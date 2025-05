Előbb „tömeges leépítést” jelentettek be Kisvárdán, majd jött egy újabb nyilatkozat

„Ez az utóbbi néhány meccs azért volt fontos – a Békéscsaba, a Szeged és most a Honvéd elleni –, hogy tiszta képet kapjunk a keretünkről. Nagyon sokan nem fognak maradni, ez alapján ezt tudom mondani” – mondta a tréner a Bozsik Arénában elszenvedett vereség után. Hangsúlyozta: az NB I-re való visszatéréshez elengedhetetlen az erősítés, mivel már ősszel látszott, hogy több játékos is képességbeli problémákkal küzd.

Révész hozzátette: a héten megkezdik a tárgyalásokat a játékosokkal, miközben ő már elsősorban a jövőre koncentrál.

„Az elmúlt héten is több edzésről hiányoztam, mert már elsősorban a jövővel foglalkozom. Ezen a héten se lesz ez másképp, így a csapat felkészítését a Kazincbarcika elleni meccsre a kollégáknak kell megoldaniuk. A következő napokban több tárgyalásom is lesz – nyitott vagyok egyébként arra, hogy a jelenlegi játékosok maradjanak, csak ehhez néhányuknak ennél jobb teljesítményre lesz szükségük” – vázolta fel az NSO Tv-nek, hogyan telnek napjai a szezon hajrájában.

A szakember arról is beszélt, mennyire fárasztó számára a kettős szerepkör – vezetőedzőként és sportigazgatóként is dolgozik –, és hogy ha a Honvéd elleni kudarc az idény közepén jött volna, nehezen tudta volna összeszedni magát. Ugyanakkor kiemelte, hogy a csapat motiváltságát szeretné fenntartani az utolsó hazai meccsre is, ahol az ünnepélyes éremátadásra kerül sor. Emellett megemlékezett arról is, melyik pillanat volt számára a legfelemelőbb a bajnoki címhez vezető úton.