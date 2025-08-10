Donald Trump megtörte a médiát, a randizás egy káosz – a PragerU ügyvezető igazgatója a Mandinernek

Hogyan látja, a Trump-győzelem okozott-e némi változást az amerikai médiatérben?

Nos, Donald Trump egyértelműen megtörte a médiát. Azért akarta megtörni a médiát, mert a médiát meg kellett törni. A média, legalábbis a főáramú média, a baloldali párt, a Demokrata Párt meghosszabított karja lett az Egyesült Államokban. Régebben azt gondoltuk, hogy amerikaiakként sajnáljuk az oroszokat. És azt mondtuk, hogy ó, szegény kommunisták, náluk nincs szólásszabadság és sajtószabadság. De Donald Trump megmutatta nekünk, hogy miközben azt hittük, hogy demokráciában élünk, ahol szólásszabadság van, és azt hittük, hogy sajtószabadság van, valójában becsaptak minket. A demokratáknak, akik a kormányon voltak, és egyszerűen hazudtak a nyilvánosságnak gyakorlatilag bármiről, amiről csak hazudhattak, annak érdekében, hogy a hatalmon maradhassanak. Erre tökéletes példa az Oroszország-játék.

A PragerU, azaz a Prager University Foundation, egy amerikai médiaszervezet, amely a konzervatív álláspontot népszerűsítő tartalmakat készít különféle politikai, gazdasági és kulturális témákban. A szervezetet 2009-ben alapította Allen Estrin forgatókönyvíró és Dennis Prager talkshow-műsorvezető. 2011 óta a cég ügyvezető igazgatója Marissa Streit. 2018-ban elérték az egymilliárd nézőt. Székhelye a San Fernando Valley-ben van (Los Angeles, Kalifornia). Honlap: https://www.prageru.com.

Mi a helyzet Joe Biden dezinformációs narratívájával?

Igen, ami elképesztő, hogy egy ideig azt hittük, hogy ez csak cenzúra. Azt gondoltuk, hogy nem hagyják, hogy az ellenvéleményeket elhangozhassanak. Egy médiavállalatot vezetek. Több millió követőnk van több közösségi médiaplatformon, a Youtube-on, a Facebookon és így tovább, és ha feltöltöttünk egy tartalmat, azt cenzúrázták. A Prageru volt az egyik első, aki ezt felfedezte. Kezdetben egyébként kigúnyoltak minket, amikor azt mondtuk, hogy biztos van valamilyen feketelista, biztos van valami oka annak, hogy az ellenkező véleményt valló embereket miért tiltják be a Facebookon, vagy miért démonizálják, vagy ami még rosszabb, miért tiltják be teljesen a Youtube-on. Az emberek azt mondanák, hogy ez csak az algoritmus vagy a közösségi irányelvek. És ezért bepereltük a Youtube-ot, bár nem nyertünk. De úgy gondoltuk, hogy a kérdés a cenzúra volt. Nemrég azonban megtudtuk, hogy a kérdés több volt, mint cenzúra.

Hazugságok gyártásáról volt szó a Demokrata Párt támogatása érdekében.

És a példa az, amit Tulsi Gabbard a közelmúltban valóban feltárt, hogy volt tényleges hírszerzés, hogy egy korábbi elnök a hírszerző szolgálatokat és a médiát használta fel, hogy megpróbáljon leszámolni a politikai ellenfelével, Donald Trumppal. Volt tényleges orosz ügy is. Csakhogy abban nem Donald Trump volt a ludas, hanem Barack Obama. És most megtudtuk, mert most rájöttünk, hogy ez nem csak cenzúra volt, hanem volt egy tényleges hazugságmechanizmus a média és a kormány összejátszásából, hogy hazudjanak az amerikai népnek a hatalom érdekében. Ez egy klasszikus példája annak, amit korábban említettem, a kommunizmusnak, a Pravdának, amit a kínaiak csinálnak Kínában. Biztos vagyok benne, hogy magyar emberként ön is tud ezzel azonosulni.

