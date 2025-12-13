Megtörte Magyarország ellenállását az Európai Unió: elképesztő üdvrivalgásban törtek ki az ukránok

Előre iszik a medve bőrére Zelenszkij: már mindenki tudja Ukrajnában, az EU kész maga alá gyűrni Magyarországot
Brüsszelben mindenre képesek.
Az ukrán miniszterelnök áttörésként üdvözölte a lépést.
Az EU megállapodott az orosz jegybank európai eszközeinek határozatlan idejű befagyasztásáról, így ezek felhasználhatók Ukrajna támogatására – írja a Rzeczpospolita.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök ellenezte a döntést, de nem tudta megakadályozni azt,
majd jelezte, hogy Magyarország mindent megtesz a „jogszerű állapot helyreállításáért”. Julia Szviridenko ukrán miniszterelnök áttörésként üdvözölte a lépést. Németország 50 milliárd eurós garanciát vállal. A végső részletekről december 18-án döntenek az uniós vezetők.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Az ukrán elnök videója és az orosz reakciók eltérő képet festenek a terepen zajló műveletekről.
Még mindig nem tudtak kiigazodni az orosz elnökön.
A magyarázat a rendszer belső viszonyainak sajátos alakulásában keresendő.