Jelentős javulás: egyre optimistábbak a magyar vállalatok

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 2025. októberi felmérése szerint a magyar gazdaság szereplői körében tovább javult a konjunktúraérzet. A lakossági gazdasági várakozások enyhe, +0,5 indexpontos erősödést mutattak, míg a vállalatok gazdasági közérzete jelentős, +3,7 indexpontos javulást ért el az előző hónaphoz képest. A −100 és +100 közötti skálán a lakossági konjunktúraindex −12,6-re, a vállalati index pedig −10,9-re emelkedett.

A felmérés szerint a háztartások körében a legnagyobb pozitív elmozdulás a jövőbeli nagyobb kiadások tervezésében figyelhető meg, míg a vállalatoknál az általános gazdasági közérzet erősödött leginkább.

A konjunktúraindexek negatív tartományban maradását nagyrészt az elhúzódó orosz–ukrán háború és az ennek nyomán bevezetett gazdasági szankciók által generált bizonytalanság okozza. A jelentés szerint a gazdasági várakozások jelentős javulására akkor van kilátás, ha a háború véget ér, az infláció a jegybanki 2-4 százalékos célsávban stabilizálódik, a kamatkörnyezet kedvezőbbé válik, az európai gazdaság élénkül, és az energiapiacokon tartósan alacsony árak alakulnak ki.

Lakossági várakozások: óvatos optimizmus

A lakossági konjunktúraindex három alindexe javult, egy alindex pedig enyhén romlott októberben. A foglalkoztatási helyzet megítélése továbbra is a legkedvezőbb, −0,7 indexponttal, ami az előző havi −2,1-ről javult. A gazdasági környezet megítélése −21,2-re, az inflációs folyamatok észlelése pedig −53,3-ra erősödött. Ezzel szemben az anyagi helyzet megítélése kismértékben romlott, −8,7-ről −9,1-re.