Az Európai Parlamentben például a baloldal gyakran valamiféle orosz beavatkozásra hivatkozik, ezzel próbálván delegitimálni a jobboldali álláspontokat. Ez a leegyszerűsített keretrendszer, amiben gondolkodnak.

A minap együtt vacsoráztunk egy barátommal az Egyesült Királyságból, és elmesélte nekem, hogy egy torykból álló csoport előtt beszélt a hazája problémáiról: amelyek a briteket érintik és nekik kellene megoldaniuk. És erre valaki felemelte a kezét, és azt kérdezte, hogy mi van Ukrajnával? Erre ő: „Mi van Nagy-Britanniával?” Aztán valaki más is megkérdezte, hogy mi van Ukrajnával. Ő megint visszakérdezett: de mi van Nagy-Britanniával? Miután lejött a színpadról,valaki odament hozzá, és azt mondja: „Egyébként nem Kijev. Hanem Kijiv.” Azt akarom ezzel mondani, hogy a politikusoknak nagyon-nagyon könnyű olyan dolgokra összpontosítaniuk, amelyeket nem tudnak befolyásolni, és amelyeknek nincs következménye.

Sokkal, de sokkal könnyebb elérni, hogy a lakosság más országok problémáira koncentráljon, mint a saját problémáira, mert ennek nincs tényleges következménye, és nincs mit elvárni tőlük.

A politikai elit mind az Egyesült Államokban, mind az Egyesült Királyságban, mind Franciaországban generációkon keresztül elterelte a figyelmet az ország alapvető problémáiról. És szerintem azért teszik ezt, mert nem akarnak foglalkozni azokkal a dolgokkal, amelyekbe valójában munkát kell fektetniük. Ezek a nehezebb dolgok. Sokkal, de sokkal könnyebb azt mondani, hogy hé, menjetek, nézzétek meg a világ másik felét! És szerintem ez az egyik oka annak is, hogy Brazíliában az emberek annyira a palesztin-izraeli konfliktusra koncentrálnak. Ez teljesen nevetséges. Izrael egy El Salvador méretű ország a Közel-Keleten, és mégis ez az egyetlen téma, amire Brazíliában sok politikus és bíró összpontosít. Ennek semmi értelme. Vagy hát annyiban mégis, hogy a választóid olyan dologra figyeljenek, amire egyáltalán nincs ráhatásod, ahelyett, hogy a szegénységi rátára, a bevándorlási politikára, a belpolitikai problémákra figyelnének.

Marissa Streit, a PragerU ügyvezető igazgatója. Fotó: Mandiner/Ficsor Márton

Említette a cenzúrát a Biden-korszakban. Milyen erőfeszítéseket tapasztaltak?

Ez elég vicces. Itt ülünk a marketingvezetőmmel, és megmondom őszintén, hogy amikor most cenzúrát tapasztalunk, az a legjobb napja az irodában. Teljesen el van ragadtatva, ami tudom, hogy nagyon ellentmondásosnak hangzik. De a PragerU-nál jellemzően ezt tesszük. Zavarkeltők vagyunk. A csorda ellenében dolgozunk. Minden citromot limonádévá változtatunk.

Valahányszor megpróbálnak minket megtámadni, mi ezt a támadási energiát hasznosítjuk, és megfordítjuk, és áldássá változtatjuk. És egyébként ezt teszi Trump elnök is.

Minden alkalommal, amikor támadják őt, népszerűbb lesz. Megpróbálták börtönbe juttatni, Megrohamozták Mar-a-Lagót, ő lett a legnépszerűbb ember az országban. Szóval megtanultuk, hogyan használjuk ki a támadásokat. És így valójában nagyobb közönséget szereztünk, több ember jött a baloldalról vagy a liberális oldalról a jobboldalra vagy a jobbközépre a PragerU-hoz, amikor cenzúráztak minket, mint mielőtt cenzúráztak volna minket.

Hogyan használják ki a cenzúrát?

