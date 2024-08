„Magyarországon divattá vált, hogy játékosok megbuktatják a turpisságukkal és csalásukkal az edzőiket" – kifakadt a magyar fociedző (VIDEÓ)

Nyitókép: Facebook/Kisvárda FC/Móricz Csaba

***

Várakozáson jócskán alul kezdte a szezont a Kisvárda FC. A várkerti labdarúgócsapat a 11. helyen szerénykedik, na nem az NB I-ben, ahol 6 évig szerepelt, volt ezüstérmes is – a másodosztályban! Két győzelem mellett három vereségnél tart Révész Attila csapata, amely kimondva-kimondatlanul a feljutást célozta meg. Maradtak is légiósok, ami egyenlő azzal, hogy kockáztatnak: csökken a központi bevételük, de versenyképesek kívánnak maradni. Ehhez képest döcög a szekér, amelyet a sokadszor vezetőedzőként beugró sportigazgató igyekszik ismét egyenesbe terelni.

Hullámvasutozás

Két vereségre (Vasas 1-3, Budafok 1-2) két siker (Tatabánya 1-0, Kozármisleny 3-2) volt a várdaiak válasza, s máris úgy tűnt, rendben vannak a dolgok Kisvárdán. Közben történt egy edzőváltás is, amit most egészen más megvilágításba helyez a saját maga által megbízott vezetőedző, aki korábban, még a tavaszi élvonalbeli időszak után kritizálta nyilvánosan a nemrég lemondó Feczkó Tamást. Azt vettette a szemére, hogy barátokkal veszi körbe magát, s túlzottan közvetlen a játékosokkal.

„Nem csak barátkozni, hanem néha keményebben kell bánni a játékossal, ráadásul ezek anyagilag is nagyon megterhelték az együttest” – foglalt keményen állást május végén Révész Attila, aki két siker után elszenvedte az első vereségét a Kisvárdával, miután vasárnap 3-2-re alulmaradt Ajkán. Úgy, hogy a hazaiak 3-0-ra is vezettek...

Itt még futotta egy mosolyra: Révész Attila gratulált az Ajka vezetőedzőjének, Schindler Szabolcsnak, majd borította a bilit

Fotó: Facebook/Kisvárda FC/Móricz Csaba

Edzőbuktatók?

Az 51 éves, az életét a futballban töltő, egyébként sikeres vállalkozó nem is fogta vissza magát, és az asztalra csapott a mérkőzés utáni kötelező sajtótájékoztatón.

„Gratulálok a hazaiaknak, megérdemelték a győzelmet, elsősorban az első félidő alapján. Számunkra teljesen érthetetlen, ami ekkor történt, különösen az első tizenöt percben. Magyarországon divatba jött, hogy játékosok a turpisságukkal megbuktatnak stábokat, és most láttam én is, hogy vannak olyan futballistáink, akik, ha nem is megbuktatni akarnak másokat, de takarékon égnek.