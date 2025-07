Schilling Árpád is úgy érezte, meg kell szólalnia: „Bizony ki kellene állnunk Benjamin Netanyahu ellenében is”

A Mandiner is beszámolt róla a napokban, hogy kiteljesedni látszik az ellenállás az idei Sziget Fesztivál egyik fellépője, az ír Kneecap zenekar körül: ezúttal a hazai kulturális és szórakoztatóipari szcéna képviselői fogtak össze – ezúttal politikai beállítottságtól valóban függetlenül –, hogy tiltakozzanak a banda fellépése ellen.

Az együttes tagjai korábban többször is nyíltan támogatták a Hamászt és a Hezbollahot, koncertjeiken pedig antiszemita jelszavakat skandáltak és palesztin zászlókat lobogtattak.

Schilling Árpád is kifejtette a véleményét

Önmagával a tiltakozással Schilling Árpád is teljesen egyetért, aminek hangot is adott a Facebook-oldalán. „Tiltakozni kell” – szögezte le. „A szelektív kiállással azonban nem értek egyet. Kénytelen vagyok azt feltélelezni, hogy aki válogat az áldozatok között, az valójában nem is ismeri el ezeknek az embereknek a szenvedéseit. Vagy éppen egyetért a kollektív büntetés elvével: a korlátozhatatlan bosszúval. Ha abban egyetértünk, hogy a szélsőséges ideológiák támogatói veszélyt jelentenek a közösségre,

akkor bizony ki kellene állnunk Benjamin Netanyahu és kormánya ellenében is”

– fogalmazott a rendező.

Schilling Árpád a bejegyzése végén erre a következtetésre jutott: „nem lenne rossz közös pontot találni valahol az embertelenség ellenében, hiszen, ha mindig csak az egyik oldal szenvedését ismerjük el, akkor valójában csak féligazságot képviselünk.