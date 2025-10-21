Nagyon bizarr dolgot találtak Kádár János sírján

Labubu-figurákkal árasztották el Magyarországot, de akadt egy kis bökkenő
Lecsapott a NAV Ferihegyen.
Korábban Karl Marx síremléke is hasonlóan járt.
Egy fotó kering az interneten, melyen az látható, hogy egy Labubu ücsörög az egykori kommunista diktátor sírján a Fiumei úti sírkertben.
Mi az a Labubu?
A Labubu-figurák a kínai Pop Mart termékei, melyek globális népszerűségre tettek szert. A játékot 2015-ben a hongkongi művész, Lung Ka-szing tervezte, a kereskedelmi siker azonban 2019-ben kezdődött, amikor a Pop Mart a vakdobozos játékforgalmazással együtt népszerűsítette. A cég ma már több mint ötszáz boltot üzemeltet világszerte, és a Labubu a globális játékpiac egyik jelenségévé vált.
A felvételt a 444 egyik olvasója küldte el a portálnak. Azt nem tudni, ki és milyen okból rakta rá a Labubu-figurát Kádár János sírjára, de könnyen lehet, hogy valamiféle online trend van kialakulóban, hiszen nemrégiben egykori kommunista ditkátor szellemi elődjének, Karl Marxnak a sírján is találtak egy ilyen babát.
