Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 21.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
fenyő építkezés borovi felújítás sültkrumpli

Józsikám, erre mondják azt az IT-sok, hogy direkt jó, hogy így van elcsesződve

2025. augusztus 21. 05:28

Tudtad, hogy a fehércsoki a rendes csoki gyártásának a maradékából van? Azt mégis így prémium, úgy prémium… na, ez ennek az inverze. Az emberek meg imádják, ha át vannak verve.

2025. augusztus 21. 05:28
null
Veczán Zoltán
Veczán Zoltán

 – Te, Béla, mi legyen ezzel a deszkával?

 – Miért, mi van vele?

 – Egy rakás szar az egész.

Hát nézz már rá, akkora göcsök vannak benne, mint az öklöm, az egyik jobbra vetemedik, a másik balra, olyan, mint egy rakás fülledt sültkrumpli a kajásdobozban.

Szerintem itt ázik már vagy tíz éve, csak most került elő a raktár sarkából. Másfél milliós mínusz, a főnök leszedi a fejünket, ha rajtunk marad!

  – Dehogy marad, Józsi. Megveszik.

 – Ezt? Hát ki lenne olyan a hülye?

 – Józsikám, minden a marketingen múlik. Rendezd szépen egy irányba, és akkor azt mondjuk, hogy direkt ilyen. Miből is van ez a vacak?

 – Fenyőből. Szerintem luc, így be tudom nyomni a körmömmel.

Meg kicsit elkezdett már rohadni a közepén, mert kifolyt rá valami barna lé. Ezt nem tudod kimenteni, Béla, ez el is van vetemedve meg rohad is. Selejt.

 – Hogy mondtad? Én úgy hallottam, hogy „ívelt borovi fenyő medencepult”. Mennyire görbe, Józsi?

 – Eléggé. Olyan közepesen. De inkább összevissza, nézd.

 – Aha. Akkor négy-ötméteres körmedencékhez ajánljuk. A görbébbeket kisebbekhez.

 – Ezek nagyon görbék.

 – Akkor jakuzzihoz.

 – Nem jó,

semmi köze a körívhez, ez már inkább spirálisra vetemedett, Béla. Mondom én, ránk fog rohadni…

 – Csigavér, Józsikám. Majd kiegyenesítjük. Mondom: nemesborovi teraszburkolat, csak igényeseknek!

 – Azt meg hogyan? Ez sosem lesz többé egyenes!

 – Elég, ha két hétig egyenes. Meglocsoljuk, lenyomjuk pár raklap másik cuccal, jön a paraszt, lerakja a hülye teraszára, aztán vagy felpöndörödik, vagy nem, Józsikám, az már nem a mi bajunk.

 – És mi legyen ezekkel a baromi nagy göcsökkel Béla?

Ahogy belenyom egy csavart, úgy reped majd szét, hogy mindkettőnk anyja csuklásrohamban megy el!

 – Mit mondtál, milyen színű lé folyt rá?

 – Barna.

 – Vagyis mahagóniszínű, úgy érted?

 – Maha.. micsoda? Ez ilyen sima barna.

 – Hát de mi folyt rá?

 – Valami fáradtolaj a főnök sütödéjéből, amikor öntötték be abba a hordóba. Ott, abba. Nem, a retkesebbikbe. 

 – Józsikám, ennyi:

átkenjük az egészet ezzel. Élő ember nem veszi észre a göcsöket.

 – Ezzel a mocskos fáradtolajjal, Béla?

 – Ezzel bizony. 

 – És eladjuk féláron?

 – Rendes gyerek vagy, Józsikám, de nem az eszedért szeretlek. Erre mondják azt az IT-sok, hogy „nem bug, hanem feature”.

Nem hiba, hanem hogy így direktbe jó, hogy így van elcsesződve, hogy ilyen fosbarna.

Tudtad, hogy a fehércsoki a rendes csoki gyártásának a maradékából van? Azt mégis így prémium, úgy prémium… na, ez ugyanez, csak fordítva. Az emberek meg imádják, ha át vannak verve. Minél okosabbnak hiszi magát, annál jobban.

 – Értem már, Béla. Akkor ez festett maha...izé teraszburkolat?

 – Festett a fenét, Józsikám. Impregnált. Sőt. Mélyimpregnált!

 – Az meg mi a bánat?

 – Valahogy így belenyomják a cuccot az egész faanyagba és akkor nem rohad meg. Kérdezd meg a chatgpt-t.

Az a lényeg, hogy így tulajdonképpen még értékesebb. Veszik majd, mint a cukrot.

Van ez a bordázós gyalu, átfutunk rajta, akkor már „bordázott mélyipregnált teraszburkolat. Akció, tízezer per négyzetméter!”. Hogy hangzik?

 – Zseni vagy, Béla!

 – Tudom, Józsi. Tudom.

Nyitókép: Mandiner Archív, véletlenül sem a szerző saját fotója 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2025. augusztus 21. 07:49
"Az emberek meg imádják, ha át vannak verve. Minél okosabbnak hiszi magát, annál jobban." Ecce homo.
Válasz erre
4
0
Galerida
2025. augusztus 21. 07:05
..és hogy a rap zene.......
Válasz erre
4
0
piramis-2
2025. augusztus 21. 06:53
Ja, ja, ja... A rothadó, görcsös, vetemedett deszka pont mint a mai LMBTQ-s, cenzúrázó, háborúpárti liberalizmus.
Válasz erre
14
0
Interista
2025. augusztus 21. 06:44
És ez igaz történet. Próbáltak obi van kenobiban ilyen rossz fát rám sózni. Nem sikerült nekik.
Válasz erre
14
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!