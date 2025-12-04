Úgy vélem, ez túlságosan jóindulatú megközelítés, ugyanis vonzó választási ajánlatot Pojáca és csapata korábban sem tudott megfogalmazni.

A választónak elég ránéznie a tablójukra és vezető politikusai közül mondjuk Bódis Krisztáról azonnal a Csipke Józsika című mesekönyv jut eszükbe, amelyben kisfiú kisfiút, kisleány kisleányt szeret, ami egyáltalán nem elfogadott társadalmi norma a keresztény, nemzeti, Szent István-i társadalomban. Mellette a tablón ott vigyorog Toka tábornok, aki a kötelező sorkatonaság visszavezetésével riogat, utalva arra, hogy ha az ukrán háború miatt szükségessé válik, akkor mindenkit berántanak azonnal. A tabló egyik legszebb férfija, Tarr Zoltán pedig azért nem mondott többet a minap napvilágot látott 600 oldalas „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” címet viselő tanulmánygyűjteményről, amelytől már most kiveri a víz a magyarokat, mert – mint mondta – ha nyilvánosságra kerül, akkor megbuknak. Majd választás után persze mindent lehet. Vagyis

akkor már ezerrel és nyíltan lehet szívatni a magyart,

hogy Ursula és Manfred legnagyobb örömére az így megemelkedett bevétel – lakosságtól 1300, a vállalkozóktól 3700 milliárd forint – milyen jó helyen lesz Ukrajnában, a háborúban. Hadd gyilkolják vele továbbra is halomra egymást a harcosok, hadd szaporodjanak az árvák, az özvegyek, a sebesültek. Naponta ezer halott. Egyszerűen szörnyű. Magyar Péter pedig ezért csörgeti a perselyt a magyarok rovására.

Nem véletlen, hogy ez már a manipulatív közvélemény-kutatóknak is sok. Az utóbbi napokban az érintett cégek sorra hozzák ki azon felméréseiket, amelyek szerint a Tisza Párt előnye elkezdett csökkenni.