Drámai bejelentés: óriási veszteség a kieső magyar klubnál! Hogy lesz ebből NB I?

Korszakhatár

Látszólag semmi sem változott. Az 51 esztendős sportvezető serényen dolgozik azért, hogy egy feljutásra esélyes keretet toborozzon. A napokban profi szerződést kötött akadémistákkal, bemutatott két új igazolást (Bíró Bence, Soltész Dominik), ehhez képest megdöbbentő nyilatkozatot tett a saját jövőjéről.

„Úgy tartom tisztességesnek, hogy egy ilyen szezon után, amikor sokkal kevesebbet tudtam a napi munkába beletenni, ezzel hibát követtem el és a héten az írásbeli felmondásomat beadtam.

Május 31-ig megpróbálom megtalálni azt a sportigazgatót illetve ügyvezetőt, aki tudja vinni a továbbiakban az ügyet. Egy jól összerakott, anyagilag rendben lévő klubbal meglehet az esély a következő szezonra is. A szándék így is egyértelmű, hogy harcban legyünk a feljutást érő pozíciókért” – tudatta váratlan lépését Révész Attila az M1-nek adott interjújában.

Megy is, marad is

A korábban edzőként is helytálló, Tuzsérral az NB II-ben és a Magyar Kupában is remeklő, a Nyíregyházával az élvonalban szereplő szakember a poraiból támasztotta fel a megyei bajnokságban sínylődő kisvárdai futballt. A többi már történelem, nem csupán helyi és megyei szinten: 2022-ben ezüstérmes lett az NB I-ben a Várda, amely a nemzetközi porondra is kiléphetett. Számos kritika érte az egyesületet azért, mert sok légióst foglalkoztat, ám a háttérben hosszú évek óta folyt az akadémia kiépítése, s előbb-utóbb ez a felnőttcsapatnál is kamatozik majd. Révész Attila – aki folyamatosan többes szám első személyben beszél – jelezte: marad a klubnál, felügyeli majd az utánpótlás-nevelést.

„A legfontosabb, hogy azokat a játékosokat, akik az akadémiáról jönnek fölfelé, a fiatalokat próbáljuk meg beilleszteni az együttesbe, és jelenleg legalább öt-hat játékost fogunk fölemelni. A korábbiakban azért a fiatalokat támogatta, szerette. Az idén is a harmadik legtöbb fiatal perccel rendelkezünk. Úgyhogy ezek az érvek mellette szólnak, a szakmaiságon mindenképpen változtatni kell ” – utalt a korábban pozíciójában általa is megerősített vezetőedzőre, Feczkó Tamásra, akit kemény bírálattal is illetett.

„A stábbal nem voltam elégedett, most sem vagyok velük elégedett. És elsősorban azért, mert engedtem a Tominak olyan személyeket odavinni maga mellé, akik csak az ő igazát, az ő személyiségét erősítették, nem konfrontálódtak. Ez az én hibám, ezt korábban az élet során nagyon sokszor megtapasztaltam. Ezt mondtam is Tominak, hogy aki inkompetens személyt visz maga mellé, az maga is inkompetens, és Tomira ez most teljes mértékben igaz volt, ahelyett, hogy a gyengeségeit erősítette volna, a további gyengeségeit is legyengítette, lentebb vitte.

Ebből bízom, hogy tanulni fog, és olyan személyeket fogunk most mellé ültetni, akik segíteni fogják a munkáját, nem csak bólogatni fognak.

Illetve a kommunikációval is jelentős probléma volt. Azt tudom mondani most és neki is mondtam, hogy ha több külföldi játékos van, akkor az NB I-ben nem tud továbbiakban edzősködni. Az idén azért csökkenni fog a légiósoknak a száma, és ez a nehézség azért áthidalhatóbb lesz. Én úgy gondolom, hogy ő kétszer már bizonyított az NB II-ben, habár ez egy teljesen más mértékű, illetve erősségű és igényű NB II. Remélem, hogy ezt meg fogjuk tudni vele oldani.”

Mi lesz Mesanovicsékkal?

Révész Attila tehát úgy adja át az ügyvezetői és sportigazgatói tisztségét, hogy gondoskodik a klubról. A játékoskeretből az alapemberek közül Bogdan Melnyik (Fehérvár), Ötvös Bence (Paks), Danijel Petkovics, Lucas Marcolini (9 és fél év után) búcsút int a Kisvárdának, amelyet újabb dilemma elé állít, hogy az ajánlások értelmében – bár nem tilos – külföldi játékos szerepeltetését nem honorálja a másodosztályban a Magyar Labdarúgó szövetség (MLSZ). Ezzel kapcsolatban is nyílt lapokkal játszik a szókimondó vezető, aki a játékosok 65-70 százalékát megtartaná.

„Az NB II-ben a marketing pénzekből, a központi bevételből nem támogatják azt a csapatot, amely külföldi játékost szerepeltet, ezért nekünk most mérleget kellett vonnunk, és

megvizsgáltuk, mi az, ami adott esetben a külföldi játékosoknak az elengedésével veszteséget okoz a klubnak, és mi az, ami az MLSZ-nek a központi marketingjogok magához vonásával pluszt eredményez, és egy jelentős mínusszal zártunk abban az esetben, ha elengedjük a külföldieket.

Ezért azt láttuk már több csapatnál, például legutóbb a Honvédnál, hogy a nagyfokú játékoscsere az bizony nem mindig jár sikerességgel... Ez a szabályzat egyébként nagyon rossz, ilyen nincsen a világon, de már nem akarok ebbe különösebben belemenni. És nemcsak azért, mert most Kisvárda kiesett, hanem mert évek óta ez már a tendencia” – fogalmazott Révész Attila. Kérdés, hogy a távozása egyben egy sikerkorszak végét is jelenti a kisvárdai labdarúgásban...