12. 04.
csütörtök
háború Európa Putyin Ursula von der Leyen

Háború Putyin ellen: Európa harcba készül? – Földi László és Horváth József az Erőtérben

2025. december 04. 19:22

Putyin lépései sürgetik Európát, de a kontinens továbbra is tétovázik és gyenge lábakon áll. A feszültség nő, a kérdés egyre sürgetőbb: képes-e Európa szembenézni a valósággal, vagy ismét csak sodródik a saját gyengeségeivel?

2025. december 04. 19:22
null

Itt az Erőtér legújabb adása Földi László, titkosszolgálati szakértővel és Horváth Józseffel, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatójával. Házigazda: Pócza István

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:

  • Egyetlen dolog bizonyossá vált, hogy nem lehet háborút nyerni
  • Lehet, hogy NATO sem lesz 2029-re
  • Európa számára az a stratégiai kihívás, hogy lesz vagy nem lesz

 

A teljes műsor itt tekinthető meg:

 

akitiosz
2025. december 04. 20:29
"Európa harcba készül?" Nem. Csak szövegel.
