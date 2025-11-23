Úgy égett Magyar Péter, mint a Reichstag: Takács Péterbe akart beleszállni, de most azt kívánja, bár ne tette volna

Takács Péter egészségügyi államtitkár egy szürreális kommentre hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalán. Történt ugyanis, hogy az ő posztja alá kommentelt Magyar Péter, aki a következőket írta: „Veled már senki nem törődik. Te a dicstelen múlt vagy. Kezdj el tanulni a szakvizsgára!”

Magyar Péter, ezt nem a Kulja Bandinak akartad írni?”

– tette fel azonnal a jogos kérdést Takács Péter. „Szegény Péter Magyar, annyira elkészült, hogy rossz helyre címzi az üzeneteit” – foglalta össze a jelenetet ironikusan a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára.