Józsikám, erre mondják azt az IT-sok, hogy direkt jó, hogy így van elcsesződve

– Te, Béla, mi legyen ezzel a deszkával?

– Miért, mi van vele?

– Egy rakás szar az egész.

Hát nézz már rá, akkora göcsök vannak benne, mint az öklöm, az egyik jobbra vetemedik, a másik balra, olyan, mint egy rakás fülledt sültkrumpli a kajásdobozban.

Szerintem itt ázik már vagy tíz éve, csak most került elő a raktár sarkából. Másfél milliós mínusz, a főnök leszedi a fejünket, ha rajtunk marad!

– Dehogy marad, Józsi. Megveszik.

– Ezt? Hát ki lenne olyan a hülye?

– Józsikám, minden a marketingen múlik. Rendezd szépen egy irányba, és akkor azt mondjuk, hogy direkt ilyen. Miből is van ez a vacak?

– Fenyőből. Szerintem luc, így be tudom nyomni a körmömmel.

Meg kicsit elkezdett már rohadni a közepén, mert kifolyt rá valami barna lé. Ezt nem tudod kimenteni, Béla, ez el is van vetemedve meg rohad is. Selejt.

– Hogy mondtad? Én úgy hallottam, hogy „ívelt borovi fenyő medencepult”. Mennyire görbe, Józsi?

– Eléggé. Olyan közepesen. De inkább összevissza, nézd.

– Aha. Akkor négy-ötméteres körmedencékhez ajánljuk. A görbébbeket kisebbekhez.

– Ezek nagyon görbék.

– Akkor jakuzzihoz.

– Nem jó,

semmi köze a körívhez, ez már inkább spirálisra vetemedett, Béla. Mondom én, ránk fog rohadni…

– Csigavér, Józsikám. Majd kiegyenesítjük. Mondom: nemesborovi teraszburkolat, csak igényeseknek!

– Azt meg hogyan? Ez sosem lesz többé egyenes!

– Elég, ha két hétig egyenes. Meglocsoljuk, lenyomjuk pár raklap másik cuccal, jön a paraszt, lerakja a hülye teraszára, aztán vagy felpöndörödik, vagy nem, Józsikám, az már nem a mi bajunk.

– És mi legyen ezekkel a baromi nagy göcsökkel Béla?

Ahogy belenyom egy csavart, úgy reped majd szét, hogy mindkettőnk anyja csuklásrohamban megy el!

– Mit mondtál, milyen színű lé folyt rá?

– Barna.

– Vagyis mahagóniszínű, úgy érted?

– Maha.. micsoda? Ez ilyen sima barna.

– Hát de mi folyt rá?

– Valami fáradtolaj a főnök sütödéjéből, amikor öntötték be abba a hordóba. Ott, abba. Nem, a retkesebbikbe.

– Józsikám, ennyi:

átkenjük az egészet ezzel. Élő ember nem veszi észre a göcsöket.

– Ezzel a mocskos fáradtolajjal, Béla?

– Ezzel bizony.

– És eladjuk féláron?

– Rendes gyerek vagy, Józsikám, de nem az eszedért szeretlek. Erre mondják azt az IT-sok, hogy „nem bug, hanem feature”.

Nem hiba, hanem hogy így direktbe jó, hogy így van elcsesződve, hogy ilyen fosbarna.

Tudtad, hogy a fehércsoki a rendes csoki gyártásának a maradékából van? Azt mégis így prémium, úgy prémium… na, ez ugyanez, csak fordítva. Az emberek meg imádják, ha át vannak verve. Minél okosabbnak hiszi magát, annál jobban.

– Értem már, Béla. Akkor ez festett maha...izé teraszburkolat?

– Festett a fenét, Józsikám. Impregnált. Sőt. Mélyimpregnált!

– Az meg mi a bánat?

– Valahogy így belenyomják a cuccot az egész faanyagba és akkor nem rohad meg. Kérdezd meg a chatgpt-t.

Az a lényeg, hogy így tulajdonképpen még értékesebb. Veszik majd, mint a cukrot.

Van ez a bordázós gyalu, átfutunk rajta, akkor már „bordázott mélyipregnált teraszburkolat. Akció, tízezer per négyzetméter!”. Hogy hangzik?

– Zseni vagy, Béla!

– Tudom, Józsi. Tudom.