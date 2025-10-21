Nagyon bizarr dolgot találtak Kádár János sírján

Mi az a Labubu?

A Labubu-figurák a kínai Pop Mart termékei, melyek globális népszerűségre tettek szert. A játékot 2015-ben a hongkongi művész, Lung Ka-szing tervezte, a kereskedelmi siker azonban 2019-ben kezdődött, amikor a Pop Mart a vakdobozos játékforgalmazással együtt népszerűsítette. A cég ma már több mint ötszáz boltot üzemeltet világszerte, és a Labubu a globális játékpiac egyik jelenségévé vált.