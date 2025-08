Áll a bál a Kétfarkú Kutyák háza táján – van, aki már ki is lépett a frakciójukból

Kovács Gergely, Hegyvidék kutyapárti polgármestere arról számolt be közösségi oldalán, hogy Visi Piroska már nem tagja a XII. kerületi kutyapárti frakciónak.

Kovács ismertette, hogy Visi eleve nem a Kutyapárt jelöltje volt, hanem egy helyi egyesület indította, és annak ellenére kapott meg egy kutyapárti körzetet, hogy az előválasztási megállapodás alapján nem járt volna neki – idézte fel a kerületvezető.

„Piroska ezt azzal köszönte meg, hogy még a testület sem alakult meg, már próbálta megosztani a csapatot és ezen fáradozott azóta is. Érthető, hogy ő leginkább a saját politikai céljait helyezi előtérbe, de várhatott volna az aknamunkával meg a fura vádjaival a ciklus második feléig legalább”.

A polgármester a távozó képviselő kapcsán arra is kitért, hogy az elmúlt pár hónapban tanácsnok volt, „de kevés hasznosat tett, pedig minden lehetősége adott volt ehhez”.

Kovács Gergely szerint ugyanis az nem tekinthető hasznos munkának, hogy

újra előveszi az átvilágítási bizottság ötletét, amiről már egy éve is beszélték a frakcióban, de akkor is abban maradtak, hogy ez ebben a formában nem működik.

Az ellenzéki kerület vezető posztjában arra is kitért, hogy úgy néz ki, „Kocsis Bori is távozni akar a frakcióból”.

Majd azzal folytatta, hogy ez nem azt jelenti, hogy ne foglalkoznának az előző vezetés „piszkos ügyeivel”, de ezt más formában csinálnák. „Piroska olyan jogokat akart a bizottsághoz telepíteni, ami alig jogszerű és nem életszerű, és semmilyen észérvre vagy kompromisszumra nem mutatva hajlandóságot egy olyan szavazás elé állította a frakciótársait, amiben nem lehet jól dönteni” – magyarázta a polgármester.

De mint kiderült, a történtek ellenére is

stabil kutyapártos többség marad a kerületben.

Reagált az ellene felhozott vádakra

Kovács Gergely ezután tételesen megcáfolta a távozó vagy távozni készülő képviselők vádjait. Arra az állításra, hogy lassan halad az előző ciklus átvilágítása, és erre a lakók is panaszkodnak, a politikus úgy reagált, hogy

nem ez volt az elején a prioritás, hanem hogy működjön a kerület, ami elég nagy meló volt 100 év Fidesz után,

úgy, hogy hónapokig nem volt jegyző vagy aljegyző, lecserélődött hat irodavezető, két csoportvezető, két cégvezető és három intézményvezető, valamint sok más fontos munkát végző köztisztviselő”.

Majd azzal folytatta, hogy a polgármesteri hivatalon belülre hozták a közbeszerzéseket, létrehoztak egy részvételi irodát, de lecserélték az ügyvédeket is.

„Emellett rengeteg beszerzési és közbeszerzési eljárást kellett lefolytatnunk rövid idő alatt, mert a Fidesz úgy hagyta itt a kerületet, hogy lehetőleg minden összeomoljon. És fontosabb volt a múlt nyomozásánál az is, hogy elzárjuk azokat a csapokat, amiken értelmetlenül folyt ki a pénz az önkormányzatból” – írta.

Azt, hogy nem lett képviselőkből álló Átvilágítási Bizottság, Kovács azzal magyarázta, még soha nem volt eredménye semmi ilyen bizottságnak.

Ellenben a Transparency Internationalnél értenek ehhez, ők fogják átnézni az elmúlt évek közbeszerzéseit”

– tekintett előre.

Kellemetlen volt számára Tiborcz István látogatása

De az MKKP társelnöke arról is szólt, hogy Tiborcz István látogatását arra próbálta használni, hogy ebből pénze legyen a kerületnek és ez sikerült is, „ami nyilván nekem személyesen kellemetlen, ugyanakkor szerintem ez a kerület érdeke” – jegyezte meg.

Sőt, azt is leszögezte, hogy nem fogja elküldeni azt a néhány megmaradt irodavezetőt sem, akik már a Fidesz alatt is a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatalban dolgoztak. Ezek a munkavállalók szerinte nagyon hasznos munkát végeznek, „pótolhatatlan kerület-specifikus tudásuk van és én örülök, hogy maradtak és bízom is bennük, mert tíz hónap alatt nem adtak okot az ellenkezőjére” – sorolta.

Kovács Gergely bejegyzését azzal zárta, hogy „mindenki követ el hibákat, én például megbíztam olyanokban, akikben nem kellett volna. Lécci ne ez alapján ítéljétek meg a munkánkat, hanem az eredményeket nézzétek!”

Nyitókép: Kovács Gergely Facebook-oldala