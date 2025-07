Soha nem látott gyűlölet zúdult rá – transzvesztita sportoló miatt indult borzalmas lejárató kampány egy magyar nő ellen

„Nagyon régóta vártunk egy ilyen döntésre, hiszen már évek teltek el azóta, mióta Lia Thomas együtt versenyezhetett velünk a női kategóriában az NCAA- úszóversenyein, de egy hosszú út elején járunk” – mondta a György Réka, korábbi válogatott úszó, a riói magyar olimpiai úszócsapat tagja.

„Reméltük, hogy ez a döntés megszületik, de nem tudtuk, mikor következhet be. Most megtörtént, a Penn State beleegyezett abba, hogy Lia Thomas rekordjait töröljék, visszavegyék tőle a nők versenyében megszerzett trófeákat és bocsánatkérő levelet küldjenek minden olyan nőnek, aki akkor a csapatok tagja volt és a Thomasszal együtt kellett úsznia vagy éppen együtt kellett öltöznie ugyanabban az öltözőben. További nagyon fontos szempont ebben a most megszülető megállapodásban, hogy a jövőben nem engednek transznemű nőket együtt indulni biológiai nőkkel.”

A transzneműekre vonatkozó törvény beiktatása után az amerikai kormány vizsgálatot indított az egyetem ellen Thomas miatt, hiszen a transznemű úszó egyik korábbi csapattársa, Paula Scanlan a Kongresszus előtt azt vallotta, hogy neki és csapattársainak az egyetemen „pszichológiai szolgáltatásokat ajánlottak fel, hogy megpróbálják őket átnevelni, és megbarátkoztatni a gondolattal, hogy egy biológiai férfi előtt kell levetkőzniük.”

A vizsgálat megállapította a törvénysértést, ugyanis a IX. cikkely alapján tilos a nemi alapon történő megkülönböztetés minden olyan oktatási programban vagy tevékenységben, amely szövetségi, pénzügyi támogatásban részesül. Az egyetem vezetése azt kockáztatta, hogy ha nem fogadják el a felkínált megoldási javaslatot, akkor végrehajtási eljárás indul ellenük. Ezt végül július 1-jén aláírták, ami ezekkel a kötelezettségekkel jár:

az egyetem visszaad a sportolónőknek minden olyan divízió I-es rekordot, címet vagy hasonló elismerést, amit a nők között induló férfi sportolók értek el,

az egyetem nyilatkozatot ad ki az egyetem közösségének: kijelenti, hogy betartja a IX. cikkelyben foglaltakat, és meghatározza, hogy az egyetem nem engedi meg férfiaknak, hogy nők között versenyezzenek, valamint a nők számára fenntartott helyiségeket használják,

a nyilatkozat pontosítani fogja, hogy az egyetem a IX. cikkelynek és az elnöki rendeletekkel összhangban álló, biológiai alapú meghatározásokat fogad el a „férfi” szóval és „a férfiak távol tartása a női sportoktól” témával kapcsolatban,

az egyetem a nyilatkozatot a honlapján és a női versenyzőkkel foglalkozó valamennyi weboldalán jól látható helyen közzéteszi

az egyetem visszavon minden olyan iránymutatást, amely megsértette a IX. cikkelyt, eltávolít vagy felülvizsgál minden olyan belső és nyilvános nyilatkozatot vagy dokumentumot, amely nem felel meg a IX. cikkelynek, és minden ilyenről értesíti a személyzetet és a sportolónőket,

az egyetem személyre szabott bocsánatkérő levelet küld minden érintett úszónőnek.

Az egyetem a 2021–2022-es idényben engedélyezte a korábban a férfi csapatban versenyző Thomasnak, hogy a nők között ússzon, és 500 yard gyorson egyetemi bajnoki címet szerzett. Thomas akkoriban megfelelt az NCAA transzneműekre vonatkozó előírásainak, és a Penn minden irányelvet betartott. A legfrissebb hírek szerint az NCAA-címét ugyan nem vonják vissza, de a csúcsait törölték, mint ahogy az összes egyetemi rekordját és a versenyzői profilját is.

Thomas 2022-ben vált országosan ismertté, miután megnyerte az 500 yardos gyorsúszást az NCAA női úszóbajnokságán – írja a Nemzeti Sport.

Én is ebben a számban indultam és mivel tizenhetedik lettem, éppen lemaradtam Thomas részvétele miatt az esti döntőről. Nemcsak a csalódottság volt óriási, de a sokk is, amikor láttam kijönni a női öltözőből Liát, majd, amikor kiderült, hogy ide jön vissza, és vele együtt kell öltöznünk, alig akartam ezt elhinni. Amikor jeleztük, hogy ez sokuknak kényelmetlen helyzetet teremt, akkor egyszerűen lesöpörték a problémát azzal, hogy akinek ezzel baja van, az menjen és vegye igénybe az egyetem pszichológusait”

– idézte fel György Réka a versenyt.

Sosem felejtem el, hogy amikor megírtam a nyílt levelet az NCAA-nek és azt kitettem a közösségi felületeimre, ömlöttek felém a szidalmazások, a bántások, csak úgy hömpölygött az utálat, nagyon kevesen álltak még ekkor mellém – bevallom nagyon nehéz időszak volt, és még olyan is akadt, hogy az akkori Twitter-fiókomban nevemben posztolt, vagyis a személyhez fűződő jogaimat is megsértették, hogy minél jobban lejárassanak. Pedig én csak a női sportolók tisztességes versenyhez való jogát kértem számon a NCAA-vezetőin. Minden atrocitást, amit el kellett szenvednem azóta, és az út, amit be kellett járni, hogy eljussunk ide, úgy érzem, hogy ezzel a döntéssel megérte”

– jelentette ki György Réka, aki jelenleg is korábbi csapata, a Virginia Tech úszócsapatának menedzsereként dolgozik, és aki ősszel kezdi mesterdiplomáját, miközben ügyvédi megkeresésre további nőjogi lépésekre szánta el magát.

„Vállaltam, hogy indítok egy petíciót itt Virginia államban, hogy mentsük meg a női sportolókat és a női sport köztereit, öltözőit, mosdóit, hogy ezt csak a nők használhassák. Ha minden jól megy, akkor a következő hetekben erről döntés születik, és nagyon fontosnak tartom, hogy a jövőben minél több államban védjük a nők sportját és a női sporthoz tartozó közösségi tereket” – tette hozzá.

