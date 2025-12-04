Csúszik a debreceni gigaberuházás – továbbra sem döntött az Európai Bizottság

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz
A 7,3 milliárd eurós projekthez a magyar állam mintegy 800 millió eurós támogatást vállal.
„Műszakilag készen állunk, az engedélyek függvényében tud majd elindulni a cellagyártás, mivel a módosított környezethasználati engedélyre még számos más engedély épül.
Úgy gondoljuk, viszonylag jól állunk, ha hónapot kell mondani – de ez tényleg nagyon képlékeny még –, akkor ez március-április lehet”
– mondta Szilágyi Balázs, a CATL debreceni leánycégének közügyekért felelős vezetője.
A cellagyártás kezdete az eredetileg tervezett 2025 vége helyett későbbre tolódott – írta meg a HVG. A csúszás egyik fő oka az volt, hogy a debreceni víziközmű-infrastruktúra kapacitása miatt a gyár nem jutott elegendő szürkevízhez, vagyis tisztított szennyvíz és felszíni vizek – például esővíz – keverékéhez. Szilágyi most arról is beszélt, hogy az ezt biztosító csővezeték kiépítése már zajlik, és a tervek szerint tavaszra létrejön a szükséges vezetékes kapcsolat a CATL gyártelepe és a szomszédos vízmű között.
A tervek szerint a végül három gyáregységgel működő debreceni CATL-üzem évi 100 gigawattórás kapacitásra kapott engedélyt, amitől a vállalat nem kíván érdemben eltérni.
A modulgyár kapacitása ugyanakkor az eredetileg engedélyezett évi 40 gigawattóráról az engedélyek minden módosításával folyamatosan nőtt, és mára megközelíti a 60 gigawattórát, mivel a tervezettnél nagyobb csarnok épült. Ezt azért alakították így, hogy egy esetleges második cellagyár kiszolgálásához ne kelljen újabb modulgyárat építeni.
A mintegy 7,3 milliárd eurós gigaberuházáshoz a magyar állam 800 millió euró támogatást vállalt, ezt azonban a CATL egyelőre még nem kapta meg, mert az Európai Bizottság továbbra sem döntött a konstrukció jogszerűségéről.
Szilágyi ezzel kapcsolatban nem tudott új információval szolgálni, elmondása szerint a bizottság és az illetékes kormányhivatal között zajlik az egyeztetés, ők pedig a bizottsági megkeresésekre válaszolnak, egyébként várnak, és bíznak a kedvező elbírálásban. Hozzátette, terveiket arra alapozták, hogy lesz állami támogatás, és ha a kormányzati vállalások módosulnak, nekik is újra kell gondolniuk a projektet, de egy ilyen forgatókönyv részleteiről még nem született döntés.
Nyitókép: GREG BAKER / AFP
