Úgy égett Magyar Péter, mint a Reichstag: Takács Péterbe akart beleszállni, de most azt kívánja, bár ne tette volna

Ennyit biztos zsebre tehetett Kulja András, mielőtt beleállt volna az egészségügybe Magyar Péterrel
Ha nem teszi le a szakvizsgát a TISZA Párt európai parlamenti képviselője, akkor visszafizetési kötelezettsége keletkezik.
Összekeverte a szezont a fazonnal a Tisza Párt elnöke.
Takács Péter egészségügyi államtitkár egy szürreális kommentre hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalán. Történt ugyanis, hogy az ő posztja alá kommentelt Magyar Péter, aki a következőket írta: „Veled már senki nem törődik. Te a dicstelen múlt vagy. Kezdj el tanulni a szakvizsgára!”
Magyar Péter, ezt nem a Kulja Bandinak akartad írni?”
– tette fel azonnal a jogos kérdést Takács Péter. „Szegény Péter Magyar, annyira elkészült, hogy rossz helyre címzi az üzeneteit” – foglalta össze a jelenetet ironikusan a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára.
„A Tisza Pártban súlyos káderhiány van” – mutatott rá a Nézőpont Intézet elemzője.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP