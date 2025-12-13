Aki most vasárnapig megrendeli, még karácsony előtt megkapja az ingyenes Gondosórát

Nyitrai Zsolt a Gondosórát „nemzeti ügynek” nevezte, és közlése szerint a kormány által indított ingyenes szolgáltatás eddig több mint hetvenezer nyugdíjas életét mentette meg. A most bejelentett akció keretében a 65 év felettiek gyorsított kiszállítással juthatnak hozzá az eszközhöz.

A Gondosóra ingyenesen igényelhető, és a magyarországi lakcímmel rendelkező idősek biztonságát szolgálja. Egy karperecről van szó, amely vészhelyzet esetén egy gombnyomással összeköttetést létesít egy folyamatosan működő diszpécserszolgálattal, amely szükség szerint mentőt küld vagy értesíti a megadott kontaktot.

A Gondosórát már közel egymillió 65 év feletti használja Magyarországon. Az eszköz nemcsak elesés vagy rosszullét esetén jelent segítséget, hanem a mindennapi ügyintézésben is támogatást nyújt.