Vigyázat, cudar hétvége jön: az egész országra kiadták a figyelmeztetést

Ostromolja a 40 fokot a hőség – a héten visszatér a kánikula
A hét elején még mérsékelt marad az időjárás, de csütörtöktől újfent pokoli meleg lesz.
Az esernyőket érdemes lesz előkészíteni.
Szombaton az ország teljes területét beborítják majd a felhők. A nyári napot sehol sem fogjuk sokat látni, valamint az ország teljes területére csapadékot jósolnak – tájékoztat a HungaroMet.
A maximum hőmérséklet a 26 és 34 fok közötti tartományban helyezkedik majd el. Azonban az eső áztatta területeken lejjebb eshetnek a hőmérők higanyszálai.
A felhőzet nyugatról kelet felé haladva teríti majd be az országot. A Dunántúlon és az ország középső részében záporra, zivatarra lehet számítani. Keletebbre kisebb lesz a csapadék esélye. Ebben az országrészben csak délutántól várható eső.
A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik.
Éjszaka a hőmérsékletek 17 és 24 fok között alakulnak majd.
A hideg fronthatás miatt, aki migrénre hajlamos, annak érdemes felkészülnie a fejfájás tüneteire.
Nyitókép: Alfredo ESTRELLA / AFP
***
