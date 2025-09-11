Labubu-figurákkal árasztották el Magyarországot, de akadt egy kis bökkenő

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei az elmúlt hetekben több mint 43 000 hamis játékfigurát és kiegészítőt találtak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér légi forgalmában – számolt be a Világgazdaság.

A portál kifejtette, hogy a lefoglalt áruk között a Pop Mart által gyártott, világszerte népszerű Labubu-figurák szerepeltek a legnagyobb mennyiségben, de a szállítmányokban kulcstartók, kulacsok, pénztárcák, ruhadarabok és egyéb kiegészítők is voltak.

A gyártó visszaigazolása szerint az összes termék hamisítvány.

A hamis áruk döntően Hollandiából és Belgiumból, kisebb részben Németországból, Lengyelországból és Spanyolországból érkeztek. Ezek nemcsak a gyártó szellemi tulajdonjogát sértik, hanem a fogyasztók számára is kockázatot jelenthetnek, mivel minőségük és biztonságuk nem felel meg a jogszabályoknak.

A Világgazdaság aláhúzta: a NAV folyamatosan ellenőrzi a repülőtérre érkező szállítmányokat, és határozottan fellép a hamis áruk behozatala ellen;