Kossuth Rádió Magyarország bíró Schiffer András Magyar Péter applikáció

A Tisza Párt elnöke engem ócsáról a Kossuth Rádió Facebook-oldalán

2025. november 23. 10:44

A Tisza-vezér reakciója egyetlen dolgot igazol.

2025. november 23. 10:44
Schiffer András
Schiffer András
Facebook

„A bírák által letöltött applikációk ügyében a Tisza Párt elnöke egyet tehetett volna: a feléje áradó bizalom megköszönése mellett nyomatékkal megkéri a pártjával kapcsolatba lépett bírákat, hogy haladéktalanul töröljék magukat, mivel politikai megnyilvánulásuk összeférhetetlen a jogállamisággal. Nem ezt tette. Ehelyett magát meg nem hazudtolva engem ócsáról a Kossuth Rádió fb-oldalán (és hergeli ellenem a fanatikusait), mert bátorkodtam szóvá tenni, hogy Magyarországon 1989 óta szigorúan tilos bíráknak bármilyen politikai tevékenységet kifejteniük. Ez a fedezet ugyanis akkor, amikor például a hatalom számára kellemetlen bírói ítéletek tiszteletben tartását követeljük. A Tisza.vezér reakciója egyetlen dolgot igazol: sokféle célja lehet, de a jogállam helyreállítása biztosan nem tartozik közéjük.”

Fotó: Mandiner/Földházi Árpád

Összesen 60 komment

bszakonyi
2025. november 23. 21:29
A bíróság függetlensége csak mese. A lakosság vakítására való. Peldákat lehetne sorolni milyen összeférhetetlenségi szabályokat hágtak át.Ezt és a rendőrség viselkedését a 2/3 os parlament egyik legnagyobb hibájának tartok. Ugyanez vonatkozik a keresztény védelemre. Ki védte a Deák téri papot, ki védte a templomból kijövőket a poloska agressziójától. SENKI ! Ja és csodálkoznak, hogy a bizalom az ãllamban 00.
Válasz erre
1
0
enes
2025. november 23. 19:54
Nem arról van-e szó, hogy egyes bírák előmeneteli lehetőség miatt regisztráltak? Ugyanis Erős a gyanum, hogy az anyu figyelte, jópontként jegyezte a jelentkezést. Na, belőled lesz a csop vez, te bp-i leszel, áthelyezetetlek, CSak választást kell nyerni.
Válasz erre
7
0
Nyégé
2025. november 23. 18:15
Kedves András! Önt meglepi, hogy egyes bírák törvénytelenséget követnek el? Borítékolom, hogy a lebukottak közül egy sem fog lemondani! Pedig őket, és akik falatnak nekik, gyorsan, végérvényesen el kellene távolítani a jogi pályáról.
Válasz erre
14
0
elcapo-2
2025. november 23. 17:38
" Tiszás összefonódás miatt bukhat a bíró – ilyesmire 1989 óta nem volt példa...........Belső pánik és tiszás érintettség az OBT-ben A helyzet különösen pikáns, mert – ahogy korábban kiderült – az OBT egyik korábbi tagja, a Pesti Központi Kerületi Bíróság csoportvezetője szerepelhet a Tisza-adatbázisban. Azonban ennél súlyosabb összefüggés is állhat a háttérben: egy jelenlegi OBT-póttag is felkerült a Tisza Világ listájára. Ez megmagyarázná, miért várt az OBT napokig a közleménnyel, és miért lett ennyire éles, politikai ízű a hangnem. A testület így olyan bírókat véd – vagy próbál védeni –, akik maguk is érintettek lehetnek egy politikai adatbázisban való részvételben." Kib....szni az összes mocskos szarházit! Ennyit a bírói függetlenségről!
Válasz erre
17
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!