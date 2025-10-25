Ft
Ft
12°C
9°C
Ft
Ft
12°C
9°C
10. 25.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 25.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
online Tisza Párt rendezvény Magyar Péter Békemenet Orbán Viktor beszéd

Kijött a kutatás: közel kétszer annyian voltak kíváncsiak a Békemenetre, mint Magyar Péter lózungjaira

2025. október 25. 08:34

Magyar Péter beszéde közben sokan elmentek. Egy friss kutatásból úgy tűnik, nemcsak élőben nem érdekelte az embereket.

2025. október 25. 08:34
null

Magyar Pétert és a Tisza Párt szimpatizánsait sorra cáfolják meg a hivatalos tájékoztatók és felmérések, melyekből kiderül, hogy hiába hirdetik azt a közösségi médiában, hogy alig „lézengtek” a Békemeneten, és érdektelenségbe fulladt, a valóság ezzel a kijelentéssel köszönőviszonyban sincs.

Sőt, 

még a baloldali sajtó is elismerte, jóval kevesebben vettek részt a Tisza Párt rendezvényén, mint amit a szervezők vártak. 

Rengetegen hagyták el a Hősök terét Magyar Péter beszéde közben. A Tisza Párt elnöke először mintegy egy órán keresztül váratta a résztvevőket a szakadó esőben, de a beszéde is meglehetősen hosszúra nyúlt. A 24.hu szerint már a beszéd vége előtt jóval kiürült az Andrássy út.

Ezt is ajánljuk a témában

Az online térben is a Békemenet nyert

A Nézőpont Intézet szombaton tette közzé Facebook-oldalán azt a felmérést, melyből egyértelműen kiderült, hogy 

közel kétszer annyi embert érdekelt a Békemenet.

A felnőtt magyarok 28 százaléka hallgatta meg Orbán Viktor október 23-ai beszédének „egy részét vagy egészét”, személyesen vagy tv-, illetve online élő közvetítésen keresztül. 
Ezzel szemben Magyar Péter mondanivalójára csak a magyarok 17 százaléka volt kíváncsi részben vagy egészben – derült ki az Intézetnek az ünnepi rendezvényeket követően készített 500 fős, telefonos kutatásából. 

A posztban megjegyezték, hogy a közvélemény-kutatás nem alkalmas több tízezres tömegek becslésére, mivel a felnőtt népesség 1 százaléka is közel 80 ezer állampolgárnak felel meg. Ugyanakkor a beszédek iránti érdeklődés nagy különbsége arra utal, hogy a békemenet sikeresebb és Orbán Viktor mondanivalója népszerűbb volt, mint kihívójáé – húzták alá.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

A telefonok cellainformációi is megcáfolták Magyar Péteréket

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a hivatalos adatok, melyek szerint a telefonok cellainformációi alapján is közel is dupla annyian voltak a Békemeneten, mint Magyar Péter rendezvényén.

Az elemző ismertette, az október 23-i nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs összegezte az október 22-ei, illetve 23-ai központi rendezvények résztvevői létszámait.

Cellainformációk alapján az ünnepi beszédek időpontjában

  • az október 23-i Kossuth téri megemlékezésen több mint 80 ezren,
  • a Hősök terén tartott rendezvényen pedig 45 ezren vettek részt

– derült ki az operatív törzs közleményéből.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 92 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kimirszen
•••
2025. október 25. 10:20 Szerkesztve
robertdenyirokimirszen 2025. október 25. 10:18 Tehát nem akarja, vagyis harc nélkül átengedné az országot az agresszor putylernek. Minden világos. :)))))))))))))))))))))))))))))))))) De ha baj van berántunk mindenkit! Általános hadkötelezettség. Az Alaptörvényben le van írva hogy minden magyar állampolgár férfi hadköteles. Vagyis ha megtámadják Magyarországot független attól hogy voltál-e sorkatona mész a laktanyába és felfegyvereznek.
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2025. október 25. 10:20
Annak a művészkének a háttérben a főnök beszéde alatt, lehet megoldódott a nyugdíjproblémája. Oscart neki, ilyen alakítást. :) Dörzsölt libernyák, hülyére vehetett valakit.
Válasz erre
0
0
XTRO
2025. október 25. 10:18
Ennél feleslegesebb dolog kevés van, aki nem vak láthatta a különbséget . Természetesen az elvakult agyhalott tiszabrigád csak peti fényét érzékelte(klug) ezért tavasszal majd lesz csodálkozás mikor a valóság borítja be fénnyel a szemüket …
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. október 25. 10:18
hernadvolgyi-2kimirszen 2025. október 25. 10:17 Nagyon kár, hogy varjú vagy! Nagy kár hogy hiszel a hazug fidesznek.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!