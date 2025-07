Megható képsorok: így fogadta családja Kapu Tibort (VIDEÓ)

Mint arról a Mandiner is beszámolt, július 15-én, kedden sikeresen landolt az Ax-4 legénysége Florida partjainál. Az űrhajósok kapszuláját ezután hajóra emelték, majd némi várakozási idő után egyenként emelték ki a Space-X Grace nevű eszközéből a küldetés tagjait. Utolsóként a magyar Kapu Tibort, aki

széles mosollyal és OK jelzéssel tudatta, hogy minden rendben volt a visszatérés során.

A HUNOR-program űrhajósát a családja már napok óta nagy izgalommal várta a helyszínen. A több mint háromhetes kaland és az azt megelőző karantént követően megható volt újra együtt látni a Kapu családot. A fiatal asztronauta alig szállt le a gépről, máris édesanyja nyakába borult, majd ezt követően lépett oda hozzá édesapja és a húga is.

A „fogadóbizottság” egy külön erre a célra készített pólót viselt, melynek elején az állt, hogy "Semmi sem lehetetlen!”, – utalva arra, hogy Kapunak gyermekkori álma vált valóra az Axiom-misszióval – míg a hátuljára az a szöveg került, hogy

Büszkék vagyunk Rád, Tibike!”

A megható találkozásról készült felvételt alább tekintheti meg:

Egy új szakasz kezdődik

Kapu Tibort családja mellett tartalékosa, Cserényi Gyula is nagyon várta már, aki a HUNOR-program Facebook-odalán arra is kitért, hogy a legénység hazaérkezésével a munka nem ér véget – sőt, most kezdődik csak igazán! A HUNOR-program folytatódik, és most kezdik kiértékelni a fedélzeti kísérletek eredményeit.

Kapura pedig az előzetes információk szerint egy mintegy kéthetes rehabilitáció vár, majd csak ezt követően köszönthetjük majd ismét magyar földön.

Nyitókép: HUNOR-program Facebook-oldala

