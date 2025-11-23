Harangoztak Magyar Péternek: már az Európai Unió hírharsonája sem tudja tartani benne a reményt

Hoppá! Már a Politico szerint is vezet a Fidesz
A brüsszeli lap „Poll of Polls” felmérése alapján ismét Orbán Viktorék állnak az első helyen.
Egyértelmű következtetésre jutott Sebestyén Géza.
„Hoppá! A Fidesz már a magyar kormánnyal szemben jellemzően kritikus Politico szerint is vezet a Tisza Párt előtt” – írta Facebook-oldalán Sebestyén Géza.
Ez a trend a forint erősödésével összekötve egyértelművé teszi, hogy a magyar fizetőeszköz eddig is a kormánypárt döntéseinek pozitív visszhangja miatt erősödött”
– állapította meg a közgazdász.
