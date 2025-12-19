Az egyik legfontosabb mutatóban javult a helyzet Magyarországon – a negyvenesek kivételek

Jelentős javulás: egyre optimistábbak a magyar vállalatok
A lakosság óvatosan bizakodó, de még nagy a bizonytalanság.
Többen számítanak növekvő megtakarításra jövőre.
2025 decemberében rekordközeli szinten maradt a magyar lakosság és a vállalatok gazdasági konjunktúraérzete a Századvég friss felmérése szerint. Bár a mutatók összességében stagnáltak, több részterületen egyértelmű javulás látszik, különösen a megtakarítások és a vállalati profitok megítélésében – írta a Világgazdaság.
A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 2025. decemberi felmérése szerint a lakosság gazdasági várakozásait jelző index 0,1 ponttal javult, míg a vállalatok gazdasági közérzetét mérő mutató 0,1 ponttal romlott az előző hónaphoz képest. Ennek eredményeként a mínusz 100 és plusz 100 közötti skálán a lakossági konjunktúraindex mínusz 10,6 pontra emelkedett, a vállalati index pedig mínusz 9,7 pontra süllyedt.
Ennél kedvezőbb lakossági értéket legutóbb 2022 áprilisában mértek.
A lakossági felmérésben a legnagyobb pozitív elmozdulás a következő egy évre várt megtakarítások megítélésében jelent meg.
A VG cikke szerint
a válaszadók jóval optimistábban nyilatkoztak pénzügyi kilátásaikról: többen számítanak növekvő megtakarításra.
Miközben jelentősen csökkent azok aránya, akik sokkal kevesebb félretett pénzre számítanak.
Ez trendszerű javulást jelez az anyagi helyzet megítélésében, amely a lakossági bizalom egyik kulcseleme.
Az alindexek ezzel együtt vegyes képet mutatnak:
Korcsoportok szerint vizsgálva
a 30–39 éveseknél és a 60 év felettieknél mértek érdemi javulást, az utóbbiaknál alakult ki a legkedvezőbb konjunktúraérzet.
A legrosszabb helyzetérzet továbbra is a 40–49 éves korosztályt jellemzi.
A vállalati oldalon decemberben a legnagyobb pozitív változás az elmúlt egy év profitjának megítélésében történt. A cégvezetők összességében jóval kedvezőbben értékelték eredményességüket, és csökkent azok aránya, akik jelentős profitvisszaesésről számoltak be, miközben nőtt a változatlan vagy emelkedő nyereséget jelző vállalkozások száma.
Ágazati bontásban az építőipar és a szolgáltatások mutattak javulást, míg az ipar, a mezőgazdaság és különösen a kereskedelem konjunktúraérzete romlott. Ennek ellenére összességében továbbra is a mezőgazdaságban a legkedvezőbb, a kereskedelemben pedig a leggyengébb a gazdasági hangulat.
A Századvég értékelése szerint a konjunktúraindexek negatív tartományban maradását elsősorban az elhúzódó orosz–ukrán háború és a szankciók okozta bizonytalanság magyarázza.
Érdemi javulás akkor várható, ha véget ér a háború, az infláció tartósan a jegybanki célsávban stabilizálódik, tovább csökkennek a kamatok, erősödik az európai gazdaság, és az energiapiacokon is alacsony árak rögzülnek – tette hozzá a gazdasági portál.
Fotó. Pixabay