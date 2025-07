Lentner Csaba: Az akadémikusok az összes erőforrásukat arra összpontosítják, hogy a kormányt gyengítsék

Rámutatott, hogy a IX. osztály a teljesítményét tekintve 88 százalékkal el van maradva a világátlagtól. Tehát ez nem egy tudományos testület, sokkal inkább egy belterjes klub. Aki pedig névvel, arccal kiáll, az ellen lejárató kampányt kezdenek, és nem riadnak vissza semmilyen mocskolódástól, csak hogy eltereljék a figyelmet a saját teljesítménynélküliségükről – jelentette ki. Pedig a legegyszerűbb az lenne szerinte, ha névvel-arccal kiállnának: tessék, itt a teljesítményünk, meg lehet tekinteni, ehelyett, ha egyáltalán szóba hozzák magukat, az érveik zavarosak, önellentmondásokba keverednek.

A tudományos előmenetelben mindenki másra kötelezően elvárt, a publikációkat, hivatkozásokat nyilvántartó adatbázis rájuk hirtelen már nem érvényes,

ahogy az egész nemzetközi térben alkalmazott nemzetközi mérőszámok sem – közölte Lentner. Hozzátette: az őt ért méltatlan támadások egyik legfontosabb eleme az volt, hogy sértettségből támadja az Akadémiát, amiért nem választották akadémikussá. Ezzel kapcsolatban elmondta: ez nem így van, véleménye szerint itt elvi kérdésekről van szó.

„A polgári jobboldali közösséghez tartozom. Részt vettem a Fidesz-kormány programalkotásában és a gazdaságpolitika alakításában. Mindeközben már 2016-ban is ölre mentem a közgazdasági akadémiai bizottsággal, mert a polgári kormány aktív államvezérelt gazdaságpolitikáját támadták, amelynek a tudományos rendszertanát felépítettem, és az egyetemi oktatásban is be akartam vezetni. Amikor pedig öt évvel ezelőtt pályáztam az MTA-ra, azt hittem, hogy a tudomány objektív, nyitott, befogadó.

Azt hittem, hogy a tudománynak a csúcsa a Magyar Tudományos Akadémia, majd rá kellett rádöbbennem, hogy ez koránt sincs így”

– fogalmazott Lentner.

Az akadémikusok a pályázatát éveken át nem tárgyalták, mindeközben pedig három habitusvizsgáló is minősítette Lentner Csaba tudományos teljesítményét. A három vizsgálatból mindegyik az elvárt követelmények többszörösét igazolta. Egyértelműen kiderült: semmilyen probléma nincs a közgazdász tudományos teljesítményével, ebben a tekintetben teljes mértékben megfelel az akadémiai tagság követelményeinek.

A közgazdász szerint az akadémiai tagságát tárgyaló bizottság legnagyobb problémája az volt, hogy ő maga nem osztotta a testületnek a megváltozott világról alkotott képét, egyáltalán nem értett velük egyet.

Lentner állítja,

problémás, hogy a magyar tudományos élet utánpótlása nem a teljesítmények alapján történik, tehát nem lehetnek akadémiai tagok a jobboldali értelmiségi kör tagjai.

Szintén gond a nemek szerinti arányok. Több a László nevezetű akadémikus a Magyar Tudományos Akadémia tagságában, mint a nő. Emellett az akadémikusi kiválasztási rendszer is eleve torz – mutatott rá. Hozzátette: a Magyar Tudományos Akadémia szervezetével is komoly problémák vannak. Az intézményben ugyanis indokolatlan mértékű közpénzfelhasználás zajlik, ami semmilyen módon nem térül meg a tudományban, mert nincs teljesítményük, nem tudnak vezető kutatóként fellépni, és a tudományszervezés sem megy, csak a hűbéri rendszeré.

Az Állami Számvevőszéknek át kell világítania az Akadémiát, amely felduzzasztott vízfejjé változott, annak ellenére, hogy nincs érdemi gyakorlati funkciója. Az átvilágítás idejére pedig be kell fagyasztani a tiszteletdíjak kiutalását is. A magyar tudományos akadémikusi rendszert francia mintára kell megreformálni. Vagyis az MTA-nak lényegesen kisebb szerepe kell, hogy legyen, a professzori körben pedig az úgynevezett háromfokozatú rendszerre kell áttérni – szögezte le a közgazdász. Lentner Csaba elkötelezett amellett, hogy

el kell törölni az akadémiai tagok tiszteletdíját, és a jelenlegi ajánláson alapuló választási rendszert teljesítményalapúvá kell alakítani.

Az akadémikusok egy részének jelenlegi kormányellenes támadássorozatával kapcsolatban kiemelte: az akadémikusok most az összes erőforrásukat arra összpontosítják, hogy a kormányt gyengítsék.

Nyitóképünkön: MTI/Mohai Balázs