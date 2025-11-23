„A bírák által letöltött applikációk ügyében a Tisza Párt elnöke egyet tehetett volna: a feléje áradó bizalom megköszönése mellett nyomatékkal megkéri a pártjával kapcsolatba lépett bírákat, hogy haladéktalanul töröljék magukat, mivel politikai megnyilvánulásuk összeférhetetlen a jogállamisággal. Nem ezt tette. Ehelyett magát meg nem hazudtolva engem ócsáról a Kossuth Rádió fb-oldalán (és hergeli ellenem a fanatikusait), mert bátorkodtam szóvá tenni, hogy Magyarországon 1989 óta szigorúan tilos bíráknak bármilyen politikai tevékenységet kifejteniük. Ez a fedezet ugyanis akkor, amikor például a hatalom számára kellemetlen bírói ítéletek tiszteletben tartását követeljük. A Tisza.vezér reakciója egyetlen dolgot igazol: sokféle célja lehet, de a jogállam helyreállítása biztosan nem tartozik közéjük.”

Fotó: Mandiner/Földházi Árpád