Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
12. 13.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Háború Ukrajnában Brüsszel Magyarország orosz vagyon Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Európai Unió

Megtörte Magyarország ellenállását az Európai Unió: elképesztő üdvrivalgásban törtek ki az ukránok

2025. december 13. 17:16

Az ukrán miniszterelnök áttörésként üdvözölte a lépést.

2025. december 13. 17:16
Zelenszkij

Az EU megállapodott az orosz jegybank európai eszközeinek határozatlan idejű befagyasztásáról, így ezek felhasználhatók Ukrajna támogatására – írja a Rzeczpospolita.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök ellenezte a döntést, de nem tudta megakadályozni azt,

majd jelezte, hogy Magyarország mindent megtesz a „jogszerű állapot helyreállításáért”. Julia Szviridenko ukrán miniszterelnök áttörésként üdvözölte a lépést. Németország 50 milliárd eurós garanciát vállal. A végső részletekről december 18-án döntenek az uniós vezetők.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Na, végre: feltették az eddigi legfontosabb kérdést a Szőlő utcai botrányban

Na, végre: feltették az eddigi legfontosabb kérdést a Szőlő utcai botrányban
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2025. december 13. 18:07
Ünnepeljetek csak. Még pár ilyen húzás és vége. Nem hiszem, hogy ez a pénz bármit is változtat a végeredményen.
Válasz erre
0
0
tikkadt-szocske
2025. december 13. 17:58
"Megtörte Magyarország ellenállását az Európai Unió:" Nem törte meg, hanem kikerülte. Óriási különbség.
Válasz erre
5
0
counter-revolution
2025. december 13. 17:57
Gyáva cigány...
Válasz erre
1
1
machet
2025. december 13. 17:56
Még több halott de az üzlet megy tovább.Még egy darabig.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!