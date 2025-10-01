Megszólalt a MÁV: ez lesz a Debrecen és Nagykereki közötti vasúti nyomvonal sorsa

Íme, a valóság: bejelentette a CATL, mikor adják át a debreceni akkumulátorgyárat
Egyre alaposabb a gyanú, hogy hangulatkeltés zajlik a magyarországi kínai tulajdonú beruházások körül, nem igaz, amit a külföldi lapok és a magyar ellenzék állítanak.
Mindenkit megnyugtattak, az építkezés alatt nem lesz semmilyen fennakadás a térségben.
Új vasúti nyomvonalat építenek, addig október 19-től Debrecen és Nagykereki között vonatpótlóbuszok szállítják az utasokat – közölte a Mávinform szerdán az MTI-vel, a CATL akkumulátorgyár fejlesztéseivel indokolva a döntést.
A vasúttársaság azt írta:
kormányzati tervek szerint a térségben zajló munkahelyteremtő beruházásoknak jobban megfelelő, új nyomvonalat kap a 106-os vasútvonal.”
A tájékoztatás szerint a régi nyomvonal érintett pályaszakaszának elbontása, az új nyomvonal előkészítése és megépítése idejére Debrecen és Nagykereki között október 19-től átmenetileg szünetelni fog a vonatforgalom:
a vonatok helyett itt pótlóbuszok szállítják az utasokat.
Kiemelték, a vonatpótló autóbuszok menetrendje illeszkedik a térségben élők utazásai igényeihez, a menetidő pedig akár fél órával is rövidülhet a korábbiakban megszokotthoz képest. A vonalon a vonatforgalom várhatóan a Debrecen-Berettyóújfalu-Biharkeresztes-Nagyvárad vasúti kapcsolat kiépítésekor indul majd újra.
A vonatforgalom átmeneti szünetelését azzal indokolták, hogy a debrecen-déli gazdasági övezet következő ütemében „a CATL akkumulátorgyár a 106-os vasútvonal által használt állami földterületen is fejlesztéseket hajt végre”. Az átadás feltétele a vasútvonal egy szakaszán a pálya és a töltés bontása, továbbá a rekultiváció, amelyeket októberben meg kell kezdeni, hogy az átadás határidőre megvalósuljon.
„A MÁV-csoport a forgalomszüneteltetés bevezető időszakára vonatkozó buszos pótlást egyeztette a térség érintett polgármestereivel is, akik támogatták az ideiglenes közlekedési rendet” – írták.
Hozzátették: ennek megfelelően a jelenleg közlekedő átlagosan napi 20 járatot vonatpótló buszokkal váltják ki, amelyek már 2022-2023 óta ugyancsak közlekednek a vonalon, jelenleg napi 11 vonatot helyettesítenek.
Október 13-tól, kora reggeltől késő estig órás ütemben fognak közlekedni a buszok Debrecen és Nagykereki vasútállomások között,
de lesznek betétjáratok és gyorsjáratok is. Hajnalban és késő éjszaka is megmarad az eljutási lehetőség
––ismertették.
A pótlásra korszerű, klimatizált és a szigorúbb kibocsátási normáknak megfelelő, környezetbarát működésű Euro 6-os motorral felszerelt buszokat állítanak forgalomba. A pótlóbuszok többsége csatlakozik a Tokaj InterCitykhez és a Nyírség InterCitykhez.
Kitértek arra: a vonatok jelenlegi, mintegy 100 perces menetidejéhez képest a minden állomást és megállót érintő S506-os buszok menetideje 78 perc, a Derecskét nem érintő G506-os járatoké és a csúcsidőben az M35-ös autópályán közlekedő X506-os buszok menetideje 72 perc, a jellemzően csúcsidőben, rövidebb útvonalon haladó Z506-os buszok menetideje pedig csak 56 perc lesz.
A megállási helyek nem módosulnak, csak egy kivétel lesz: Konyáron a vasútállomás helyett a könnyebben megközelíthető Konyár, Sóstói utca 14. megállóban állnak majd meg a buszok.
A közlemény szerint a Debrecen-Nagykereki vonal a Debrecen-Berettyóújfalu-Biharkeresztes-Nagyvárad vasúti kapcsolat kiépítésekor éled majd újjá.
„A fejlesztésre vonatkozó tervek szerint a – részben 160 km/órás sebességre kiépítendő – nagyberuházás során a 106-os vonal is új nyomvonalat kap, ami Debrecen és Sáránd között mintegy 11 kilométeres szakaszon párhuzamosan halad a Debrecen-Nagyvárad vasútvonallal” – áll a közleményben.
(MTI)
Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Máthé Zoltán