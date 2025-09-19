Ft
Tisza Párt Tisza-adó Századvég Magyar Péter

A számok nem hazudnak: ennyi pénzt venne ki a magyarok zsebéből Magyar Péterék gazdasági programja

2025. szeptember 19. 08:41

A Tisza-csomag hatásai mindenkit hátrányosan érintenének.

2025. szeptember 19. 08:41
null

A Századvég elemzése szerint a Tisza párt kiszivárgott gazdasági programja drasztikus megszorításokkal járna, amelyek jelentősen rontanák a magyar háztartások megélhetési körülményeit.

A párt intézkedései egyszerre csökkentenék a családok bevételeit és növelnék kiadásaikat,

ami egy átlagkeresetű magyart havi 129 ezer forintos nettó jövedelemveszteséggel sújtana. A jelenlegi 475 ezer forintos nettó átlagjövedelem 346 ezer forintra zuhanna, ami a középosztály gyengülését és a kiszolgáltatott háztartások számának növekedését eredményezné.

Radikális adóemelések

A Tisza tervei között szerepel a jelenlegi 15%-os egykulcsos személyi jövedelemadó (szja) felváltása egy háromkulcsos, progresszív adórendszerrel. Eszerint évi bruttó 5 millió forintos jövedelemig maradna a 15%-os kulcs, 5 és 15 millió forint között 22%, afelett pedig 33% lenne az adóteher.

Emellett a párt eltörölné az édesanyáknak, fiataloknak és családoknak járó adókedvezményeket, valamint új adókat vetne ki a háztartások tőkejövedelmeire.

Ezek az intézkedések egy átlagkeresetű polgár szja-terhét havi 23 ezer forinttal növelnék.

Drasztikusan emelkedő energia- és üzemanyagárak

A Tisza programja nemcsak a bevételeket csökkentené, hanem a kiadásokat is jelentősen megemelné. A párt támogatja Brüsszel azon célkitűzését, amely az orosz energiahordozók importjának tiltását szorgalmazza. Ez Magyarország energiapiaci mozgásterét szűkítené, ami az árak elszabadulásához vezetne:

az üzemanyagok ára ezer forint fölé emelkedne, míg a lakossági áram- és gázszámlák a jelenlegi három és félszeresére nőnének.

Ez egy főre vetítve havi 18 ezer forintos rezsiköltség-növekedést jelentene, az üzemanyagárak emelkedése pedig további 18 ezer forintos közvetlen többletkiadást okozna.

Tovagyűrűző hatások és infláció

Az energia- és üzemanyagárak drágulása nemcsak közvetlenül terhelné a háztartásokat, hanem más termékek és szolgáltatások árába is begyűrűzne. A Századvég számításai szerint ez három év alatt 9,7%-os többletinflációt generálna, ami egy átlagpolgár számára havi 70 ezer forintos további költségnövekedést jelentene. Összességében a Tisza-csomag az átlagkeresetűek nettó jövedelmét 25%-kal, 475 ezer forintról 346 ezer forintra csökkentené, ami havi 129 ezer forintos veszteséget jelent.

A kiszivárgott intézkedések széles körű felháborodást váltottak ki, amit Magyar Péter, a Tisza vezetője megpróbált letagadni. Több videófelvétel azonban alátámasztotta a párt adóemelési szándékait, sőt arra is rámutatott,

a Tisza a választásokig titkolni próbálja megszorító terveit.

Tarr Zoltán, a párt alelnöke egy etyeki fórumon nyíltan kijelentette, hogy az adóemelési tervekről nem szabad beszélni, mert azok választási bukást okoznának, és hogy „először választást kell nyerni, utána mindent lehet”.

A Tisza-csomag hatásai minden magyart hátrányosan érintenének. A 2026-os választások idején várható 740 ezer forintos bruttó átlagkeresetből a jelenlegi feltételek mellett 475 ezer forint maradna a polgárok szabadon elkölthető jövedelmeként. A Tisza intézkedései azonban ezt az összeget drasztikusan csökkentenék, miközben a megélhetési költségeket jelentősen megemelnék.

A csomag nemcsak a reálbérnövekedés többéves eredményeit törölné el, hanem 

 középosztály bővülését is visszafordítaná, növelve a kiszolgáltatott háztartások arányát.

A Századvég elemzése szerint a Tisza párt gazdasági programja példátlan megszorításokat hozna, amelyek satuba szorítanák a magyar háztartásokat, jelentősen rontva a lakosság életszínvonalát és a magyar gazdaság kilátásait.

Nyitókép forrása:  Andrew Khoroshavin / Pixabay

FeketeFehér
2025. szeptember 19. 08:57
"az üzemanyagok ára ezer forint fölé emelkedne, míg a lakossági áram- és gázszámlák a jelenlegi három és félszeresére nőnének." Hasamra ütök és mondok egy számot. A számok nem hazudnak, csak a Századvég, aki a számokkal dobálódzik, pusztán politikai marketing alapon. :)))
kobi40
2025. szeptember 19. 08:52
Ez az alap. DE MIÉRT NEM BESZÉLTEK A VAGYONADÓRÓL,?! TÉVEDÉS, HOGY A VAGYONADÓ A KASTÉLYOKRA, A RUSZIN -SZENDI FÉLE LUXUS KÚRIÁKRA VONATKOZNA CSAK! VISSZA AKARJÁK VEZETNI A GYURCSÁNY/BAJNAI -FÉLE ÁLTALÁNOS LAKÓINGATLAN ADÓT IS!!!!!
