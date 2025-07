„Ha Nagykanizsán kéne játszanunk, oda is gondolkodás nélkül mennénk” – a kazincbarcikai Makrai Gábor a Mandinernek

„Nyilván jobb lenne Kazincbarcikán játszani az itthoni meccseinket, de a legfontosabb most az, hogy az NB I-ben szerepelhetünk.

Szerintem ha Nagykanizsán kellene játszanunk, oda is ugyanúgy mindenki elmenne gondolkodás nélkül: játékos, szurkoló egyaránt, csak hogy láthassa ezt a történelmi szezont testközelből.

Azért Mezőkövesd nem a világ vége, itt van megyén belül; még ha nem is ideális, most ezt a helyzetet kell megoldanunk, és a lehető legtöbbet kihozni belőle. Akár még előnyünk is származhat belőle, ha a saját szurkolóinkon kívül olykor a többi közeli tábor is eljön a meccseinkre, például Miskolcról, vagy a helyiek, Kövesdről, hogy ők is NB I-es meccseket láthassanak a saját stadionjukban!”

A barcikai fanatikusok az NB I-ben a 80 kilométerre lévő Mezőkövesden biztathatják kedvenceiket

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL*

Érkezők: Gyollai Dániel (Glentoran FC – Észak-Írország), Kun Olivér (Puskás Akadémia), Menyhárt Barnabás (Bp. Honvéd), Mihajlo Meszhi (ukrán, Kecskeméti TE, szabadon igazolhatóként), Dominik Mulac (horvát, NK Opatija – Horvátország), Prosser Dániel (klub nélküli, legutóbb Szeged-Csanád GA), Rácz László (Pécsi MFC, legutóbb kölcsönben Kozármisleny), Schuszter Ronald (Kozármisleny), Martin Slogar (horvát, HNK Gorica – Horvátország), Szalai Bence (Diósgyőri VTK), Szőke Gergő (MTK Budapest), Trencsényi Bence (Tiszafüred), Varazdat Harojan (örmény, Pjunyik Jereván – Örményország)

Kölcsönbe érkezők: Bánfalvi Gergő (Vasas)

Kölcsönből visszatérhetnek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Bódi Ádám (Tiszakécskei LC), Fadgyas Tamás (MTK Budapest), Lucas (Lucas Marcolini Dantas Bertucci, brazil-magyar, Tiszakécskei LC, szabadon igazolhatóként), Pethő Bence (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Ternován Patrik (Mezőkövesd-Zsóry, szabadon igazolhatóként), Varga József (Tiszakécskei LC, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Baranyai Nimród (Újpest FC), Csatári Gergő (Diósgyőri VTK), Debreceni Ákos (Paksi FC). Kooperációs kölcsön után (Diósgyőri VTK): Bacsa Benjámin, Demeter Milán, Dojcsák Bence, Kristóf Márk, Lajcsik Vencel (az NSO alapján)

(Nyitókép: KolorCity Kazincbarcika SC)