Bejelentést teszünk: elmondjuk, hogy olyasmit tapasztalunk, mintha cenzúráznának minket, és nem szeretnéd látni, mit titkolnak előled? És hirtelen mindenkit érdekel a cenzúrázott videó. Ha cenzúráznak minket, mondjuk a Youtube-on, bejelentjük a nagy e-mail listánkon keresztül, ezt tapasztaljuk, és rádiócsatornáknak is elküldjük. Tavaly 28 millió egyedi látogatója volt a honlapunknak. Tehát van megafonunk. És amikor ilyen dolgokat tesznek velünk, használjuk a megafonunkat, és a nézőink nagyon felháborodnak. Nagyon feldühödnek, és amikor nagyon feldühödnek, akkor az visszaüt a minket cenzúrázókra. A kovid idején, amikor arra kényszerítettek minket, hogy beoltassuk a gyermekeinket, cenzúráztak minket. Elmentünk a szülőkhöz, és azt mondtuk, hogy ez az a tartalom, amit valamilyen bizarr okból cenzúráznak. Az igazság nem lehet bizonytalan. Miért ilyen bizonytalanok? És így a szülők közül többen meg akarták nézni azokat a bizonyos videókat, amelyeket cenzúráztak. És ez gyakorlatilag minden egyes tartalmunkkal megtörténik.

Említette az álhíreket, ezzel kapcsolatban feltennék egy filozofikusabb kérdést. A posztmodern szerint nincs igazság, nincs valóság. De valószínűleg az újságírók hisznek a valóságban és az igazságban, mert ha nem, akkor értelmetlen újságírónak lenni. És ha hiszel a posztmodernben, akkor nem beszélhetsz álhírekről.

Mondhatnánk, hogy a posztmodernizmus ellentétes az újságírás előfeltevéseivel, de valójában az emberi természetnek mond ellent. A posztmodernizmus elutasítja az emberi természetet. Erre tökéletes példa a nemek összemosása, a teljes káosz, amit csinálnak. Egy nő és egy férfi szerintük ugyanolyan, csakhogy más a férfi és nő agy, más a vérünk, nem ugyanolyanok a kromoszómáink, mások a hormonjaink, más az izomtömegünk. Nem vagyunk egyformák.

A posztmodernizmus teljesen ellentétes az emberi természettel, mert a természetben rend van.

Van éjszaka és nappal, van férfi és nő. Ott van a gyerek. Megvan az oka annak, hogy egy gyerek miért nem lehet egyedül annyi évig. Minden élőlénytől eltérően, azt hiszem, az ember sokkal több évig gondoskodik egy gyermekről, mint egy állat. És ennek az az oka, hogy a természet úgy teremtett minket, hogy az igazságot kell közvetítenünk a gyermekeinknek. Ez egy bibliai fogalom is, benne van a Tórában és az Ószövetségben. A posztmodern definíció szerint útiterv a káosz felé. Ez egy útiterv a káoszhoz. Az Ószövetség pedig a rendhez vezető útiterv. Az Ószövetség első könyve a Teremtés könyve. Mit tesz Isten? Rendet teremt. A káoszból indul ki, és hét nap alatt rendet teremt. A posztmodernizmus gyűlöli a Bibliát, mert a Biblia a posztmodern ellenszere.

Hogyan próbálják meggyőzni a fiatalokat, hogy a baloldaliság helyett konzervatívok legyenek?

Azért beszélek annyit az emberi természetről és kevesebbet a politikáról, mert úgy gondolom, hogy a fiatalok tudnak azonosulni az emberi természettel. Az egyik dolog, amiről szeretek beszélni, és amiről a színpadon is beszéltem röviden, hogy milyen rémálom randizni, ha most fiatal vagy.

A randizás rémálommá vált a káosz miatt, amit az teremtett, hogy férfiatlanítottuk, demaszkulinizáltuk a férfiakat: nem akarjuk, hogy gondoskodjanak a nőkről és védjék őket, azt állítjuk, nincs szükségünk rájuk. És így a férfiak kétségbe vannak esve és összezavarodva.

