Ha Kulja András ekkora vereséget szenvedett – akkor sejthető, mekkora zakót vinne haza Magyar Péter az Orbánnal való vita után

Érdekes dologra vállalkozik Vasali Zoltán politológus a Szabad Európának adott interjújában. Orbán Viktor tusványosi beszéde és Magyar Péter „válaszbeszéde” kapcsán érvel a mellett, hogy

Orbán mit miért csinál rosszul, Magyar Péter pedig, állítja Vasali, a lefurcsább helyzetekből is képes jól kijönni.

Mondhatjuk, persze, nincs itt semmi látványosság, azt kapjuk, amit egy balliberális politológustól kapni lehet. Az ellenzék érdekében Magyar Pétert mentegeti, Orbánt meg igyekszik minél sötétebb színben feltüntetni, hogy aztán a balosok az ő buksi fejét is megsimogassák, mondván, sokat tett azért, hogy Magyar Péter győzzön 2026-ban.

Ez azért különösen érdekes, mert nagy valószínűséggel Vasali is pontosan tudja, hogy Magyar Péter nem fog győzni a következő választásokon.

Mégis képes a közvélemény-kutatások tendenciáiról beszélni úgy, mintha azok valósak lennének; mintha nem is a szövetségben dolgozó, ellenzékközeli közvélemény-kutatók kampánytámogató munkájának lenne a része. Vasali is ismeri belülről ezen cégek munkáját, de számára is fontosabb a rosszat jóként készpénznek venni, mint a valóságot bemutatni.

Magyarán valamiért neki is fontosabbnak látszik Magyar Péter győzelme, mint a társadalom nagytöbbsége által támogatott Orbán-rendszer hatalmon maradása.

Tudja ő is, hogy az Orbánt támogató szavazói kör nem bomlott meg, hogy a 2022-ben Gyurcsányra hatalmas csapást mért választói döntés most is esélyes megszerezni a győzelmet.

Maga Orbán Viktor mondta, hogy nagy fölénnyel fog nyerni a Fidesz, méréseik szerint 80 egyéni választókerületet be fognak húzni, amivel azonban Orbán elégedetlen, mert 2022-ben 87-et nyertek meg.

Azt nem tudom, hogy Vasalinak milyen eszköztára van hiteles közvélemény-kutatási mérések elvégzéséhez,

de hogy Orbán Viktor mögött komoly rendszer működik, az egészen biztos. Tudjuk jól, a választásokkal kapcsolatos tusványosi kijelentéseit senki nem merte konkrét adatokkal cáfolni, az ellenzék csak igyekezett körbenyálazni az állítást, kétségbe vonni a megvalósíthatóságát.

Sunyi módon agitál Vasali a nyilvános miniszterelnök-jelölti vitára is, holott tudja, hogy Orbán Viktor nem vitázik Magyar Péterrel, aki valójában Brüsszelt képviseli. Így aztán

Weberrel, Ursulával vitázhat Orbán, de Magyarral nem.

Vasalinak már a fölvetése is hamis, mert nyilvánvaló, hogy Orbán a magyarokat képviselné a vitában. Ha Vasali becsületes akarna lenni, akkor ki kellene mondania, hogy Magyar Péter pedig Brüsszelt. Nem képviselhet ugyanis mást, mert a Tisza mint az Európai Néppárt tagja köteles végrehajtani azokat az elvárásokat, amelyeket Manfred Weber nyilvánosság előtt rögzített.

Csak zárójelben kérdezem:

ha a Takács Péter–Kulja András vitában Kulja ilyen megsemmisítő vereséget szenvedett, akkor mekkora zakót vinne haza Magyar Péter az Orbánnal való vitában?

Vasali rossz színben akarja feltűntetni Orbánt az Unióban maradás kérdéskörében is. Tudja, hogy Magyarország nem akar kilépni az Unióból, mert – mint Orbán kijelentette – még mindig több előnyünk származik belőle, mint hátrányunk. Mégis a szavahihetőségét akarja megkérdőjelezni azzal, hogy egy korábbi tusványosi beszédére utal. Körmönfontan az Unióval kapcsolatos alapkérdésről szóló népszavazást kéri rajta számon. Magyarán lépjünk-e ki vagy maradjunk?

Pedig nyilvánvaló, hogy már a kérdés is értetlenséget, felháborodást jelente a magyarokban.

Vasali rossz úton jár, mert Dobrevék számtalanszor vádolták Orbánt azzal, nyilván saját politikai pecsenyéjüket sütögetve, hogy ki akarja léptetni hazánkat az Unióból. Nem jött össze, Dobrevék nemhogy előrébb léptek volna a népszerűségi listán, hanem épp csak ott vannak a parlamentbe jutás küszöbén, és erőszakosan próbálják rávenni a Tiszát, hogy őket is vegye be a buliba, hogy ne kétpárti parlament legyen.

Szóval a Szabad Európa egyórás beszélgetése mindenről szólt, csak a szabad Európáról nem.

Vasali Orbánt akarta folyamatosan gyengíteni, Magyart pedig megemelni. Értelmezésében még a pálfordulás is bocsánatos bűn, ugyanis a választói szerint attól lesz valaki hiteles, ha egy nyertes NER-es pozícióból visszafordul.

Mintha Magyar Péter nem kihajították volna korábbi jól fizető állásaiból, hanem maga választotta volna a szembefordulást Orbánnal. Ugyan kérem.

Vasali városi értelmiségi figura, ennek megfelelő a szemlélettel.

De a lényeg, hogy itt a tiszás szavazókról beszélünk. Az Orbán mögötti tábor egységes. Csak Orbánt tudja elképzelni a kormánykeréknél, nem mást.

Aki a magyarok akaratát képviseli, nem a háborúpártiakét.

***