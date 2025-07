Beszédes háttere van Petei Juditnak, aki a 444-en nyugtatott meg mindenkit, hogy az ukránok alaposan kivizsgálják Sebestyén József halálát

„Ez egy komoly, mindenre kiterjedő vizsgálat, aminek úgy gondolom, hogy rövidesen eredménye is várható” - nyilatkozta Petei Judit a határon túli magyarok sorsával általában nemigen törődő 444-nek abban a cikkben, amelyben a külföldről finanszírozott portál öles betűkkel nyugtatta meg olvasóit, hogy teljes körű vizsgálatot indított Ukrajna Sebestyén József halála ügyében.

Szeparatistából lett Zelenszkij lelkes követője

A balliberális portálnak megszólaló Petei életrajzában érdekes elemekre bukkanhatunk. Először 2014-ben lett megyei képviselő, és legutóbb 2020-ban a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség listáján jutott be a Kárpátaljai Megyei Tanácsba, ahol jelenleg ő a KMKSZ képviselőcsoportjának vezetője.

2023 elején azonban Volodimir Zelenszkij pártja, a Nép Szolgája egyik parlamenti képviselője, Szolomija Bobrovszka beadványt nyújtott be ellene, aminek következtében azóta is eljárást folytat vele szemben az Ukrán Főügyészi Hivatal szeparatizmus vádja miatt.

A Zelenszkijék soraiból érkező feljelentés alapja egy olyan Facebook-bejegyzés volt, ahol a képen Petei Judit mögött egy térképen Kárpátalja piros-fehér-zöldre volt színezve. Érdekes módon ez az eljárás hivatalosan azóta sem zárult le, és Damoklész kardjaként folyamatosan ott lebeg a kárpátaljai magyar képviselő feje fölött.

Nem sokkal később 2023 decemberében, tehát mindössze pár hónappal azután, hogy az ukrán hatóságok eljárás alá vonták, Petei már egyike volt azoknak a kárpátaljai magyaroknak, akik aláírták azt a levelet, amelyben Orbán Viktort arra kérték, hogy ne akadályozza Ukrajna uniós csatlakozását.

Pár év alatt az ukrán kormány bizalmi embere lett Petei Juditból

Korábbi kihágása ellenére idén márciusban már fontos pozíciót is kaphatott Ukrajnában Petei. Az ő feladata lett, hogy állami szinten is képviselje a nemzeti kisebbségek érdekeit a többek között kifejezetten erre a célra is létrehozott Állami Etnopolitikai és Lelkiismereti Szabadság Szolgálat Tanácsában.

Petei Judit Facebook oldalát böngészve kiderül, hogy az ellene szeparatizmus vádjával folyó eljárás ellenére feltűnően támogatja a Volodimir Zelenszkij politikáját. Számos bejegyzésben ugyanis Ukrajna jelenlegi vezetését és az ország hadseregét méltatta.

Jó példa erre az a szöveg, amit nemrég tett közzé, miután a korábbi „szeparatista incidense” ellenére állami kitüntetést vehetett át nem mástól, mint magától az ukrán elnöktől. Az Olga fejedelemasszonyról elnevezett rendjel III. fokozatát július 15-én a Szófia téren adta át Volodimir Zelenszkij Petei Juditnak, aki az eseményről beszámoló bejegyzésében úgy fogalmazott: „köszönet az államfőnek a bizalomért és a személyes vezetésért, amely feltétlenül elvezeti népünket a hőn áhított, igazságos békéhez, amelyet mindannyian megérdemlünk”.

Árgus szemekkel figyeli a vizsgálatot a magyar férfi halála ügyében

Petei a minap a Facebook oldalán tette közzé azt a bejegyzést is, amely kapcsán a 444 rögtön sietett is megszólaltatni. Posztjában úgy fogalmazott: „Megrázta Kárpátalját a hír a beregszászi származású Sebestyén József tragikus haláláról. Fontos, hogy az esetet a bűnüldöző szervek és az Ukrán Fegyveres Erők szárazföldi csapatainak parancsnoksága megfelelő módon kivizsgálja, hogy minden körülmény tisztázásra kerüljön. Mint az Ukrajna Állami Etnopolitikai és Lelkiismereti Szabadságügyi Szolgálata mellett működő Etnopolitikai Tanács tagja és a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, az ország vezetéséhez fordultam azzal a kéréssel, hogy Sebestyén József halálának ügyét objektíven és elfogulatlanul vizsgálják ki.” Ezt követően Petei Judit köszönetet mondott Ukrajna elnökének, Volodimir Zelenszkijnek és a bűnüldöző szerveknek a gyors reagálásért, majd hozzátette, hogy a vizsgálat menetét továbbra is figyelemmel kíséri, és tájékoztatni fog az eredményekről.

Petei Judit közelmúltbeli tevékenységét ismerve nem lenne meglepő, ha a képviselő hamarosan már egy olyan bejegyzéssel jelentkezne, amiben kifejti, hogy maradéktalanul meg van elégedve a magyar férfi halála körül végzett vizsgálat alaposságával és megnyugtató eredményeivel.

