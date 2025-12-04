Csúszik a debreceni gigaberuházás – továbbra sem döntött az Európai Bizottság

A cellagyártás kezdete az eredetileg tervezett 2025 vége helyett későbbre tolódott – írta meg a HVG. A csúszás egyik fő oka az volt, hogy a debreceni víziközmű-infrastruktúra kapacitása miatt a gyár nem jutott elegendő szürkevízhez, vagyis tisztított szennyvíz és felszíni vizek – például esővíz – keverékéhez. Szilágyi most arról is beszélt, hogy az ezt biztosító csővezeték kiépítése már zajlik, és a tervek szerint tavaszra létrejön a szükséges vezetékes kapcsolat a CATL gyártelepe és a szomszédos vízmű között.

A tervek szerint a végül három gyáregységgel működő debreceni CATL-üzem évi 100 gigawattórás kapacitásra kapott engedélyt, amitől a vállalat nem kíván érdemben eltérni.