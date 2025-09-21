A Kádár-rezsim minden áldozatát meggyalázta Magyar Péter

The Man már abba is beleköt, hogy a Telex beleköt Bayer Zsoltba
Nem értem a logikát. Ha már tutiszáz a jövő évi Tisza-győzelem, mármint szerinte, miért pörög ennyire!?
Van, amivel nem viccelünk. Akasztott ember házában kötéllel például. Élnek még sokan ebben az országban, akik tudják, milyen volt a Kádár-rezsim és meg is szenvedték. Az ő fájdalmaik, fájdalmaink miatt sem tűrhető el egy ilyen mondat.
„…ma nem harcosokat láttunk, hanem Kádár Jánost és az MSZMP-t újratöltve” – írta Magyar Péter a Digitális Polgári Körök találkozóját értékelve. Mindegy, hogy itt nem harcosok voltak, hanem több mint tízezer Digitális Polgári Kör tag, nem a találkozóról írnék, hanem a Facebookon és közvélemény-kutatásokban népszerű pártvezér mondatáról.
1.) Kádár János a totalitárius rendszerben, a szovjetek által kinevezett bábhatalom vezetője volt. Ebben a minőségben volt persze némi autonómiája: így például olyanokat is megöletett az 1956-os forradalom után, akikre Moszkvából közvetlen tűzparancs nem érkezett. Kádár gyilkos volt.
2.) Az MSZMP állampárt volt, Magyarországon pedig az alapvető szabadságjogok korlátozva voltak. Cenzúra volt. A cenzúra nem azt jelenti, hogy vezető elérésű hírportálokon megírjuk, hogy a kormány szerintünk milyen gazságokat követett el vagy ugyanott annak a véleményünknek adunk hangot, hogy cenzúra van és nagy elérésű kereskedelmi hírcsatornákon mondjuk ugyanezt, hanem azt jelenti, hogy fel sem merülhetett, hogy ilyesmi megtörténhessen.
Se a televízió, se a rádió, se a folyóiratok, se a napilapok működése nem volt elképzelhető szigorú pártkontroll nélkül. Ha egy folyóiratban megjelent valami, ami nem tetszett az elvtársaknak, akkor azt a lapszámot bezúzták, a szerkesztőséget menesztették.
Az 1970-es évek végétől volt ugyan szamizdat – illegálisan, engedély nélkül kiadott sajtótermékek –, de akik ezeket kiadták, nem tudhatták, hogy nem kerülnek-e börtönbe. Nem kerültek – már kellett a pénz nyugatról és nem volt érdeke a rendszernek az ismert emberekkel szembeni konfrontáció. (Azért a vidéki munkást még simán lecsukták izgatásért, ha részegen azt mondta a kocsmában, hogy ruszkik haza.) Ők voltak a Demokratikus Ellenzék tagjai.
3.) A Demokratikus Ellenzék prominensei, illetve a Fidesz és a Magyar Demokrata Fórum vezető alakjai sokat tettek azért együtt, hogy a Kádár-rendszert eltakarítsák, az utódpárt hatalmát megtörjék, s végül pedig azért, hogy Magyarországon szabad, demokratikus választások lehessenek, az emberi jogok természetes rendjét képezzék az életünknek.
Az első szabadon választott Országgyűlésben egy vita során Darvas Iván kedélyesen megjegyezte, hogy alakíthatnának egy külön börtönfrakciót. Ugyanis a Fideszt kivéve (életkori okokból), az MSZP-t pedig mivel az állampártból lettek, értelemszerűen figyelmen kívül hagyva, minden pártban ott ültek a forradalom hősei. Ezerféle tartalmi kritikát megfogalmazhatna a pártelnök, de éles tartalmi kérdésekben eleve kerüli az állásfoglalást, verbális és fizikai erőszakkal lépnek fel pártja vezetői vele együtt és így hirdetik az eljövendő boldog Magyarországot.
Lelkük rajta.
De azt mégsem kell eltűrnünk, hogy gyilkosokkal és a szovjetek telepített pártjával tegyék egy lapra azt a pártot, amelynek alapítói a legfiatalabban frontharcosként küzdöttek a szabad hazáért.
Azt se, hogy az egyetemistaként a Kádár-rendszerrel szembeszálló miniszterelnököt egy gyilkoshoz hasonlítsa.
Én ültem gyerekként házkutatáson, Berlin szerencsétlenebb részén (Haupstadt der DDR), vetkőztettek meztelenre a Friedrich Strasse-i határon gyerekként. Baráth Gergő barátommal a Fidesz irodájából mentünk ki 1989 december 22-én Erdélybe gyógyszerekkel és láttam közelről azt is milyen, amikor véres egy szabadságharc. Felismerem a totalitárius diktatúrák minden jelét és igen sokra becsülök mindenkit, aki tevőlegesen részt vett Gdansktól Berlinen át Prágán keresztül Marosvásárhelyig vagy Budapestig a lebontásukban.
Van, amivel nem viccelünk. Akasztott ember házában kötéllel például. Élnek még sokan ebben az országban, akik tudják, milyen volt a Kádár-rezsim és meg is szenvedték. Az ő fájdalmaik, fájdalmaink miatt sem tűrhető el egy ilyen mondat.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala