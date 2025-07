„Minden héten háború” – a Kisvárda edzője reméli, Nyíregyházán futballozó fia nekik fog szurkolni a keleti rangadón

„A Debrecen és a Diósgyőr már meghatározó tagja az NB I-nek, ha kiesnek, akkor is gyorsan visszajutnak. A Nyíregyháza hosszú idő után lett tavaly élvonalbeli, a városban éhezik a futballt. A Kisvárda is hat évig NB I-es volt, mely során volt ezüstérmes, ráadásul mi is azonnal visszajutottunk, úgyhogy szerintem letettük a névjegyünket. Az üde színfolt most a Kazincbarcika, amelynél minden összeállt, jó szakmai munkával és játékoskerettel sikerült megelőzniük a Vasast.

Az igazán komoly bravúr az, ha mind az öt keleti csapat jövőre is NB I-es lenne.”

Gerliczki Nyíregyházán született, a Spartacusban nevelkedett, és éppen a Szpari lesz az ellenfelük az első fordulóban.

„A mai napig Nyíregyházán élek, úgyhogy kicsit azért más lesz, mint egy szimpla bajnoki. Ugyanakkor a Kisvárdától kaptam meg az esélyt arra, hogy élvonalbeli vezetőedző legyek. Rengeteg időt töltök a városban, szinte többet, mint otthon, úgyhogy félig már kisvárdainak tartom magam.

De a Nyíregyházához való kötődésemről talán mindent elmond, hogy a fiam ott játszik az U12-es csapatban. Azért bízom benne, hogy Bende nekünk fog szurkolni az első fordulóban…”

Az majd a folytatásban is rájuk fér, hiszen a második játéknapon a legutóbbi bronzérmes, Magyar Kupa-győztes Paks következik a sorban.

„Folytathatom még azzal, hogy utána jön a Puskás Akadémia, az Újpest, a Ferencváros... De mi melyik meccsre mondhatjuk azt, hogy biztosan megnyerjük? Egyikre sem. Azt viszont megígérhetem, hogy ellenünk senki sem mehet biztosra .

Ez a tizenkét csapatos bajnokság nagyon kiegyenlített, úgyhogy csak egy filmcímet tudok idézni: Minden héten háború!”

A Kisvárda július 27-én, szombaton délután 4 órától a Nyíregyháza vendégeként lép pályára az NB I-ben.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL*

Érkezők: Toniszlav Jordanov (bolgár, Arda – Bulgária), Marko Matanovics (montenegrói, FK Sarajevo – Bosznia-Hercegovina, kölcsön után végleg), Medgyes Sinan (magyar-szlovák, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Bohdan Melnik (ukrán, Videoton FCF), Nagy Krisztián (Kecskeméti TE), Novothny Soma (Ruch Chorzów – Lengyelország), Oláh Bálint (Budafoki MTE, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Jaroszlav Heles (ukrán-magyar, Szentlőrinc)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Czékus Ádám (békéscsabai kölcsön után Kecskeméti TE), Széles Imre (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Pap Zsolt (szabadon igazolható), David Puclin (horvát, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: Ésik Ákos (Békéscsaba 1912 Előre)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz:

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Szőr Levente (Szeged-Csanád GA)

