Valami megtört: már a Medián szerint is eltűnt Magyar Péter előnye
Nem lennénk a helyükben azért, amit ezért kapni fognak a Tisza Párt elnökétől.
Peti, te folyamatosan hülyére veszed az embereket, rosszat akarsz nekik. Ez megbocsáthatatlan.
Úgy fest, Magyar Péter még fel sem ért a csúcsra – valószínűleg nem is fog –, máris Nobel-díjas szerző írt róla Nobel-díjas regényt.
Krasznahorkai László Sátántangója ugyanis az álmok széthullásának regénye, ahol már a jelen is kilátástalannak tűnik.
Tegnap még ezerrel dolgoztak a manipulatív közvélemény-kutatások megalkotásán a félrevezető, valóságtorzító balos specialisták, mára azonban kezd cikivé válni számukra is, hogy Magyar Péter a csúcsra akarták tolni. Egyre jobban látják, hogy végzett munkájuk sziszifuszi, melynek a végén ugyanott tartanak, ahol elkezdték. Hiába van ugyanis az a pénz, amitől korpásodik az ember haja, ha egyszer
a jelölt a minimális vonzerőt sem képes kifejteni a társadalom nagyobbik részére. Sőt a kisebbik fele, az elvakult szekta lakói is morzsolódnak szépen lefelé.
Sorra jönnek a rssz hírek a párt számára: a XXI. Század Intézet szerint elég csak az az adatszivárgási botrányt megemlíteni vagy a nyilvánosságra került gazdasági terveket, illetve azt, hogy a jelöltállítás körüli belső szervezeti problémák miatt a párt inkább önmagával volt elfoglalva, és nem tudott új, vonzó választási ajánlatot megfogalmazni a választópolgárok számára.
Úgy vélem, ez túlságosan jóindulatú megközelítés, ugyanis vonzó választási ajánlatot Pojáca és csapata korábban sem tudott megfogalmazni.
A választónak elég ránéznie a tablójukra és vezető politikusai közül mondjuk Bódis Krisztáról azonnal a Csipke Józsika című mesekönyv jut eszükbe, amelyben kisfiú kisfiút, kisleány kisleányt szeret, ami egyáltalán nem elfogadott társadalmi norma a keresztény, nemzeti, Szent István-i társadalomban. Mellette a tablón ott vigyorog Toka tábornok, aki a kötelező sorkatonaság visszavezetésével riogat, utalva arra, hogy ha az ukrán háború miatt szükségessé válik, akkor mindenkit berántanak azonnal. A tabló egyik legszebb férfija, Tarr Zoltán pedig azért nem mondott többet a minap napvilágot látott 600 oldalas „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” címet viselő tanulmánygyűjteményről, amelytől már most kiveri a víz a magyarokat, mert – mint mondta – ha nyilvánosságra kerül, akkor megbuknak. Majd választás után persze mindent lehet. Vagyis
akkor már ezerrel és nyíltan lehet szívatni a magyart,
hogy Ursula és Manfred legnagyobb örömére az így megemelkedett bevétel – lakosságtól 1300, a vállalkozóktól 3700 milliárd forint – milyen jó helyen lesz Ukrajnában, a háborúban. Hadd gyilkolják vele továbbra is halomra egymást a harcosok, hadd szaporodjanak az árvák, az özvegyek, a sebesültek. Naponta ezer halott. Egyszerűen szörnyű. Magyar Péter pedig ezért csörgeti a perselyt a magyarok rovására.
Nem véletlen, hogy ez már a manipulatív közvélemény-kutatóknak is sok. Az utóbbi napokban az érintett cégek sorra hozzák ki azon felméréseiket, amelyek szerint a Tisza Párt előnye elkezdett csökkenni.
Az egyik legnagyobb machinátor, Török Gábor pedig friss elemzésben azt írta, hogy már szoros eredményre számít jövő áprilisban. Szerinte akár a Fidesz 100-110 mandátumos abszolút többséget is szerezhet. Ne akadjunk fönn a mértéken, lesz az még több is, de az tény, hogy
ennek korábban elképzelhetetlen volt a megjövendölése Töröktől.
A legnagyobb szám persze a Medián kutatása. Legfrissebb jelentésükben ugyanis a korábban a Tisza Párt elnökének hihetetlen fórt mérő Hann Endre szerint ez az előny mostanra teljesen eltűnt. Jelenleg a megkérdezettek pontosan 48-48 százaléka tartja alkalmasnak a miniszterelnöki posztra Orbán Viktort, illetve Magyar Pétert. A „teljesen alkalmas” válaszok megoszlása: Orbán Viktor: 30 százalék, Magyar Péter: 19 százalék.
Menczer Tamás szerint a balliberális intézetek elkezdték a számaikat a valósághoz igazítani, Orbán Viktor támogatottsága pedig erősödik.
Még egyszer mondom: ebben nem a tartalom a szenzáció, az természetes, hanem az, hogy egy balos közvélemény-kutató, az objektivitás látszatára nagyon is adó Medián hozta ki.
A Sátántangó ugye az álmok széthullásának regénye. Petikém, nem te leszel az első, akinek az álmai szertefoszlanak, még ha a Medián friss eredményétől valószínűleg a lapos guta üt is meg. Sőt! A bimbózó kudarcod miatt a társadalom nagy többsége nem érez együtt veled. Inkább a káröröm kacaja bugyog ki belőle, mert úgy érzi, hogy te folyamatosan hülyére veszed az embereket, rosszat akarsz nekik és ki akarod szolgáltatni a magyarokat Brüsszelnek. Ez magyar gyökereid miatt megbocsáthatatlan.
(Fotó: Kisbenedek Attila, AFP)
***