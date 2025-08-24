Ft
08. 24.
vasárnap
gárdony Bosta Lovászpatona Magyarország választás

Ezeken a településeken lesz időközi önkormányzati választás

2025. augusztus 24. 08:26

Három településen is tartanak vasárnap időközi önkormányzati választást.

2025. augusztus 24. 08:26
null

Három településen tartanak vasárnap időközi önkormányzati választást

Lovászpatonán és Bostán polgármestert és önkormányzati képviselőket választanak, míg Gárdonyban egyéni választókerületi képviselőt.

A Veszprém vármegyei Lovászpatonán azért kell polgármestert és képviselőket választani, mert a település képviselő-testülete májusban a feloszlásáról döntött. A polgármesteri tisztségért négy független jelölt indul - Leiner Nándor, Tóth Szabolcs, Pula Tamás és Lipthay Örs Tibor -, míg a hat képviselői helyre 17 független jelölt közül választhat a névjegyzékben szereplő több mint 950 szavazó.

A Baranya vármegyei Bostán szintén azért tartanak időközi választást, mert a település képviselő-testülete a feloszlásáról szóló döntést hozott. A Pécs és Harkány között fekvő kistelepülésen a polgármesteri tisztségre két független jelölt, Varju László István és Orsós István pályázik, míg a négy egyéni listás képviselői helyért tíz független jelölt indul. A választói névjegyzékben több mint százan szerepelnek.

A Fejér vármegyei Gárdony 5. számú egyéni választókerületében pedig képviselőt választanak, miután a tavaly júniusban megválasztott Szigetvári Péter (független) május végén lemondott. A képviselői tisztségért egy jelölt indul, Pályi Zoltán, A Velencei-tó Információs Társadalmáért Egyesület jelöltjeként. A választáson több mint ezer helybéli vehet részt.

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: MTI/Illyés Tibor

