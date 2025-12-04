Ft
Ez már a vég kezdete: sorra érkeznek a rossz hírek Magyar Péter számára

2025. december 04. 18:15

Peti, te folyamatosan hülyére veszed az embereket, rosszat akarsz nekik. Ez megbocsáthatatlan.

2025. december 04. 18:15
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

Úgy fest, Magyar Péter még fel sem ért a csúcsra – valószínűleg nem is fog –, máris Nobel-díjas szerző írt róla Nobel-díjas regényt. 

Krasznahorkai László Sátántangója ugyanis az álmok széthullásának regénye, ahol már a jelen is kilátástalannak tűnik. 

Tegnap még ezerrel dolgoztak a manipulatív közvélemény-kutatások megalkotásán a félrevezető, valóságtorzító balos specialisták, mára azonban kezd cikivé válni számukra is, hogy Magyar Péter a csúcsra akarták tolni. Egyre jobban látják, hogy végzett munkájuk sziszifuszi, melynek a végén ugyanott tartanak, ahol elkezdték. Hiába van ugyanis az a pénz, amitől korpásodik az ember haja, ha egyszer

a jelölt a minimális vonzerőt sem képes kifejteni a társadalom nagyobbik részére. Sőt a kisebbik fele, az elvakult szekta lakói is morzsolódnak szépen lefelé. 

Sorra jönnek a rssz hírek a párt számára: a XXI. Század Intézet szerint elég csak az az adatszivárgási botrányt megemlíteni vagy a nyilvánosságra került gazdasági terveket, illetve azt, hogy a jelöltállítás körüli belső szervezeti problémák miatt a párt inkább önmagával volt elfoglalva, és nem tudott új, vonzó választási ajánlatot megfogalmazni a választópolgárok számára. 

Úgy vélem, ez túlságosan jóindulatú megközelítés, ugyanis vonzó választási ajánlatot Pojáca és csapata korábban sem tudott megfogalmazni.

A választónak elég ránéznie a tablójukra és vezető politikusai közül mondjuk Bódis Krisztáról azonnal a Csipke Józsika című mesekönyv jut eszükbe, amelyben kisfiú kisfiút, kisleány kisleányt szeret, ami egyáltalán nem elfogadott társadalmi norma a keresztény, nemzeti, Szent István-i társadalomban. Mellette a tablón ott vigyorog Toka tábornok, aki a kötelező sorkatonaság visszavezetésével riogat, utalva arra, hogy ha az ukrán háború miatt szükségessé válik, akkor mindenkit berántanak azonnal. A tabló egyik legszebb férfija, Tarr Zoltán pedig azért nem mondott többet a minap napvilágot látott 600 oldalas „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” címet viselő tanulmánygyűjteményről, amelytől már most kiveri a víz a magyarokat, mert – mint mondta – ha nyilvánosságra kerül, akkor megbuknak. Majd választás után persze mindent lehet. Vagyis 

akkor már ezerrel és nyíltan  lehet szívatni a magyart,

hogy Ursula és Manfred legnagyobb örömére az így megemelkedett bevétel – lakosságtól 1300, a vállalkozóktól 3700 milliárd forint – milyen jó helyen lesz Ukrajnában, a háborúban. Hadd gyilkolják vele továbbra is halomra egymást a harcosok, hadd szaporodjanak az árvák, az özvegyek, a sebesültek. Naponta ezer halott. Egyszerűen szörnyű. Magyar Péter pedig ezért csörgeti a perselyt a magyarok rovására.

Nem véletlen, hogy ez már a manipulatív közvélemény-kutatóknak is sok. Az utóbbi napokban az érintett cégek sorra hozzák ki azon felméréseiket, amelyek szerint a Tisza Párt előnye elkezdett csökkenni. 

Az egyik legnagyobb machinátor, Török Gábor pedig friss elemzésben azt írta, hogy már szoros eredményre számít jövő áprilisban. Szerinte akár a Fidesz 100-110 mandátumos abszolút többséget is szerezhet. Ne akadjunk fönn a mértéken, lesz az még több is, de az tény, hogy

ennek korábban elképzelhetetlen volt a megjövendölése Töröktől.

A legnagyobb szám persze a Medián kutatása. Legfrissebb jelentésükben ugyanis a korábban a Tisza Párt elnökének hihetetlen fórt mérő Hann Endre szerint ez az előny mostanra teljesen eltűnt. Jelenleg a megkérdezettek pontosan 48-48 százaléka tartja alkalmasnak a miniszterelnöki posztra Orbán Viktort, illetve Magyar Pétert. A „teljesen alkalmas” válaszok megoszlása: Orbán Viktor: 30 százalék, Magyar Péter: 19 százalék. 

Még egyszer mondom: ebben nem a tartalom a szenzáció, az természetes, hanem az, hogy egy balos közvélemény-kutató, az objektivitás látszatára nagyon is adó Medián hozta ki. 

A Sátántangó ugye az álmok széthullásának regénye. Petikém, nem te leszel az első, akinek az álmai szertefoszlanak, még ha a Medián friss eredményétől valószínűleg a lapos guta üt is meg. Sőt! A bimbózó kudarcod miatt a társadalom nagy többsége nem érez együtt veled. Inkább a káröröm kacaja bugyog ki belőle, mert úgy érzi, hogy te folyamatosan hülyére veszed az embereket, rosszat akarsz nekik és ki akarod szolgáltatni a magyarokat Brüsszelnek. Ez magyar gyökereid miatt megbocsáthatatlan.

(Fotó: Kisbenedek Attila, AFP)

***

