Megszólalt a MÁV: ez lesz a Debrecen és Nagykereki közötti vasúti nyomvonal sorsa

Új vasúti nyomvonalat építenek, addig október 19-től Debrecen és Nagykereki között vonatpótlóbuszok szállítják az utasokat – közölte a Mávinform szerdán az MTI-vel, a CATL akkumulátorgyár fejlesztéseivel indokolva a döntést.

A vasúttársaság azt írta:

kormányzati tervek szerint a térségben zajló munkahelyteremtő beruházásoknak jobban megfelelő, új nyomvonalat kap a 106-os vasútvonal.”

A tájékoztatás szerint a régi nyomvonal érintett pályaszakaszának elbontása, az új nyomvonal előkészítése és megépítése idejére Debrecen és Nagykereki között október 19-től átmenetileg szünetelni fog a vonatforgalom: