09. 11.
csütörtök
NAV Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Pop Mart Labubu Nemzeti Adó-és Vámhivatal

Labubu-figurákkal árasztották el Magyarországot, de akadt egy kis bökkenő

2025. szeptember 11. 14:07

Lecsapott a NAV Ferihegyen.

2025. szeptember 11. 14:07
null

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei az elmúlt hetekben több mint 43 000 hamis játékfigurát és kiegészítőt találtak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér légi forgalmában – számolt be a Világgazdaság

A portál kifejtette, hogy a lefoglalt áruk között a Pop Mart által gyártott, világszerte népszerű Labubu-figurák szerepeltek a legnagyobb mennyiségben, de a szállítmányokban kulcstartók, kulacsok, pénztárcák, ruhadarabok és egyéb kiegészítők is voltak. 

A gyártó visszaigazolása szerint az összes termék hamisítvány.

A hamis áruk döntően Hollandiából és Belgiumból, kisebb részben Németországból, Lengyelországból és Spanyolországból érkeztek. Ezek nemcsak a gyártó szellemi tulajdonjogát sértik, hanem a fogyasztók számára is kockázatot jelenthetnek, mivel minőségük és biztonságuk nem felel meg a jogszabályoknak. 

A Világgazdaság aláhúzta: a NAV folyamatosan ellenőrzi a repülőtérre érkező szállítmányokat, és határozottan fellép a hamis áruk behozatala ellen; 

az érintett árukat zár alá vették, iparjogvédelmi jogsértés miatt eljárás indult.

Mi az a Labubu?

A Labubu-figurák a kínai Pop Mart termékei, melyek globális népszerűségre tettek szert. A játékot 2015-ben a hongkongi művész, Lung Ka-szing tervezte, a kereskedelmi siker azonban 2019-ben kezdődött, amikor a Pop Mart a vakdobozos játékforgalmazással együtt népszerűsítette. A cég ma már több mint ötszáz boltot üzemeltet világszerte, és a Labubu a globális játékpiac egyik jelenségévé vált.

Nyitókép: Ploy Phutpheng / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

 

august
2025. szeptember 11. 15:09
:)) A barbi és a moncsicsi óta rendre föltűnnek a gyerekekre kifejlesztett, arra specializálódott divathóbortok, Gondoskodnak ról a népszerű gyerekműsorok, hogy a szüleikkel megvetessék az adott, -aktuális divatfigurát. Minden korosztályt megörvendeztetik velük
neszteklipschik
2025. szeptember 11. 15:03 Szerkesztve
Moncsicsi reloaded. Vótmá.
hernadvolgyi-2
2025. szeptember 11. 14:45
"A hamis áruk döntően Hollandiából és Belgiumból, kisebb részben Németországból, Lengyelországból és Spanyolországból érkeztek. " Megfordult a világ, nyugat hamisítja a kínait.
Obsitos Technikus
2025. szeptember 11. 14:45
"Hamisítvány." Miért, milyen az igazi bububu, és mi a fasz az?
