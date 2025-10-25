„Hányingerem van Magyar Pétertől, amikor Orbán Viktort a hazaáruló, gyilkos, gazember kommunista Kádár Jánoshoz merészeli hasonlítani.

Mégis mit képzel magáról ez a senkiházi?

Persze miért is csodálkozom, amikor ünnepi megemlékezésében is gyilkos komcsikra emlékezett átszellemülten…

Nem is beszélve MP egyik nagypapájáról, akinek a BÍRÓI karrierje éppen 1957-ben vette kezdetét. Akkor, amikor teljes gőzzel zakatolt a kommunisták gyilkos, megtorló gépezete…”