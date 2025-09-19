A számok nem hazudnak: ennyi pénzt venne ki a magyarok zsebéből Magyar Péterék gazdasági programja

Döbbenetes kutatási eredmény: a Tisza-szavazók többsége támogatja az adóemelést
Saját támogatói cáfolták meg Magyar Pétert.
A Tisza-csomag hatásai mindenkit hátrányosan érintenének.
A Századvég elemzése szerint a Tisza párt kiszivárgott gazdasági programja drasztikus megszorításokkal járna, amelyek jelentősen rontanák a magyar háztartások megélhetési körülményeit.
A párt intézkedései egyszerre csökkentenék a családok bevételeit és növelnék kiadásaikat,
ami egy átlagkeresetű magyart havi 129 ezer forintos nettó jövedelemveszteséggel sújtana. A jelenlegi 475 ezer forintos nettó átlagjövedelem 346 ezer forintra zuhanna, ami a középosztály gyengülését és a kiszolgáltatott háztartások számának növekedését eredményezné.
A Tisza tervei között szerepel a jelenlegi 15%-os egykulcsos személyi jövedelemadó (szja) felváltása egy háromkulcsos, progresszív adórendszerrel. Eszerint évi bruttó 5 millió forintos jövedelemig maradna a 15%-os kulcs, 5 és 15 millió forint között 22%, afelett pedig 33% lenne az adóteher.
Emellett a párt eltörölné az édesanyáknak, fiataloknak és családoknak járó adókedvezményeket, valamint új adókat vetne ki a háztartások tőkejövedelmeire.
Ezek az intézkedések egy átlagkeresetű polgár szja-terhét havi 23 ezer forinttal növelnék.
A Tisza programja nemcsak a bevételeket csökkentené, hanem a kiadásokat is jelentősen megemelné. A párt támogatja Brüsszel azon célkitűzését, amely az orosz energiahordozók importjának tiltását szorgalmazza. Ez Magyarország energiapiaci mozgásterét szűkítené, ami az árak elszabadulásához vezetne:
az üzemanyagok ára ezer forint fölé emelkedne, míg a lakossági áram- és gázszámlák a jelenlegi három és félszeresére nőnének.
Ez egy főre vetítve havi 18 ezer forintos rezsiköltség-növekedést jelentene, az üzemanyagárak emelkedése pedig további 18 ezer forintos közvetlen többletkiadást okozna.
A Tisza Párt átemelte programjába Brüsszel orosz energiahordozók tiltására vonatkozó célkitűzését. A következmények sajnos egyértelműek.
Az energia- és üzemanyagárak drágulása nemcsak közvetlenül terhelné a háztartásokat, hanem más termékek és szolgáltatások árába is begyűrűzne. A Századvég számításai szerint ez három év alatt 9,7%-os többletinflációt generálna, ami egy átlagpolgár számára havi 70 ezer forintos további költségnövekedést jelentene. Összességében a Tisza-csomag az átlagkeresetűek nettó jövedelmét 25%-kal, 475 ezer forintról 346 ezer forintra csökkentené, ami havi 129 ezer forintos veszteséget jelent.
A kiszivárgott intézkedések széles körű felháborodást váltottak ki, amit Magyar Péter, a Tisza vezetője megpróbált letagadni. Több videófelvétel azonban alátámasztotta a párt adóemelési szándékait, sőt arra is rámutatott,
a Tisza a választásokig titkolni próbálja megszorító terveit.
Tarr Zoltán, a párt alelnöke egy etyeki fórumon nyíltan kijelentette, hogy az adóemelési tervekről nem szabad beszélni, mert azok választási bukást okoznának, és hogy „először választást kell nyerni, utána mindent lehet”.
A Tisza-csomag hatásai minden magyart hátrányosan érintenének. A 2026-os választások idején várható 740 ezer forintos bruttó átlagkeresetből a jelenlegi feltételek mellett 475 ezer forint maradna a polgárok szabadon elkölthető jövedelmeként. A Tisza intézkedései azonban ezt az összeget drasztikusan csökkentenék, miközben a megélhetési költségeket jelentősen megemelnék.
A csomag nemcsak a reálbérnövekedés többéves eredményeit törölné el, hanem
középosztály bővülését is visszafordítaná, növelve a kiszolgáltatott háztartások arányát.
A Századvég elemzése szerint a Tisza párt gazdasági programja példátlan megszorításokat hozna, amelyek satuba szorítanák a magyar háztartásokat, jelentősen rontva a lakosság életszínvonalát és a magyar gazdaság kilátásait.
Nyitókép forrása: Andrew Khoroshavin / Pixabay
A miniszerelnök szerint a nyár jól alakult kormánypártok számára, de senki nem dőlhet hátra.
