Oroszország rettegett rádiója újabb kódot sugárzott – mire készül Putyin?

A csatorna aktivitása az utóbbi években feltűnően megnőtt, és sok esetben egybeesett fontos geopolitikai eseményekkel: Putyin–Trump telefonbeszélgetésekkel, ukrán támadásokkal vagy orosz katonai műveletekkel.

A 2024–25-ös időszak különösen intenzív volt, amikor több tucat kódolt üzenet hangzott el rövid időn belül.

Az orosz állami média – köztük a Ria Novosztyi és a Russia Today – az utóbbi hónapokban tudatosan felerősítette a témát, sugalmazva, hogy az UVB-76 fontos katonai riasztásokat ad le, sőt akár a nukleáris parancslánc része is lehet.

A valóság ennél jóval prózaibb: semmi nem utal arra, hogy a „Zümmögő” kiesése automatikusan nukleáris csapást indíthatna.

A szovjet Perimeter-rendszer több egymástól független érzékelőből állt, és egyetlen rádiójel megszakadása nem aktiválná.