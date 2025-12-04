Háború Putyin ellen: Európa harcba készül? – Földi László és Horváth József az Erőtérben

Sikerült saját magát is alulmúlnia Rácz Andrásnak: nem sokan bíztak még ennyire Ukrajna sikerében, mint a magyar szakértő
Ha a Mandiner Gálán az Év Benézése Díjat is át kellett volna adni, akkor Rácz András jó eséllyel indult volna.
Putyin lépései sürgetik Európát, de a kontinens továbbra is tétovázik és gyenge lábakon áll. A feszültség nő, a kérdés egyre sürgetőbb: képes-e Európa szembenézni a valósággal, vagy ismét csak sodródik a saját gyengeségeivel?
Itt az Erőtér legújabb adása Földi László, titkosszolgálati szakértővel és Horváth Józseffel, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatójával. Házigazda: Pócza István
A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:
A teljes műsor itt tekinthető meg: