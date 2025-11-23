Ft
rádió Kreml (Moszkva) szimbolika UVB-76 propaganda

Oroszország rettegett rádiója újabb kódot sugárzott – mire készül Putyin?

2025. november 23. 11:40

Megugrott a titokzatos adások száma, és ezzel együtt a találgatások is: vajon valódi katonai riasztás, vagy csak pszichológiai hadviselés?

2025. november 23. 11:40
null

November közepén ukrán dróntámadás miatt megszakadt az UVB-76, ismertebb nevén a „Zümmögő” adása, amelyet sokan Oroszország titkos „Végítéletnapi Rádióállomásaként” emlegetnek – írja a Portfolio

Az 1970-es évek óta működő rövidhullámú csatorna folyamatos, jellegzetes zümmögést sugároz, amelyet időnként titokzatos kódolt üzenetek szakítanak meg. 

Bár a rendszer valódi funkciója ismeretlen, sok rajongó és összeesküvés-elmélet hívő a szovjet „Dead hand” – egy automatikus nukleáris megtorló mechanizmus – részének tartja. 

A rendszer leállása ezért minden alkalommal riadalmat okoz, noha a megszakítások a múltban is előfordultak.

A csatorna aktivitása az utóbbi években feltűnően megnőtt, és sok esetben egybeesett fontos geopolitikai eseményekkel: Putyin–Trump telefonbeszélgetésekkel, ukrán támadásokkal vagy orosz katonai műveletekkel. 

A 2024–25-ös időszak különösen intenzív volt, amikor több tucat kódolt üzenet hangzott el rövid időn belül. 

Az orosz állami média – köztük a Ria Novosztyi és a Russia Today – az utóbbi hónapokban tudatosan felerősítette a témát, sugalmazva, hogy az UVB-76 fontos katonai riasztásokat ad le, sőt akár a nukleáris parancslánc része is lehet.

A valóság ennél jóval prózaibb: semmi nem utal arra, hogy a „Zümmögő” kiesése automatikusan nukleáris csapást indíthatna. 

A szovjet Perimeter-rendszer több egymástól független érzékelőből állt, és egyetlen rádiójel megszakadása nem aktiválná. 

A rendszerben ma is kulcsszerepe van az emberi ellenőrzésnek, így a „nukleáris apokalipszis egy kimaradó zümmögés miatt” teljes mértékben fikció. 

Az UVB-76 körül lebegő rejtély sokkal inkább kommunikációs stratégia része: Oroszország nukleáris propagandájának modern eleme, amely félelmet, bizonytalanságot és figyelmet generál Nyugaton.

A „Végítéletnapi állomás” tehát nem a világvége gombja – hanem egy ügyesen felépített fenyegetés-szimbolika, amely a Kreml geopolitikai üzenetét erősíti. 

Az UVB-76 misztikuma ma már kevésbé katonai peremrendszer, és sokkal inkább pszichológiai fegyver: a célja, hogy mindenki felfigyeljen rá, és elhiggye, hogy Oroszország bármikor képes „megrázni” a világot.

Nyitókép: Pavlo Pakhomenko / AFP

