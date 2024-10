A születésnapos Mucha József a Mandinernek: Az ember hetven felett sok mindenen elgondolkozik

Nyitókép: Facebook/FTC

Megfelelt egy elő-szülinapi ajándéknak a mérkőzés?

Abszolút! Boldog is vagyok, és titkon reméltem is, hogy így lesz. A sors kegyes volt.

Úgy tűnt, hogy egy-egy rövid időszakot leszámítva kézben tartotta a találkozót a Fradi. A helyszínen is érezhető volt ez?

A hangulat parádés volt, de minden hazai mérkőzésen így van.

A szurkolóink ismét kitettek magukért. Gondolom, ők is érezték, hogy ez az ellenfél verhető, és két vesztes meccs után ideje lenne pontokat gyűjtenünk.

Nagyon küzdelmes találkozót láttam, azt lehetett érezni, hogy a második félidő nagyobb részében körömszakadtunkig védekezésre kényszerítettek bennünket. Ebbe bele is fáradtunk. Attól tartottam, hogy a cserék esetleg későn jönnek, de minden jól sült el.

A hajrábeli francia kiállítás is jól jött…

Az néha hátrány, ugyanakkor most az előnyünkre vált az emberelőny.

Érdekes volt tapasztalni, hogy némelyek sopánkodtak, hogy csak egy góllal nyert a Fradi. Reális lett volna a többgólos siker?

Az is benne volt a pakliban, mert a második játékrészben minimum kettő, de inkább három tiszta helyzetünk volt kontratámadások végén. Traorénak, Vargának… Felfokozott állapotban nem is tudom pontosan felidézni őket. Könnyebb lehetett volna a vége, ha belőjük legalább a második gólt. A franciáknak is adódtak lehetőségeik, ám jól zárt a védelem, jól védett Dibusz Dénes, minden a helyére került.

Ebből sem lett gól: Traoré mellé lőtt nagy helyzetben

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Mekkora fegyvertény, hogy topligás csapatot vert meg a magyar bajnok?

Azt gondolom, ezzel az eredménnyel a csapatunk méltóképpen képviselte a magyar futballt, amelynek ezek a győzelmek nagyon kellenek. Olyan ellenfeleink vannak, hogy mindegyik szinte topligás szintű. Adott esetben bármelyik játszhatna a Bajnokok Ligájában is.

Az első három pont után – jó magyar szokás szerint – megkezdődött a számolgatás, álmodozás a továbbjutásról. Ön hogyan kalkulál?

Erre mindig azt mondom, hogy a tyúkokat este kell megszámolni. Nem érdemes előre számolgatni, mert tévútra vezet. Akik például így tettek, biztos belevették az Anderlecht elleni idegenbeli győzelmet, és lám mi lett belőle: kikaptunk. Három fronton kell helytállnunk, a magyar bajnokságban és a kupában, illetve a nemzetközi porondon. Hosszú a kispadunk, szerintem lesz bőven lehetőség, hogy tudjunk frissíteni, ha szükséges lesz. A hétvégén például Győrben lépünk pályára, az sem lesz egy akármilyen meccs.