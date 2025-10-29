Ez hihetetlen: eltűnhetnek a szemünk elől a csillagok

Nem csak a fényszennyezés növekedése az egyetlen oka annak, hogy tűnnek el a szemünk elől az égitestek. A tudomány a mai napig nem tud választ adni, mi történt 1952-ben, mikor is nyomtalanul eltűnt három csillaga az égboltról. 1952 júliusában a Los Angelestől nem messze lévő Palomar Obszervatórium részt vett egy programban, amelyben az égbolton látható égitesteket mérték fel. A módszer az volt, hogy egy bizonyos égterületről több felvételt is készítenek, így megpróbálva beazonosítani csillagászati objektumokat.

20:52-kor három csillag együttes fényét sikerült megörökíteni, a képen feltűnően fényesek voltak, kevesebb mint egy órával később újra felvételt csináltak róluk, ám addigra nyomuk veszett, azaz 50 perc alatt teljesen eltűntek, a tudomány szerint csak így, ilyen gyorsan nem tudnak csillagok eltűnni. A földrajzórákról ismerős lehet, hogy csillagok felrobbanhatnak vagy egy rövid időre a korábban megszokottnál fényesebbek lehetnek, ám ilyen nyomtalanul nem tűnnek el.

A tudósok több elmélettel is előrukkoltak, mi történhetett:

az egyik szerint az első felvételen nem is három csillag volt, csak egy, viszont ebben az esetben a bolygónk és a csillag között egy fekete lyuk haladt el, ami torzította a felvételeket.

A másik teória szerint ezek az objektumok nem csillagok voltak, hanem egy üstököszóna és a bizonyos Oort-felhő objektumait vették lencsevégre, később már azért nem látták, mert elhaladtak a kamerák előtt az égitestek.

A harmadik variáció szerint nem csillag volt a fényképen, hanem egy titkos nukleáris teszt eredményét vették fel, hiszen az obszervatórium nincs messze az új-mexikói sivatagtól, ahol az ‘50-es években több tesztet is végrehajtottak.

Most múlik pontosan