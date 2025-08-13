Ft
Sorsdöntő szavazás lesz Budapesten, már az időpont is megvan

2025. augusztus 13. 17:12

Magyar Péter pártja ezúttal sem indít jelöltet.

2025. augusztus 13. 17:12
November 9-én, vasárnap tartanak időközi választást a Budapest, VIII. kerületi Losonci negyedben. Mint ismert, drogbotrányba keveredett és lemondott a 8. választókerület önkormányzati képviselője, a korábban DK-s Horváth Alexander, aki Pikó András baloldali kerületi polgármester szövetségese. A Hír8 Extra információi szerint a korábbi képviselő a botrány ellenére elindul az időközi választáson. A kerületen szeptember 21-én is időközi választás lesz.

A Tisza Párt ugyanakkor nem indít jelöltet, hasonlóan a korábbi időközi választásokhoz.

Ahogy arról korábban a Mandiner részletesen beszámolt, már több mint 14 hónap telt el a 2024-es önkormányzati és európai parlamenti választás óta. Továbbra is stabil a Fidesz-KDNP támogatottsága, így Magyar Péter nem érte el legfőbb célját. Mivel egyre közelebb van a 2026-os parlamenti választás, így a következő hónapok időközi választásai egyre nagyobb jelentőséget kapnak. Ezekben az egyik legfőbb közös elem, hogy a Tisza Párt továbbra sem kíván ezeken a választásokon elindulni. Ennek egyik legfőbb oka, hogy Magyar Péter egyrészt nem kíván beleszaladni egy esetleges vereségbe, másrészt egy-egy Tisza-győzelem esetén a nyertes politikus jelentős legitimitást nyerne, és adott esetben a mostani Tisza-vezér lehetséges alternatívája lehetne.

A mögöttünk hagyott időközi választások lényeges átrendeződést hoztak abból a szempontból, hogy a baloldali összefogás eltűnt a politikai térképről. A Mi Hazánk támogatottsága pedig a harmadára zsugorodott.

A következő időszakban több kisebb településen is tartanak időközi választást, ám a legnagyobb figyelmet várhatóan a szeptember 21-re kiírt, szintén VIII. kerületi voksolás kapja, amelyet a 9. választókerületben, az Orczy- és Magdolna negyedekben tartanak. 

  • Ebben a körzetben 2024-ben a Fidesz jelöltje győzött a szavazatok több mint 50 százalékával. Pikó András baloldali polgármester csapatának jelöltje csupán 37,68 százalékot ért el. 
  • Ezzel szemben 2019-ben ugyanebben a körzetben a baloldal jelöltje nyert, de csupán 31 szavazattal előzte meg a Fidesz aspiránsát. 

A mostani józsefvárosi voksolásnak abból a szempontból nincsen tétje, hogy a testületi többség megváltozna, de szimbolikus üzenete annál több. Egyelőre csak a Fidesz-KDNP, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt és egy független jelölt közölte indulási szándékát.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2025. augusztus 13. 18:20
ha a francia-lengyel példát vesszük alapul, akkor a tisza lelkes helyi idiótákat fog jelölni, akikről nem derülhet ki idő előtt, hogy idióták
lendvaiildiko
2025. augusztus 13. 17:58
Nem biztos, hogy annyira sorsdöntő. Az. a kerület, az a terület, mely Pikókat és társait megválasztja ferzőzött. Annyiban jel, ha nem tudnak mozgósítani....
angie1
2025. augusztus 13. 17:20
Sorsdöntő szavazás lesz, de a drogosok ismét megszavazzák a DK-t. A Fidesz ott nem tud nyerni, amióta felszámolta a drogosokat. Ezek ott a "mélyben" nem szeretik, ha a levesükbe köpnek!
1
0
