Sorsdöntő szavazás lesz Budapesten, már az időpont is megvan

November 9-én, vasárnap tartanak időközi választást a Budapest, VIII. kerületi Losonci negyedben. Mint ismert, drogbotrányba keveredett és lemondott a 8. választókerület önkormányzati képviselője, a korábban DK-s Horváth Alexander, aki Pikó András baloldali kerületi polgármester szövetségese. A Hír8 Extra információi szerint a korábbi képviselő a botrány ellenére elindul az időközi választáson. A kerületen szeptember 21-én is időközi választás lesz.

A Tisza Párt ugyanakkor nem indít jelöltet, hasonlóan a korábbi időközi választásokhoz.

Ahogy arról korábban a Mandiner részletesen beszámolt, már több mint 14 hónap telt el a 2024-es önkormányzati és európai parlamenti választás óta. Továbbra is stabil a Fidesz-KDNP támogatottsága, így Magyar Péter nem érte el legfőbb célját. Mivel egyre közelebb van a 2026-os parlamenti választás, így a következő hónapok időközi választásai egyre nagyobb jelentőséget kapnak. Ezekben az egyik legfőbb közös elem, hogy a Tisza Párt továbbra sem kíván ezeken a választásokon elindulni. Ennek egyik legfőbb oka, hogy Magyar Péter egyrészt nem kíván beleszaladni egy esetleges vereségbe, másrészt egy-egy Tisza-győzelem esetén a nyertes politikus jelentős legitimitást nyerne, és adott esetben a mostani Tisza-vezér lehetséges alternatívája lehetne.