Kijött a kutatás: közel kétszer annyian voltak kíváncsiak a Békemenetre, mint Magyar Péter lózungjaira

Csalódottan szállingóztak el a résztvevők Magyar Péter hosszú és unalmas beszéde közben
A baloldali sajtó is elismerte, jóval kevesebben vettek részt a Tisza Párt rendezvényén, mint amit a szervezők vártak.
Magyar Péter beszéde közben sokan elmentek. Egy friss kutatásból úgy tűnik, nemcsak élőben nem érdekelte az embereket.
Magyar Pétert és a Tisza Párt szimpatizánsait sorra cáfolják meg a hivatalos tájékoztatók és felmérések, melyekből kiderül, hogy hiába hirdetik azt a közösségi médiában, hogy alig „lézengtek” a Békemeneten, és érdektelenségbe fulladt, a valóság ezzel a kijelentéssel köszönőviszonyban sincs.
Sőt,
Rengetegen hagyták el a Hősök terét Magyar Péter beszéde közben. A Tisza Párt elnöke először mintegy egy órán keresztül váratta a résztvevőket a szakadó esőben, de a beszéde is meglehetősen hosszúra nyúlt. A 24.hu szerint már a beszéd vége előtt jóval kiürült az Andrássy út.
A Nézőpont Intézet szombaton tette közzé Facebook-oldalán azt a felmérést, melyből egyértelműen kiderült, hogy
közel kétszer annyi embert érdekelt a Békemenet.
A felnőtt magyarok 28 százaléka hallgatta meg Orbán Viktor október 23-ai beszédének „egy részét vagy egészét”, személyesen vagy tv-, illetve online élő közvetítésen keresztül.
Ezzel szemben Magyar Péter mondanivalójára csak a magyarok 17 százaléka volt kíváncsi részben vagy egészben – derült ki az Intézetnek az ünnepi rendezvényeket követően készített 500 fős, telefonos kutatásából.
A posztban megjegyezték, hogy a közvélemény-kutatás nem alkalmas több tízezres tömegek becslésére, mivel a felnőtt népesség 1 százaléka is közel 80 ezer állampolgárnak felel meg. Ugyanakkor a beszédek iránti érdeklődés nagy különbsége arra utal, hogy a békemenet sikeresebb és Orbán Viktor mondanivalója népszerűbb volt, mint kihívójáé – húzták alá.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Ahogy arról lapunk is beszámolt, a hivatalos adatok, melyek szerint a telefonok cellainformációi alapján is közel is dupla annyian voltak a Békemeneten, mint Magyar Péter rendezvényén.
Az elemző ismertette, az október 23-i nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs összegezte az október 22-ei, illetve 23-ai központi rendezvények résztvevői létszámait.
Cellainformációk alapján az ünnepi beszédek időpontjában
– derült ki az operatív törzs közleményéből.
A cellainformációk nem hazudnak.