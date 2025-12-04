Ft
háború Háború Ukrajnában Brüsszel Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Európai Bizottság Európai Unió Marija Zaharova

Megkapta Von der Leyen, amire vágyott: könyörtelen válaszcsapást tervez Moszkva

2025. december 04. 19:39

„Bármilyen jogellenes cselekmény az eszközeinkkel szemben a legkeményebb reakciót fogja kiváltani” – mondta Marija Zaharova.

2025. december 04. 19:39
null

Moszkva válaszlépéseket készít elő arra az esetre, ha az Európai Unió lefoglalná Oroszország kintlévőségeit – jelentette ki Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője csütörtökön Szentpéterváron megtartott sajtótájékoztatóján.

„Bármilyen jogellenes cselekmény az eszközeinkkel szemben a legkeményebb reakciót fogja kiváltani (...). A válaszintézkedések csomagjának előkészítése arra az esetre, ha ténylegesen ellopják, lefoglalják a Oroszországi Föderáció eszközeit, már folyamatban van” – mondta.

Bírálta az EU-nak azt a tervét, hogy más pénzét használja fel „jóvátételi hitelként” Kijev számára, rámutatott, hogy ez károkat fog okozni magának az uniónak.

Kiemelte, hogy az egyszerű európaiak viselik az orosz energiahordozók elutasításában elért állítólagos sikerekkel kérkedő uniós vezetés „geopolitikai bűncselekményei” finanszírozásának terhét, mert, mint mondta, az európai cégeknek kétszer-háromszor többet kell fizetniük az áramért, mint az amerikaiaknak, a gázért pedig négy és félszer többet.

Hangot adott álláspontjának, miszerint Ukrajnát és az EU-t „egybefüggő korrupciós láncok” kötik össze, ami megmagyarázza, miért maradt tétlen számos nemzetközi korrupcióellenes szervezet a kijevi sikkasztási Timur Mindics-üggyel kapcsolatban. Őrültnek és téveszmésnek minősítette azt az elképzelést, hogy több európai ország koalíciót hozzon létre polgári óvóhelyek építésére, azt jósolva, hogy a projekt „új pénzlopási sémává” válik majd.

Zaharova szerint tartály- és egyéb hajók elleni ukrán „terrortámadások” azt a célt szolgálják, hogy meggátolják a konfliktus rendezésére irányuló békefolyamatot és veszélybe sodorják a Fekete-tengeren a hajózás biztonságát. Elmondta, hogy a Feröer-szigeteknek az Oroszország elleni szankciókhoz való csatlakozása arra kényszeríti Moszkvát, hogy fontolóra vegyen egy sor ellenintézkedést.

Az Ukrajnában történt változások

Azzal kapcsolatban, hogy a kijevi parlament szerdán megszavazta az orosz nyelv kizárását az Ukrajnában védett nyelvek listájáról, Zaharova kijelentette: „Ami Ukrajnában a nyelvvel történik, az teljes őrültség. És természetesen az ilyen lépések azt bizonyítják, hogy Kijevben nincs szándék a békés rendezésre, hiszen annak egyik feltétele a orosz nyelvvel és az orosz anyanyelvű állampolgárokkal szembeni diszkrimináció megszüntetése, valamint az Ukrajnában élő összes nemzetiség jogainak tiszteletben tartása”.

Felszólította a nemzetközi szervezeteket: tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy Kijev betartsa emberi jogi kötelezettségeit.

(MTI)

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI  / AFP

