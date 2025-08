Súlyos elmebaj tombol Európában – Magyarország a védekezés utolsó bástyája

A The Jerusalem Post nemrég sorra vette a zsidó állam utolsó szövetségeseit Európában. Ezek: Csehország, Szerbia és Magyarország. Az előbbi két államnak régi szövetsége van a zsidósággal és Izraellel, míg hazánk történelme ennél terheltebb. Ezért is kivételes eredmény Orbán Viktor miniszterelnök politikája, amely a józan ész egyik utolsó európai bástyájaként kiáll Izrael mellett, kilépett a Nemzetközi Büntetőbíróságból, kitiltotta a Kneecap nevű pszeudonáci bandát, és támogatja Izraelt a nemzetközi fórumokon. Ne legyen félreértés: Izrael nemcsak önmagát, hanem Európát is védi az iszlamista terrorizmustól. Az, hogy a Nyugat jelentős része Izrael helyett Iránnal barátkozna, nem geopolitikai stratégia, hanem elmegyógyászati kórkép.

Ennél persze van rosszabb is. A nemzeti terrorelhárítási szervezet (NCTV) friss jelentése felsorolta a legnagyobb veszélyforrásokat Hollandiára: ezek Irán, Oroszország, Törökország – és Izrael. Ne felejtsük el: Hollandiának papíron jobboldali ügyvezető kormánya van, ezt a sajátos állásfoglalást a „jobbliberális” Szabad Demokrata Néppárt (VVD) minisztere vezetése alatt alkotta meg a terrorelhárítás. A jelentésben persze indoklás is van. Mitől félnek a holland elhárítók? Amszterdamban kószáló Moszad-ügynököktől? Nem, nem: a jelentés szerint a tavaly novemberi emlékezetes amszterdami pogrom után az izraeli kormány holland újságíróknak és politikusoknak megküldte a szerinte érintett arab származású hollandok nevét. Egyes politikusok szerint ezzel a pogromistákat veszélynek és zaklatásnak tette ki. Ezt sikerült olyan szintre emelnie az NCTV-nek, mint az orosz, török vagy éppen iráni befolyást. Csak hogy érzékeltessük: az iráni titkosszolgálat például sajtó­hírek szerint együttműködött a Hollandiában aktív marokkói maffiával, hogy iráni disszidenseket gyilkoljon meg. Az oroszok tevékenységéről most ne is beszéljünk. Ez volna egy szinten azzal, hogy Izrael próbálja megvédeni – a holland hatóságok helyett – a hollandiai zsidó közösséget?

Az NCTV által említett másik aggály, hogy Izrael és Amerika befolyást akar gyakorolni a hágai Nemzetközi Büntetőbíróságra. Először is: a büntetőbíróság nem egy holland, hanem nemzetközi szervezet, így nem világos, hogy ez miért a holland ügyekbe való beavatkozás, vagy mi köze a terrorizmushoz. Másrészt tisztázzuk: ez az az ügy, amikor letartóztatási parancsot adtak ki két halott terrorista – és az izraeli miniszterelnök ellen. Az igazságszolgáltatás megcsúfolása ez. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fogalmazott jól: a szervezet elvesztette presztízsét, célja a kicsinyes politikai bosszú. A paródia netovábbja, hogy Izraelt mind a két esetben azért veszi elő a holland terrorelhárítás, mert fel mert lépni a terrorizmussal szemben. Gondoljunk bele: ez ott a „jobboldal”. Mi lenne, ha a baloldal lenne hatalmon? Ezért írtam: Magyarország a józan ész utolsó bástyája.

A szerző történész, a Corvinák főszerkesztője

Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan