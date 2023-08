A nagy budapesti stadion építése már 1896-ban felmerült, többek mellett a Margitsziget, a Városliget, Óbuda és még Pasarét is szóba került helyszínként. 1947-re azonban két helyszín maradt a kalapban: Lágymányos és a Lóversenypálya. A Szociáldemokrata Párt (amely aztán egy év múlva beolvadt a Magyar Kommunista Pártba) ellenezte leginkább, hogy Lágymányoson legyen az új stadion, ők a Lóversenypálya helyét javasolták, amit végül el is fogadtak. Ebben az évben aztán

kapóra jött a rendszernek, hogy a magyar–osztrák válogatott focimeccs ideje alatt leszakadt az Üllői úti stadion fatribünje és 250 ember a mélybe zuhant,

ám csodával határos módon senki nem halt meg. A lapok egyből kihangsúlyozták, hogy a rozoga stadion még a Horthy-rendszerben élte fénykorát, s ideje, hogy egy szebbet, jobbat és nagyobbat kapjon a nép: „ A Horthy-rezsim nem sokat törődött a testkultúra fejlesztésével. Ha már valamilyen összeget mégis szánt sportcélokra, inkább golfpályát építtetett” – írta az egyik újság.

A Népstadion makettjét a dolgozó népnek is megmutatták 1952-ben

Fotó: Fortepan/Magyar Rendőr

1947 szeptemberében jelölték ki a stadion helyét. Az előzetes tervek szerint a szomszédságában egy nyitott és egy fedett uszodát is építettek volna, úgynevezett „népzuhanyfürdőt” a megfáradt munkások felfrissülésére, ám ebből nem lett semmi. 1948-ban Gerő Ernő közlekedési miniszter (aki az 1956-os forradalom kitörésekor a kommunista párt vezetője volt, ám Kádár János hatalomra jutása után kegyvesztett lett és eltávolították a pártból) úgy fogalmazott, a Népstadion megteremtésénél nincs fontosabb. A tervek elkészítésével kezdetben Limbeck Gyulát bízták meg, ahogy az újságok írták, Limbeck elvtársat, aki elkötelezett baloldaliként Bécsben és Franciaországban is élt emigrációban és ami ennél is fontosabb, később az ő vezetésével építették Tbilisziben a Lenin stadiont. Aztán később mégsem ő, hanem Dávid Károly és kollektívája kapott megbízást a tervezésre.