gazember gépezet hányinger Magyar Péter Kádár János nagypapa Orbán Viktor gyilkos beszéd

Mégis mit képzel magáról ez a senkiházi?

2025. október 25. 12:54

Hányingerem van Magyar Pétertől, amikor Orbán Viktort a hazaáruló, gyilkos, gazember kommunista Kádár Jánoshoz merészeli hasonlítani.

2025. október 25. 12:54
Rákay Philip
Rákay Philip
„Hányingerem van Magyar Pétertől, amikor Orbán Viktort a hazaáruló, gyilkos, gazember kommunista Kádár Jánoshoz merészeli hasonlítani.

Mégis mit képzel magáról ez a senkiházi?

Persze miért is csodálkozom, amikor ünnepi megemlékezésében is gyilkos komcsikra emlékezett átszellemülten…

Nem is beszélve MP egyik nagypapájáról, akinek a BÍRÓI karrierje éppen 1957-ben vette kezdetét. Akkor, amikor teljes gőzzel zakatolt a kommunisták gyilkos, megtorló gépezete…”

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

pctroll
2025. október 25. 14:54
MP bolsevik családból származik. Semmi meglepő.
regi-nyarakon21
2025. október 25. 14:50
57-ben csak a LEGmegbízhatóbb káderek lehettek bírók. Ennyit erről
cutcopy
•••
2025. október 25. 14:23 Szerkesztve
Kérdés hogy mit szól ehhez a poloska szavazótáborába olvadt mszp bázis..?
The Loner
2025. október 25. 14:23
"Hányingerem van Magyar Pétertől..." Nekem amióta csak színre lépet azóta az van !
