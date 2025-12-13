Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
12. 13.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
édesanya bántalmazás otthon gyermek

Felhoz szorítva, késsel fenyegetve: hány élete van egy anyának?

2025. december 13. 18:55

Van, akinek az advent és a karácsony nem a családi fészek békéjét jelenti. Íme két anya, aki egy perc alatt hagyta ott az otthonát, a múltját és a biztonságát, hogy megmentse gyermekét. Az anyaotthon falai között ma is a túlélésért és egy új élet esélyéért küzdenek.

2025. december 13. 18:55
null
Konopás Noémi
Konopás Noémi

„Hat hónapos terhes voltam, amikor falhoz szorított, és fojtogatni kezdett, be volt italozva és kokainozva” – emlékszik vissza Ilona azokra a rettenetes percekre, amelyek után fogta magát, és mindent hátrahagyva elmenekült. A gyermeke így a Lea Otthonban született, ahol most beszélgetünk. Ennek ötödik esztendeje. „Most van a születésnapom” – mondja büszkén a cserfes lányka, feje búbján összefogott copfja vígan billeg jobbra-balra. Szalad a kis éjjeliszekrényhez, majd vissza hozzánk, kezünkbe pakolja az állatos kártyáit. 

Közben a 39 éves Ilona – ezt a nevet én adtam neki, hogy kilétük titokban maradhasson – folytatja hányatott történetüket. Amikor a gyermek egyéves volt, úgy döntöttek, megpróbálnak a saját lábukra állni, és albérletbe költöztek. Ám a kálváriájuk folytatódott: a volt párja zaklatta őket a gyermek óvodája és az anya munkahelye környékén. Az óvónő jelezte Ilonának, hogy az óvodának mint a gyermekvédelmi jelzőrendszer fontos részének törvényben rögzített kötelezettsége jelezni a gyámhivatalnak. „Magyarán ha nem akarom, hogy a kisebbik gyermekemet is kiemeljék, akkor azonnal menekülnöm kell” – magyarázza Ilona, mondatai fájdalmasan konganak. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Na, végre: feltették az eddigi legfontosabb kérdést a Szőlő utcai botrányban

Na, végre: feltették az eddigi legfontosabb kérdést a Szőlő utcai botrányban
Tovább a cikkhezchevron
Fotó: Ficsor Márton

Fél percet sem gondolkozott, hiszen egyszer már át kellett élnie az anyák legnagyobb fájdalmát: elvették tőle a nagyobbik gyermekét, amikor még csak féléves volt. „Belenyúltam egy olyan albérletbe, ahol se fűtés, se meleg víz, ilyen körülmények közé nyilván nem vihet az ember egy csecsemőt. Buktam a gyerekemet” – mondja szinte szárazon. A nagyobbik, hétéves lány, aki ráadásul autista, azóta nevelőszülőknél él. Ott szerencsére jól érzi magát, anyja elmondása szerint imádják. Ilona eleinte kéthetente látogathatta, majd miután a lánynak súlyos dühkitörései voltak a látogatások előtt és után, fél évre felfüggesztették a kapcsolattartást. „Tépte a haját, és falba verte a fejét” – meséli. „Én is falba verem” – teszi hozzá a kisebbik, láthatóan nehezen viseli, hogy édesanyja nem vele foglalkozik. Beszélgetés közben azon ügyeskedik, hogy kioldozza a cipőfűzőm. 

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!