12. 04.
csütörtök
Csúszik a debreceni gigaberuházás – továbbra sem döntött az Európai Bizottság

2025. december 04. 18:57

A 7,3 milliárd eurós projekthez a magyar állam mintegy 800 millió eurós támogatást vállal.

2025. december 04. 18:57
„Műszakilag készen állunk, az engedélyek függvényében tud majd elindulni a cellagyártás, mivel a módosított környezethasználati engedélyre még számos más engedély épül.

Úgy gondoljuk, viszonylag jól állunk, ha hónapot kell mondani – de ez tényleg nagyon képlékeny még –, akkor ez március-április lehet”

– mondta Szilágyi Balázs, a CATL debreceni leánycégének közügyekért felelős vezetője.

A cellagyártás kezdete az eredetileg tervezett 2025 vége helyett későbbre tolódott – írta meg a HVG. A csúszás egyik fő oka az volt, hogy a debreceni víziközmű-infrastruktúra kapacitása miatt a gyár nem jutott elegendő szürkevízhez, vagyis tisztított szennyvíz és felszíni vizek – például esővíz – keverékéhez. Szilágyi most arról is beszélt, hogy az ezt biztosító csővezeték kiépítése már zajlik, és a tervek szerint tavaszra létrejön a szükséges vezetékes kapcsolat a CATL gyártelepe és a szomszédos vízmű között.

A tervek szerint a végül három gyáregységgel működő debreceni CATL-üzem évi 100 gigawattórás kapacitásra kapott engedélyt, amitől a vállalat nem kíván érdemben eltérni.

A modulgyár kapacitása ugyanakkor az eredetileg engedélyezett évi 40 gigawattóráról az engedélyek minden módosításával folyamatosan nőtt, és mára megközelíti a 60 gigawattórát, mivel a tervezettnél nagyobb csarnok épült. Ezt azért alakították így, hogy egy esetleges második cellagyár kiszolgálásához ne kelljen újabb modulgyárat építeni.

A mintegy 7,3 milliárd eurós gigaberuházáshoz a magyar állam 800 millió euró támogatást vállalt, ezt azonban a CATL egyelőre még nem kapta meg, mert az Európai Bizottság továbbra sem döntött a konstrukció jogszerűségéről.

Szilágyi ezzel kapcsolatban nem tudott új információval szolgálni, elmondása szerint a bizottság és az illetékes kormányhivatal között zajlik az egyeztetés, ők pedig a bizottsági megkeresésekre válaszolnak, egyébként várnak, és bíznak a kedvező elbírálásban. Hozzátette, terveiket arra alapozták, hogy lesz állami támogatás, és ha a kormányzati vállalások módosulnak, nekik is újra kell gondolniuk a projektet, de egy ilyen forgatókönyv részleteiről még nem született döntés.

pctroll
2025. december 04. 20:33
Mi f@sz köze van az eu-nak hozzá? Persze a németek meg a franciák beruházásait nem fogják gáncsolni.
Obsitos Technikus
2025. december 04. 20:00
És mi köze ehhez a bizottmánynak?
makaó
2025. december 04. 19:40
Nem sok Magyarországnak az a 800 millió euró?
Hangillat
2025. december 04. 19:29
Jogállamiság okán a nem EU tag USA-hoz kell fordulni jogtalansági, jóváhagyó engedélyért.
