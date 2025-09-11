Labubu-figurákkal árasztották el Magyarországot, de akadt egy kis bökkenő

Ismét nagy bajba került Magyar Péter tiktokos rajongója, aki át akarta szúrni a magyar kormányfő torkát
Lecsapott a NAV Ferihegyen.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei az elmúlt hetekben több mint 43 000 hamis játékfigurát és kiegészítőt találtak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér légi forgalmában – számolt be a Világgazdaság.
A portál kifejtette, hogy a lefoglalt áruk között a Pop Mart által gyártott, világszerte népszerű Labubu-figurák szerepeltek a legnagyobb mennyiségben, de a szállítmányokban kulcstartók, kulacsok, pénztárcák, ruhadarabok és egyéb kiegészítők is voltak.
A gyártó visszaigazolása szerint az összes termék hamisítvány.
A hamis áruk döntően Hollandiából és Belgiumból, kisebb részben Németországból, Lengyelországból és Spanyolországból érkeztek. Ezek nemcsak a gyártó szellemi tulajdonjogát sértik, hanem a fogyasztók számára is kockázatot jelenthetnek, mivel minőségük és biztonságuk nem felel meg a jogszabályoknak.
A Világgazdaság aláhúzta: a NAV folyamatosan ellenőrzi a repülőtérre érkező szállítmányokat, és határozottan fellép a hamis áruk behozatala ellen;
az érintett árukat zár alá vették, iparjogvédelmi jogsértés miatt eljárás indult.
Mi az a Labubu?
A Labubu-figurák a kínai Pop Mart termékei, melyek globális népszerűségre tettek szert. A játékot 2015-ben a hongkongi művész, Lung Ka-szing tervezte, a kereskedelmi siker azonban 2019-ben kezdődött, amikor a Pop Mart a vakdobozos játékforgalmazással együtt népszerűsítette. A cég ma már több mint ötszáz boltot üzemeltet világszerte, és a Labubu a globális játékpiac egyik jelenségévé vált.
