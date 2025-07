Jogos volt a tizenegyes? Döntetlen született az NB I szabolcsi rangadóján (VIDEÓ)

A fordulást követően is aktív maradt a házigazda, de nagy helyzetet nem sikerült kialakítania, míg a másik oldalon Novothny egy szabadrúgás után megduplázhatta volna csapata előnyét, ám rossz megoldást választott. A folytatásban is jóval veszélyesebben játszott az NB II előző idényének bajnoka. A 64. percben hármat is cserélt a hazaiak vezetőedzője, Szabó István, de sokáig ez sem hozott változást, a Nyíregyháza hátul és elöl is rendkívül bizonytalan volt. A hajrához közeledve aztán sikerült kialakítaniuk egy helyzetet, azonban az utolsó pillanatban, a kapu előterében Nagy Krisztián tisztázni tudott.

A várdaiak az utolsó percekben elsősorban az eredmény tartására törekedtek, ezzel együtt még akadt helyzetük is, amit azonban a csereként beállt Molnár elpuskázott. Molnár aztán a meccs végén is főszerephez jutott, miután a kezét érintette a labda a 16-oson belül, Berke pedig büntetőt ítélt. Miután a VAR megerősítette az ítéletet, Kovácsréti állt a labda mögé és magabiztosan értékesítette a 11-est, így döntetlennel zárult a rangadó (1–1).

LABDARÚGÓ NB I

1. FORDULÓ

Nyíregyháza Spartacus–Kisvárda 1–1 (Kovácsréti 90+3. – 11-esből, ill. Matic 8.)

Később

18.00: Paks–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport+)

20.00: Puskás Akadémia–Kazincbarcika (Tv: M4 Sport+)

(MTI)

Nyitókép: Facebook / Nyíregyháza Spartacus FC