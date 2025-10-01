Ketrecharcot vívtak a KlikkTV-ben – a magyar érdekek ellen

Mindenekelőtt figyeljünk Orbán Viktorra, aki ma, Brüsszelbe érkezve, egy rögtönzött sajtótájékoztatón a következőket nyilatkozta:

Ne vásároljunk olajat Oroszországtól? Ez ellentétes Magyarország érdekeivel, és ezekre nekem nemet kell mondanom. Ezt hívják itt ketrecharcnak. Ráadásul minden irányból támadnak. Vannak a kollégáim, akiknek egy része nem ért velem egyet. Vannak a bizottsági tisztségviselők, meg az otthoni ellenzék. Ez egy nehéz, erős nap lesz, de majd megküzdünk ezzel.”

Tudjuk, a ketrecharc olyan küzdősport, ahol az ütéseket, a rúgásokat és a földharcot egyaránt megengedik.

A KlikkTv-ben a ketrecharcot a magyarok ellen vívták. A műsorban minden elhangzott, csak az nem, mi szolgálja Magyarország érdekeit, illetve hogy az Európai Unióban Magyarországon a legolcsóbb a gáz és a villanyáram, ami az embereknek jó.

Képesek voltak még Trumpot is gúnyolni. Trencsényi Dávid rögtön azzal kezdte, hogy „Donald Trump elképesztően művelt.” Be is jött a kuncogás, mert aki ilyet sejtelmes mosollyal kijelent, az nagy valószínűséggel az ellenkezőjét gondolja. Mindezzel azért értett egyet a díszes társaság, mert az amerikai elnök elfogadta Orbántól azt a magyarázatot, hogy miért vásárolunk mi olajat az oroszoktól. Nem idézték Trumpot, noha tehették volna, ugyanis kijelentette: