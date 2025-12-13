Megtörte Magyarország ellenállását az Európai Unió: elképesztő üdvrivalgásban törtek ki az ukránok

Az EU megállapodott az orosz jegybank európai eszközeinek határozatlan idejű befagyasztásáról, így ezek felhasználhatók Ukrajna támogatására – írja a Rzeczpospolita.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök ellenezte a döntést, de nem tudta megakadályozni azt,

majd jelezte, hogy Magyarország mindent megtesz a „jogszerű állapot helyreállításáért”. Julia Szviridenko ukrán miniszterelnök áttörésként üdvözölte a lépést. Németország 50 milliárd eurós garanciát vállal. A végső részletekről december 18-án döntenek az uniós vezetők.