Oroszország rettegett rádiója újabb kódot sugárzott – mire készül Putyin?

Megugrott a titokzatos adások száma, és ezzel együtt a találgatások is: vajon valódi katonai riasztás, vagy csak pszichológiai hadviselés?
November közepén ukrán dróntámadás miatt megszakadt az UVB-76, ismertebb nevén a „Zümmögő” adása, amelyet sokan Oroszország titkos „Végítéletnapi Rádióállomásaként” emlegetnek – írja a Portfolio.
Az 1970-es évek óta működő rövidhullámú csatorna folyamatos, jellegzetes zümmögést sugároz, amelyet időnként titokzatos kódolt üzenetek szakítanak meg.
Bár a rendszer valódi funkciója ismeretlen, sok rajongó és összeesküvés-elmélet hívő a szovjet „Dead hand” – egy automatikus nukleáris megtorló mechanizmus – részének tartja.
A rendszer leállása ezért minden alkalommal riadalmat okoz, noha a megszakítások a múltban is előfordultak.
A csatorna aktivitása az utóbbi években feltűnően megnőtt, és sok esetben egybeesett fontos geopolitikai eseményekkel: Putyin–Trump telefonbeszélgetésekkel, ukrán támadásokkal vagy orosz katonai műveletekkel.
A 2024–25-ös időszak különösen intenzív volt, amikor több tucat kódolt üzenet hangzott el rövid időn belül.
Az orosz állami média – köztük a Ria Novosztyi és a Russia Today – az utóbbi hónapokban tudatosan felerősítette a témát, sugalmazva, hogy az UVB-76 fontos katonai riasztásokat ad le, sőt akár a nukleáris parancslánc része is lehet.
A valóság ennél jóval prózaibb: semmi nem utal arra, hogy a „Zümmögő” kiesése automatikusan nukleáris csapást indíthatna.
A szovjet Perimeter-rendszer több egymástól független érzékelőből állt, és egyetlen rádiójel megszakadása nem aktiválná.
A rendszerben ma is kulcsszerepe van az emberi ellenőrzésnek, így a „nukleáris apokalipszis egy kimaradó zümmögés miatt” teljes mértékben fikció.
Az UVB-76 körül lebegő rejtély sokkal inkább kommunikációs stratégia része: Oroszország nukleáris propagandájának modern eleme, amely félelmet, bizonytalanságot és figyelmet generál Nyugaton.
A „Végítéletnapi állomás” tehát nem a világvége gombja – hanem egy ügyesen felépített fenyegetés-szimbolika, amely a Kreml geopolitikai üzenetét erősíti.
Az UVB-76 misztikuma ma már kevésbé katonai peremrendszer, és sokkal inkább pszichológiai fegyver: a célja, hogy mindenki felfigyeljen rá, és elhiggye, hogy Oroszország bármikor képes „megrázni” a világot.
