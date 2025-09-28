Kádárék rettegtek a merényletektől – mutatjuk, hogyan védte őket a titkosszolgálat

Az alábbiakban elsősorban azt tekintjük át, hogyan védte a BM a főbb, kormány által használt biztonsági útvonalakat és a kormány kerületben élő tagjait a budai Vár környékén. Az I. kerületben és azon belül is a Vár környékén számos olyan forgalmi csomópont, vagy kiemelt jelentőségű épület („objektum”) volt, amelyet az állambiztonság feladata volt óvni, itt az esetleges rendzavarásokat, merényleteket megakadályozni. Az I. kerületbeli „politikailag kompromittált személyek” adatait már voltaképpen 1957-től külön dossziéban vezették. Ebben a dossziéban megállapították, hogy „Budapest I. kerületének sajátossága, hogy igen kevés ipari objektum van területén, ezzel szemben viszonylag nagyszámú különböző kategóriákhoz tartozó ellenséges elem lakja, főleg volt horthysta katonatisztek, csendőrök, arisztokraták, a Horthy-rendszer államapparátusának és államigazgatásának tagjai, stb. […] Fenti kategóriához tartozó elemek, népi demokrácia ellenes tevékenységüket igen konspiráltan végzik, így körükben nehéz operatív felderítő és elhárító munkát végezni.” A dokumentum szerint

„elsősorban fenti kategóriákhoz tartozó ellenséges elemek tevékenységének hálózati úton való figyelemmel kísérése indokolt, ezen túlmenően a róm. katolikus plébániák, iskolák, eszpresszók, vendéglők, stb. objektumokba való beépülés is fontos feladat.”

A várat ezért műveleti területetekre osztották, az I. terület volt a Vár, Várfok u., Vérmező u., Krisztina krt. és az Alagút utcák által határolt terület. A területen élő, priuszos lakosokat nyilvántartásba vették, köztük igen sok II. világháborús bűnöst, „fasisztát”, volt nyilast, stb.

Jóval „kifinomultabb” megközelítést alkalmazott Harangozó Szilveszter, a BM III/III. Csoportfőnökség csoportfőnök-helyettese, aki 1969. február 3-án a „belügyminiszter elvtárs” parancsára elrendelte az I. kerületben lévő, merénylet-elhárítás szempontjából kiemelt objektumot környékének biztosításáról szóló objektum-dosszié nyitását. Ez vonatkozott az I. kerületben lévő közúti alagútra és környékére, vagyis a „7, 8, 9-es forgalmi gócokra”. Mint érvelt, a Vár alatti alagutat a „Párt és Kormányvezető elvtársak gyakran használják munkahelyük és lakásuk közötti közlekedési útvonalként. Ezért »7-es forgalmi góc« néven a Krisztina krt. és Alagút utca kereszteződésében elhárító munkát végzünk.”