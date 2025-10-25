Kijött a kutatás: közel kétszer annyian voltak kíváncsiak a Békemenetre, mint Magyar Péter lózungjaira

Magyar Pétert és a Tisza Párt szimpatizánsait sorra cáfolják meg a hivatalos tájékoztatók és felmérések, melyekből kiderül, hogy hiába hirdetik azt a közösségi médiában, hogy alig „lézengtek” a Békemeneten, és érdektelenségbe fulladt, a valóság ezzel a kijelentéssel köszönőviszonyban sincs.

Sőt,

még a baloldali sajtó is elismerte, jóval kevesebben vettek részt a Tisza Párt rendezvényén, mint amit a szervezők vártak.

Rengetegen hagyták el a Hősök terét Magyar Péter beszéde közben. A Tisza Párt elnöke először mintegy egy órán keresztül váratta a résztvevőket a szakadó esőben, de a beszéde is meglehetősen hosszúra nyúlt. A 24.hu szerint már a beszéd vége előtt jóval kiürült az Andrássy út.