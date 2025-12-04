Háború Putyin ellen: Európa harcba készül? – Földi László és Horváth József az Erőtérben

2025. december 04. 19:22

Putyin lépései sürgetik Európát, de a kontinens továbbra is tétovázik és gyenge lábakon áll. A feszültség nő, a kérdés egyre sürgetőbb: képes-e Európa szembenézni a valósággal, vagy ismét csak sodródik a saját gyengeségeivel?

Itt az Erőtér legújabb adása Földi László, titkosszolgálati szakértővel és Horváth Józseffel, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatójával. Házigazda: Pócza István A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások: Egyetlen dolog bizonyossá vált, hogy nem lehet háborút nyerni

Lehet, hogy NATO sem lesz 2029-re

Európa számára az a stratégiai kihívás, hogy lesz vagy nem lesz

A teljes műsor itt tekinthető meg:

