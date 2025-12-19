Ft
gazdaság felmérés konjunktúraérzet

Az egyik legfontosabb mutatóban javult a helyzet Magyarországon – a negyvenesek kivételek

2025. december 19. 12:01

Többen számítanak növekvő megtakarításra jövőre.

2025. december 19. 12:01
pénz

2025 decemberében rekordközeli szinten maradt a magyar lakosság és a vállalatok gazdasági konjunktúraérzete a Századvég friss felmérése szerint. Bár a mutatók összességében stagnáltak, több részterületen egyértelmű javulás látszik, különösen a megtakarítások és a vállalati profitok megítélésében – írta a Világgazdaság. 

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 2025. decemberi felmérése szerint a lakosság gazdasági várakozásait jelző index 0,1 ponttal javult, míg a vállalatok gazdasági közérzetét mérő mutató 0,1 ponttal romlott az előző hónaphoz képest. Ennek eredményeként a mínusz 100 és plusz 100 közötti skálán a lakossági konjunktúraindex mínusz 10,6 pontra emelkedett, a vállalati index pedig mínusz 9,7 pontra süllyedt.

Ennél kedvezőbb lakossági értéket legutóbb 2022 áprilisában mértek.

A lakossági felmérésben a legnagyobb pozitív elmozdulás a következő egy évre várt megtakarítások megítélésében jelent meg.

A VG cikke szerint 

a válaszadók jóval optimistábban nyilatkoztak pénzügyi kilátásaikról: többen számítanak növekvő megtakarításra.

Miközben jelentősen csökkent azok aránya, akik sokkal kevesebb félretett pénzre számítanak. 

Ez trendszerű javulást jelez az anyagi helyzet megítélésében, amely a lakossági bizalom egyik kulcseleme.

Az alindexek ezzel együtt vegyes képet mutatnak:

  • a foglalkoztatási helyzet továbbra is a legkedvezőbb megítélésű terület, bár értéke enyhén romlott;
    az infláció érzékelése viszont javult
  • akárcsak a saját anyagi helyzet megítélése
  • míg a gazdasági környezet általános megítélése kissé gyengült.

Korcsoportok szerint vizsgálva 

a 30–39 éveseknél és a 60 év felettieknél mértek érdemi javulást, az utóbbiaknál alakult ki a legkedvezőbb konjunktúraérzet. 

A legrosszabb helyzetérzet továbbra is a 40–49 éves korosztályt jellemzi.

A vállalati oldalon decemberben a legnagyobb pozitív változás az elmúlt egy év profitjának megítélésében történt. A cégvezetők összességében jóval kedvezőbben értékelték eredményességüket, és csökkent azok aránya, akik jelentős profitvisszaesésről számoltak be, miközben nőtt a változatlan vagy emelkedő nyereséget jelző vállalkozások száma.

Ágazati bontásban az építőipar és a szolgáltatások mutattak javulást, míg az ipar, a mezőgazdaság és különösen a kereskedelem konjunktúraérzete romlott. Ennek ellenére összességében továbbra is a mezőgazdaságban a legkedvezőbb, a kereskedelemben pedig a leggyengébb a gazdasági hangulat.

A Századvég értékelése szerint a konjunktúraindexek negatív tartományban maradását elsősorban az elhúzódó orosz–ukrán háború és a szankciók okozta bizonytalanság magyarázza. 

Érdemi javulás akkor várható, ha véget ér a háború, az infláció tartósan a jegybanki célsávban stabilizálódik, tovább csökkennek a kamatok, erősödik az európai gazdaság, és az energiapiacokon is alacsony árak rögzülnek – tette hozzá a gazdasági portál. 

Fotó. Pixabay
 

 

