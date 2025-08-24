Ft
08. 24.
vasárnap
Emberi ujjbegyet talált az ételében egy nő – beperelte az éttermet

2025. augusztus 24. 07:58

A manhattani legfelsőbb bíróságra beadott beadvány szerint a nő „maradandó traumát" szenvedett.

2025. augusztus 24. 07:58
null

Egy New York-i ingatlanszakértő keresetet nyújtott be, miután állítása szerint emberi ujjbegyet talált a csirkés wrapjében – írja a New York Post

A megdöbbentő eset 2023. november 17-én történt Mary Elizabeth Smith Corcorannal, aki a Create nevű vendéglátóhelyről rendelt ételt. 

A manhattani legfelsőbb bíróságra beadott beadvány szerint a nő „maradandó traumát” szenvedett, és úgy véli, az étteremnek tudnia kellett volna, hogy az étele veszélyt jelenthet a fogyasztókra.

Smith azóta főként otthon főz, és antiretrovirális kezelésen esett át a fertőzésveszély miatt. „Hosszú időbe telt, mire újra mertem csirkét enni” – mondta, hozzátéve, hogy korábban rendszeresen evett a Create-ben. Az incidens után a talált ujjbegyet is magával vitte egy sürgősségi klinikára, ahol igazságügyi szakértő megállapította: az egy nőhöz tartozott. Smith állítja, aznap női alkalmazottakat is látott a helyszínen, az étterem azonban tagadja ezt.

Az étterem tulajdonosa is reagált az esetre

A Create tulajdonosa, Teddy Karagiannis szerint a vádak „abszurdak és szándékosan megtévesztők”.

Úgy véli, Smith nem akar DNS-vizsgálatot végeztetni a testrészen, és azt is elképzelhetőnek tartja, hogy az ujjbegyet máshonnan szerezte. Hangsúlyozta, hogy az étteremben felszolgált hús több ellenőrzési folyamaton megy át, és szerinte szinte lehetetlen, hogy ilyen hiba bekövetkezzen. „Nagyobb eséllyel nyernél kétszer is a lottón egy nap alatt, mint hogy valaki nálunk ujjdarabot találjon az ételben” – fogalmazott Karagiannis, aki ellenkeresetet fontolgat a nő állításai miatt.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: Charly TRIBALLEAU / AFP

balbako_
2025. augusztus 24. 08:41
Nagyon kacsaízű történet, de ha igaz akkor a per jogos.
csak-egy-csillag-ragyoghat-egy-egen
2025. augusztus 24. 08:32
Borsonline ez, kérem?
NeMá
2025. augusztus 24. 08:27 Szerkesztve
Ukrajnából importált gabonával etették a csirkét? Fene nagy kontraszelektált importnál ilyen is előfordulhat. Ukri gabonára nem mondhatsz nemt, embernek mégsem adják, csirke felcsipeget mindent, hamar levágták, begyében hamar amerikában köt ki.
ihavrilla
2025. augusztus 24. 08:09
Biztos, hogy az ilyen barom cikkek kellenek ide?
