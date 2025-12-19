Az egyik legfontosabb mutatóban javult a helyzet Magyarországon – a negyvenesek kivételek

A vállalati oldalon decemberben a legnagyobb pozitív változás az elmúlt egy év profitjának megítélésében történt. A cégvezetők összességében jóval kedvezőbben értékelték eredményességüket, és csökkent azok aránya, akik jelentős profitvisszaesésről számoltak be, miközben nőtt a változatlan vagy emelkedő nyereséget jelző vállalkozások száma.

Ágazati bontásban az építőipar és a szolgáltatások mutattak javulást, míg az ipar, a mezőgazdaság és különösen a kereskedelem konjunktúraérzete romlott. Ennek ellenére összességében továbbra is a mezőgazdaságban a legkedvezőbb, a kereskedelemben pedig a leggyengébb a gazdasági hangulat.

A Századvég értékelése szerint a konjunktúraindexek negatív tartományban maradását elsősorban az elhúzódó orosz–ukrán háború és a szankciók okozta bizonytalanság magyarázza.

Érdemi javulás akkor várható, ha véget ér a háború, az infláció tartósan a jegybanki célsávban stabilizálódik, tovább csökkennek a kamatok, erősödik az európai gazdaság, és az energiapiacokon is alacsony árak rögzülnek – tette hozzá a gazdasági portál.

Fotó. Pixabay

