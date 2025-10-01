Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 01.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 01.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság energia Kádár János

Ketrecharcot vívtak a KlikkTV-ben – a magyar érdekek ellen

2025. október 01. 20:30

"Én rettenetesen szégyellem magam, hogy az én kormányom ilyen mértékig az oroszokat pártolja"

2025. október 01. 20:30
null
Horváth K. József
Horváth K. József

Hazudik a kormány az orosz olajról. Ezzel a döbbenetes címmel közölt ma beszélgetést a KlikkTv.

Nemcsak a cím az elképesztő, ami az első szavával hazugságot állít, hanem az egész műsor folyamatosan félrevezetve a nézőket. A tiszások biztos csettintenek, ha látják. 

És sajnos ebben a mutatványban Szanyi Tibor, azaz Szanyi kapitány járt az élen, akit már saját pártjából is régen kirúgtak, mert ott sem kellett. Eörsi Mátyás hozta a formáját, és durva hazudozásokba nem ment bele Lánczi Richárd is, akit egyszerűen jobberként mutattak be, azaz jobboldali emberként. Ő az, aki a Gyurcsánnyal összeállt, jobbikos gyökerű Alfahír és az N1TV főszerkesztője, azaz

semmi köze a jobboldalhoz.

A piros sapkás műsorvezető, Trencsényi Dávid pedig egyáltalán nem lehet büszke a tárgyilagosságára.

Mindenekelőtt figyeljünk Orbán Viktorra, aki ma, Brüsszelbe érkezve, egy rögtönzött sajtótájékoztatón a következőket nyilatkozta: 

Ne vásároljunk olajat Oroszországtól? Ez ellentétes Magyarország érdekeivel, és ezekre nekem nemet kell mondanom. Ezt hívják itt ketrecharcnak. Ráadásul minden irányból támadnak. Vannak a kollégáim, akiknek egy része nem ért velem egyet. Vannak a bizottsági tisztségviselők, meg az otthoni ellenzék. Ez egy nehéz, erős nap lesz, de majd megküzdünk ezzel.” 

Tudjuk, a ketrecharc olyan küzdősport, ahol az ütéseket, a rúgásokat és a földharcot egyaránt megengedik. 

A KlikkTv-ben a ketrecharcot a magyarok ellen vívták. A műsorban minden elhangzott, csak az nem, mi szolgálja Magyarország érdekeit, illetve hogy az Európai Unióban Magyarországon a legolcsóbb a gáz és a villanyáram, ami az embereknek jó.

Képesek voltak még Trumpot is gúnyolni. Trencsényi Dávid rögtön azzal kezdte, hogy „Donald Trump elképesztően művelt.” Be is jött a kuncogás, mert aki ilyet sejtelmes mosollyal kijelent, az nagy valószínűséggel az ellenkezőjét gondolja. Mindezzel azért értett egyet a díszes  társaság, mert az amerikai elnök elfogadta Orbántól azt a magyarázatot, hogy miért vásárolunk mi olajat az oroszoktól. Nem idézték Trumpot, noha tehették volna, ugyanis kijelentette: 

Míg más országok számos forrásból szerezhetnek energiát, Magyarország tengerpart híján nem fér hozzá könnyen a globális olajszállítmányokhoz, és egyetlen csővezetékre van utalva. Beszéltem egy nagyszerű fickóval [utalt a magyar miniszterelnökre], aki a barátom, és ez egy nehezebb helyzet számukra, meg Szlovákiának is. Ők szinte hozzáláncolva élnek ehhez az egy csővezetékhez.” 

Eörsi, régi SZDSZ-es, hibátlan magyarellenes szellemiségű katona úgy viselkedett, mint aki nem akar tudomást venni a realitásokról, noha nagyon is tisztában van azokkal. Kijelentette: „Én rettenetesen szégyellem magam, hogy az én kormányom ilyen mértékig az oroszokat pártolja.” Szanyi odáig ment, hogy leszögezte:

„Ha én ukrán vezetés lennék, és megtudnám azt, hogy az Európai Unió tökéletesen eltökélte magát, hogy 2026 végén leáll az orosz olajról, 2027. január elsején ünnepélyesen szétlőném az oroszoknak azt az elosztóközpontját, ami a Barátság kőolajvezetéket működteti.”

Hogy ezt az EU-ban nem jelentette ki senki, vagy hogy a magyaroknak ez rossz, az Szanyinak tökmindegy. Miközben hivatkozott az Adria-kőolajvezetékre mint alternatívára, amit jó elvtársa, Kádár János Moszkva ellenében kimondottan azért építtetett, hogy ne tudjanak az oroszok minket zsarolni az olajjal. Arról persze nem vesz tudomást, hogy az Adria-vezeték valójában nem alternatíva, mert a Mol és a Janaf közös tesztjei sikertelenek voltak, melyek során a vezeték 1-2 óránál tovább egyszer sem tudott megfelelő kapacitással működni.

Lényeg a lényeg, a hazugságok sorozatára épülő teljes műsor egy célt szolgált: tolta Brüsszel és a Tisza szekerét.

A tiszás Kollár Kingának pedig annál jobb, minél rosszabb a magyaroknak.

Még mondhatják, de reméljük, áprilisban felkenődnek a falra.

***

Ezt is ajánljuk a témában

(Fotó: KlikkTV videó, képkivágás)

Ezt is ajánljuk a témában

***

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2025. október 01. 21:49
Igazi hazaáruló komcsi csürhe, főállású külföldi ügynökök.
Válasz erre
0
0
akiaki
2025. október 01. 21:32
hasonló bácsik!
Válasz erre
1
0
OneiroNauta
•••
2025. október 01. 21:29 Szerkesztve
Vén komcsi senkik összegyűlnek és vállon veregetik egymást, hogy még valakik...aztán szidják egy kicsit a saját országukat. Nincs itt semmi látnivaló.
Válasz erre
3
0
a-bukott-baloldal-nagy-bibikkel
2025. október 01. 21:23
Keressen harkályzsiráfot a képen!😄
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!