket ellátni, hanem az európaiaknak – még a Biden-kormányzat idején, megelőzve Trumpot – vagy az európai intézményeknek vagy a franciáknak és a németeknek kellett volna kézen fogva leülni és tárgyalni az oroszokkal”

– folytatta.

Orbán Viktor szerint akkor tudta volna Európa a saját kezében tartani a jövőjét, ha mi, európaiak tárgyalunk az oroszokkal Európa jövőjéről. 

Most az oroszok az amerikaiakkal tárgyalnak számos kérdésről, többek között Európa jövőjéről. Az a bon mot visszaigazolódik, hogy ha nem ülsz a tárgyalóasztalnál, akkor az étlapon vagy”

– zárta. 

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

