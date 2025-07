Ha ezt meglépik, alapjaiban változik meg a labdarúgás – és ehhez Amerikának is köze van

Kezdünk hozzászokni, hogy a futball fejlődik, modernizálódik. Változnak a szabályok, megjelent a VAR, új vagy átalakított tornákat rendeznek, mint legutóbb az első 32 csapatos klubvilágbajnokságot.

Óriási változás lesz az is, hogy 2026-ban a futballtörténelem során először nem egy, hanem rögtön három ország rendez egy világbajnokságot (Egyesült Államok, Kanada, Mexikó), ráadásul a FIFA-nak már a 32 válogatott sem elég, így 48 csapatos lesz, ami koránt sem biztos, hogy jót fog tenni az egyébként is tornáról tornára csökkenő szakmai színvonalnak.

De ha mindez nem lenne elég, az is elképzelhető, hogy olyan új szabályokkal is meg kell majd barátkoznunk, ami alapjaiban változtatja meg a labdarúgást. Az IFAB, vagyis a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség Szabályalkotó Testülete most három komoly változtatáson is gondolkodik.

Az első talán a legdurvább, hiszen

konkrétan megszüntetné a kipattanót a büntetőknél, vagyis, ha a 11-est a kapus védi vagy kapufára lövi a rúgó, akkor a játék véget ér, vélhetően kirúgás következik.

Vagyis nagyobb lenne a felelősség a végrehajtó játékoson, nincs kipattanó, nincs második lehetőség, csak az az egyetlen lövés.

A másik kettő a videóbíróval kapcsolatos, vagyis talán akkora változást nem jelentene például az, hogy a VAR már nemcsak a piros lapos eseteket vizsgálhatná, hanem az olyan szabálytalanságokat, amik második sárga lapot értek, vagy érhetnek – vagyis végérvényben minden kiállítást.

A harmadik jelentős módosítás pedig az lehet, hogy a VAR ellenőrizhetné a gólokat megelőző szögleteket, vagyis, hogy valóban a védekező csapat játékosa ért-e bele utoljára a labdába, vagy esetleg kirúgást kellett volna ítélni.

A hírek szerint az IFAB 2025 végén ül össze, és dönti el, hogy bevezeti-e a fenti szabálymódosításokat a 2026-os világbajnokságra.

Fotó: MARIJAN MURAT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP