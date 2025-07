Kigyulladt a kerepesi hulladéklerakó, majd olyan jelenséget idézett elő, amire nagyon ritkán van példa

Szombat kora délután kigyulladt egy hulladéklerakó telep Kerepes külterületén,

mintegy 600 négyzetméreten lángol a szemét.

A helyszínre több tűzoltóegység is befutott, akik nagy erőkkel oltják a lángokat – írta a Blikk.

A katasztrófavédelem is beszámolt az esetről. Közlésük szerint először a gödöllői hivatásos tűzoltók érkeztek meg a helyszínre, de egy fővárosi hivatásos tűzoltóegység, a veresegyházi és az isaszegi önkéntes tűzoltók is csatlakoztak, valamint egy fővárosi vízszállító is elindult.

A tűzről Budaházi Árpád, Isaszeg polgármestere is beszámolt. Közösségi oldalán azt írta, „kigyulladt sajnos az Ökörtelek-völgyi Hulladékkezelő Központ (Kerepes) és Isaszeg felé jön a füst. Kérjük, csukják be az ablakokat!”.

A ViharVonal Viharvadász Csapat a Facebookon közzétett posztjában pedig arról írt, hogy egy különleges légköri jelenség, egy úgynevezett pyrocumulus felhő (magas, gomolygó felhő) is létrejött a tűz felett. Mint írták, a gomolygó felhő a feláramló levegő melegétől képződik.

