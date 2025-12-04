Megkapta Von der Leyen, amire vágyott: könyörtelen válaszcsapást tervez Moszkva

Moszkva válaszlépéseket készít elő arra az esetre, ha az Európai Unió lefoglalná Oroszország kintlévőségeit – jelentette ki Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője csütörtökön Szentpéterváron megtartott sajtótájékoztatóján.

„Bármilyen jogellenes cselekmény az eszközeinkkel szemben a legkeményebb reakciót fogja kiváltani (...). A válaszintézkedések csomagjának előkészítése arra az esetre, ha ténylegesen ellopják, lefoglalják a Oroszországi Föderáció eszközeit, már folyamatban van” – mondta.