Ft
Ft
2°C
1°C
Ft
Ft
2°C
1°C
11. 24.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 24.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt liberális Magyarország Magyar Péter ellenzék Kulja András Takács Péter komment baloldal

Úgy égett Magyar Péter, mint a Reichstag: Takács Péterbe akart beleszállni, de most azt kívánja, bár ne tette volna

2025. november 23. 10:52

Összekeverte a szezont a fazonnal a Tisza Párt elnöke.

2025. november 23. 10:52
null

Takács Péter egészségügyi államtitkár egy szürreális kommentre hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalán. Történt ugyanis, hogy az ő posztja alá kommentelt Magyar Péter, aki a következőket írta: „Veled már senki nem törődik. Te a dicstelen múlt vagy. Kezdj el tanulni a szakvizsgára!”

Magyar Péter, ezt nem a Kulja Bandinak akartad írni?”

– tette fel azonnal a jogos kérdést Takács Péter. „Szegény Péter Magyar, annyira elkészült, hogy rossz helyre címzi az üzeneteit” – foglalta össze a jelenetet ironikusan a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
totumfaktum-2
2025. november 23. 16:28
Ha már szakvizsga, Bütyök életrajza tele van ellentmondással. Csak mondom.
Válasz erre
8
0
balbako_
2025. november 23. 15:17
Ez kis nyikhaj Szaros mindenkire gorombán fröcsög, aljasul támad védettsége birtokában. Gátlástalan hazudozó ebbe bukik bele, mert annyi szarember nincs ebben az országban akik ezt tolerálják sőt tetszik nekik.
Válasz erre
9
0
nyugalom
2025. november 23. 13:16
Milyen kedves szerető, az őt korábban támogatóhoz! A kepződmény szakdogájat meg az anyja írta!
Válasz erre
16
0
angie1
2025. november 23. 13:14
Parádés! Takács Pétert nagyon bírom! Rendkívül jól reagálja és iskolázza le az idegbeteg pötit!
Válasz erre
20
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!