A nőnek úgy kell a férfi, mint a halnak a bicikli. Ezt mondták nekünk, menj lefagyasztani a petesejtjeidet, és fogj egy aktatáskát, és menj dolgozni. És így a nők és a férfiak is összezavarodnak, és a randizás nagyon zavaros lesz. És ez olyasmi, ami miatt a fiatalok fel vannak háborodva. Mind a férfiak, mind a nők nagyon idegesek emiatt. Csak nem tudják, mi a megoldás. És ezért kétségbe vannak esve. És úgy gondolom, hogy sok olyan kérdés van, ami kulturális vagy napi szintű kérdés, a politika alatt, és még sokan nem látják az összefüggéseit. Mi megpróbáljuk megmutatni az összefüggést. Megpróbáljuk megmutatni az összefüggést, hogy ha normális és jó életet akarunk élni, boldogságban, jólétben, józan ésszel gondolkodva, akkor vannak alapigazságok, és ezek az alapigazságok jobb döntésekhez vezetnek, beleértve a politikai döntéseket is. A Bibliára támaszkodunk. Azt hiszem, hogy Magyarországon ez jól megy, mert önök keresztény nemzet. Úgy gondolom, hogy ha van egy keresztény nemzet, és vannak olyan szülők, akik hajlandóak értékeket tanítani a gyermekeiknek, akkor sokkal könnyebb dolguk van, míg más nyugati országokban. Különösen az Egyesült Államokban számos problémával kell szembe néznünk. Az egyik a multikulturalizmus. Olyan emberek élnek az országainkban, akik nem a mi hitünk alapvonalát követik. De Magyarországon megvan az a lehetőség, hogy a józan észből kiindulva megkérdezzük, hogy miért gondolod, hogy a randizás most egy rémálom? Belegondoltál már abba, hogy mit tettek a férfiakkal? Gondoltál már arra, hogy mit tettek a nőkkel? És így ez nem is a politikáról szól, hanem az emberről, valami olyasmiről, amihez közvetlenül kapcsolódhatsz.

Mi a média jövője?

Nos, Amerikában a fiatalok, és beszéljünk a 20-as, sőt 30-as éveikben járókról, naponta több mint kilenc órát töltenek az interneten. Ez az, ahol ők vannak. Nekünk, felelős felnőtteknek tehát ott kell találkoznunk velük, ahol vannak. Akár tetszik, akár nem, ott vannak, ahol vannak. És ha mondjuk az X-en vagy a Youtube-on vannak, bármennyire is nem tetszik nekünk, ki kell találnunk, hogyan készítsük el a megfelelő tartalmat a platformra, és hogyan találjuk meg a megfelelő közvetítőket az üzenethez. És ez azt jelenti, hogy

meg kell jelennünk ezeken a platformokon. A fiatalokat nem érhetjük el anélkül, hogy ne jelenjünk meg ott, ahol vannak.

Ki kell menned a főtérre. Jézus Krisztus Jeruzsálembe ment prédikálni, annak ellenére, hogy az egy korrupt város volt, de ott találkozott az emberekkel, ahol voltak. És nem lehetünk sznobok.

Mit gondol a mesterséges intelligenciáról?

Szerintem a mesterséges intelligencia meg fogja változtatni az egész világot. Ismerjük Prométheusz történetét, amint a tűzért küzd. És a tűz alapvetően technológia, igaz? A kérdés tehát az volt, hogy vagy tüzet adsz az embereknek, vagy nem adsz tüzet az embereknek. A tűzzel meg lehet főzni a húst, meg lehet szabadulni a baktériumoktól és melegen tart. Másrészt mindenkit elégethetsz vele. És mint emberek, mindkettőt megtettük. Ugyanez történt az internet megjelenésével is. Az emberek azt mondták, hogy ó, ne, az internet tönkreteszi a világot. Nem lehet internetünk. Ne engedjük a gyerekeinket az internetre. Mit fogunk csinálni? Mit fogunk tenni? Most itt van mesterséges intelligencia, és mindent meg fog változtatni. Alkalmazkodni kell. Nem sírhatsz miatta. Sírhatsz, de az nem vezet sehova. Szóval ha az ellenfeled már használja a mesterséges intelligenciát, akkor jobb, ha megtanulod, hogyan használd te is.

Marissa Streit. Fotó: Mandiner/Ficsor Márton