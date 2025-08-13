Sorsdöntő szavazás lesz Budapesten, már az időpont is megvan

A mögöttünk hagyott időközi választások lényeges átrendeződést hoztak abból a szempontból, hogy a baloldali összefogás eltűnt a politikai térképről. A Mi Hazánk támogatottsága pedig a harmadára zsugorodott.
A következő időszakban több kisebb településen is tartanak időközi választást, ám a legnagyobb figyelmet várhatóan a szeptember 21-re kiírt, szintén VIII. kerületi voksolás kapja, amelyet a 9. választókerületben, az Orczy- és Magdolna negyedekben tartanak.
- Ebben a körzetben 2024-ben a Fidesz jelöltje győzött a szavazatok több mint 50 százalékával. Pikó András baloldali polgármester csapatának jelöltje csupán 37,68 százalékot ért el.
- Ezzel szemben 2019-ben ugyanebben a körzetben a baloldal jelöltje nyert, de csupán 31 szavazattal előzte meg a Fidesz aspiránsát.
A mostani józsefvárosi voksolásnak abból a szempontból nincsen tétje, hogy a testületi többség megváltozna, de szimbolikus üzenete annál több. Egyelőre csak a Fidesz-KDNP, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt és egy független jelölt közölte indulási szándékát.