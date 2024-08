Ezt látni kell! Meglátogattuk a megvalósult szabolcsi álomstadiont (VIDEÓ)

Nyitókép: Mandiner/P. Fülöp Gábor

***

Több mint kilenc esztendő után játszott ismét hazai NB I-es mérkőzést a szabolcsi megyeszékhelyre három „vándormadár” esztendőt követően visszatért Nyíregyháza Spartacus labdarúgócsapata. Az elmúlt szezonokban Balmazújvárosban és Sényőn albérlőként meghúzódó piros-kékek 2021 május 9-én léphettek pályára legutóbb a Városi Stadionban, amelyet azóta elbontottak, s egy teljesen új, korszerű, a mai igényeknek megfelelő, nemzetközi mérkőzések megrendezésére alkalmas futball arénát építettek a helyére. Be is népesült a mintegy 8 ezer férőhelyes létesítmény, amely talán leginkább a Vasas angyalföldi és a Honvéd kispesti – szintén – új stadionjára hasonlít. A korábbi, 1958-ban átadott, atlétikai pályával rendelkező nyíregyházi elődre viszont nyomokban sem emlékeztet, maximum annyiban, hogy pont ugyanott helyezkedik el.

Új korszak, szép remények

„Ez egy teljesen más világ a futballban is és a magánéletemben is! Ez már egy modern stadion, különleges akusztikával, ehhez fogható nem volt a régi. Nagyon jó atmoszférában lehetett részünk, sajnálom, hogy nem sikerült győzelemmel debütálnunk ebben az új arénában. Úgy gondolom, jó úton vagyunk, és ezt a hangulatot szeretnénk megőrizni hazai pályán” – kezdte a Mandinernek a Szpari csapatkapitánya, Gengeliczki Gergő. A 31 éves belső védő első korszakában 2013 nyarától másfél évig erősítette a nyírségi együttest. A vasárnapi, Fehérvár elleni stadionavatón (3-3) 119. alkalommal viselte a legutóbbi kiírás 4. helyezettje ellen színmagyar kezdőcsapattal kiálló Nyíregyháza mezét. A fordulatos (2-0-ás hazai vezetés, fehérvári fordítás, 2 nyíregyházi öngól, a végén hazai meccslabda csattant a keresztlécen) mérkőzésről és a nyírségi klub jövőképéről is beszélt lapunknak.

„Gyors, agresszív csapatot alkottunk, szeretnénk ezt továbbvinni. Hétközben volt bennünk drukk, a mérkőzésen már nem éreztem. Kellett kis idő, hogy felvegyük a játék ritmusát, de ez nem a stadion miatt volt, hanem az ellenfél is jó erőt képviselt.