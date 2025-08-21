Józsikám, erre mondják azt az IT-sok, hogy direkt jó, hogy így van elcsesződve

Por, mámor, szigetelés
Vannak, akiknek semmilyen lelki törést nem okoz, ha óránként megpróbálják őket átverni. Én nem tartozom közéjük. De közben fáradunk, családilag. Veczán Zoltán írása.
Tudtad, hogy a fehércsoki a rendes csoki gyártásának a maradékából van? Azt mégis így prémium, úgy prémium… na, ez ennek az inverze. Az emberek meg imádják, ha át vannak verve.
– Te, Béla, mi legyen ezzel a deszkával?
– Miért, mi van vele?
– Egy rakás szar az egész.
Hát nézz már rá, akkora göcsök vannak benne, mint az öklöm, az egyik jobbra vetemedik, a másik balra, olyan, mint egy rakás fülledt sültkrumpli a kajásdobozban.
Szerintem itt ázik már vagy tíz éve, csak most került elő a raktár sarkából. Másfél milliós mínusz, a főnök leszedi a fejünket, ha rajtunk marad!
– Dehogy marad, Józsi. Megveszik.
– Ezt? Hát ki lenne olyan a hülye?
– Józsikám, minden a marketingen múlik. Rendezd szépen egy irányba, és akkor azt mondjuk, hogy direkt ilyen. Miből is van ez a vacak?
– Fenyőből. Szerintem luc, így be tudom nyomni a körmömmel.
Meg kicsit elkezdett már rohadni a közepén, mert kifolyt rá valami barna lé. Ezt nem tudod kimenteni, Béla, ez el is van vetemedve meg rohad is. Selejt.
– Hogy mondtad? Én úgy hallottam, hogy „ívelt borovi fenyő medencepult”. Mennyire görbe, Józsi?
– Eléggé. Olyan közepesen. De inkább összevissza, nézd.
– Aha. Akkor négy-ötméteres körmedencékhez ajánljuk. A görbébbeket kisebbekhez.
– Ezek nagyon görbék.
– Akkor jakuzzihoz.
– Nem jó,
semmi köze a körívhez, ez már inkább spirálisra vetemedett, Béla. Mondom én, ránk fog rohadni…
– Csigavér, Józsikám. Majd kiegyenesítjük. Mondom: nemesborovi teraszburkolat, csak igényeseknek!
– Azt meg hogyan? Ez sosem lesz többé egyenes!
– Elég, ha két hétig egyenes. Meglocsoljuk, lenyomjuk pár raklap másik cuccal, jön a paraszt, lerakja a hülye teraszára, aztán vagy felpöndörödik, vagy nem, Józsikám, az már nem a mi bajunk.
– És mi legyen ezekkel a baromi nagy göcsökkel Béla?
Ahogy belenyom egy csavart, úgy reped majd szét, hogy mindkettőnk anyja csuklásrohamban megy el!
– Mit mondtál, milyen színű lé folyt rá?
– Barna.
– Vagyis mahagóniszínű, úgy érted?
– Maha.. micsoda? Ez ilyen sima barna.
– Hát de mi folyt rá?
– Valami fáradtolaj a főnök sütödéjéből, amikor öntötték be abba a hordóba. Ott, abba. Nem, a retkesebbikbe.
– Józsikám, ennyi:
átkenjük az egészet ezzel. Élő ember nem veszi észre a göcsöket.
– Ezzel a mocskos fáradtolajjal, Béla?
– Ezzel bizony.
– És eladjuk féláron?
– Rendes gyerek vagy, Józsikám, de nem az eszedért szeretlek. Erre mondják azt az IT-sok, hogy „nem bug, hanem feature”.
Nem hiba, hanem hogy így direktbe jó, hogy így van elcsesződve, hogy ilyen fosbarna.
Tudtad, hogy a fehércsoki a rendes csoki gyártásának a maradékából van? Azt mégis így prémium, úgy prémium… na, ez ugyanez, csak fordítva. Az emberek meg imádják, ha át vannak verve. Minél okosabbnak hiszi magát, annál jobban.
– Értem már, Béla. Akkor ez festett maha...izé teraszburkolat?
– Festett a fenét, Józsikám. Impregnált. Sőt. Mélyimpregnált!
– Az meg mi a bánat?
– Valahogy így belenyomják a cuccot az egész faanyagba és akkor nem rohad meg. Kérdezd meg a chatgpt-t.
Az a lényeg, hogy így tulajdonképpen még értékesebb. Veszik majd, mint a cukrot.
Van ez a bordázós gyalu, átfutunk rajta, akkor már „bordázott mélyipregnált teraszburkolat. Akció, tízezer per négyzetméter!”. Hogy hangzik?
– Zseni vagy, Béla!
– Tudom, Józsi. Tudom.
