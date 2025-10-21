Ft
Labubu diktátor Karl Marx Kádár János

Nagyon bizarr dolgot találtak Kádár János sírján

2025. október 21. 14:52

Korábban Karl Marx síremléke is hasonlóan járt.

2025. október 21. 14:52
null

Egy fotó kering az interneten, melyen az látható, hogy egy Labubu ücsörög az egykori kommunista diktátor sírján a Fiumei úti sírkertben.

Mi az a Labubu?

A Labubu-figurák a kínai Pop Mart termékei, melyek globális népszerűségre tettek szert. A játékot 2015-ben a hongkongi művész, Lung Ka-szing tervezte, a kereskedelmi siker azonban 2019-ben kezdődött, amikor a Pop Mart a vakdobozos játékforgalmazással együtt népszerűsítette. A cég ma már több mint ötszáz boltot üzemeltet világszerte, és a Labubu a globális játékpiac egyik jelenségévé vált.

Forrás: 444/olvasói fotó

Ezt is ajánljuk a témában

A felvételt a 444 egyik olvasója küldte el a portálnak. Azt nem tudni, ki és milyen okból rakta rá a Labubu-figurát Kádár János sírjára, de könnyen lehet, hogy valamiféle online trend van kialakulóban, hiszen nemrégiben egykori kommunista ditkátor szellemi elődjének, Karl Marxnak a sírján is találtak egy ilyen babát.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Obsitos Technikus
•••
2025. október 21. 15:50 Szerkesztve
Hát még belül milyen bizarr. Van benne egy viseltes Kádár-alsó.
1
0
states-2
2025. október 21. 15:46
Nem leszarták? Kár.
1
0
vasvaril
2025. október 21. 15:32
Amúgy tényleg kíváncsi vagyok, hogy Kádár koponyáját ki használja hamuzónak ennyi éve!
4
0
vasvaril
2025. október 21. 15:31
"A felvételt a 444 egyik olvasója küldte el a portálnak." Odatette azt a szart, lefotózta, mag beküldte, hogy "Jaj, mit találtam!"...
2
0
