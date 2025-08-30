Vigyázat, cudar hétvége jön: az egész országra kiadták a figyelmeztetést

Szombaton az ország teljes területét beborítják majd a felhők. A nyári napot sehol sem fogjuk sokat látni, valamint az ország teljes területére csapadékot jósolnak – tájékoztat a HungaroMet.

A maximum hőmérséklet a 26 és 34 fok közötti tartományban helyezkedik majd el. Azonban az eső áztatta területeken lejjebb eshetnek a hőmérők higanyszálai.

A felhőzet nyugatról kelet felé haladva teríti majd be az országot. A Dunántúlon és az ország középső részében záporra, zivatarra lehet számítani. Keletebbre kisebb lesz a csapadék esélye. Ebben az országrészben csak délutántól várható eső.

A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik.

Éjszaka a hőmérsékletek 17 és 24 fok között alakulnak majd.

A hideg fronthatás miatt, aki migrénre hajlamos, annak érdemes felkészülnie a fejfájás tüneteire.

